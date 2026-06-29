Moment viral la CM 2026 FOTO. Primul meci din 16-imi a cucerit Internetul! Reacția unei fane a Canadei în momentul în care își „catapultează” telefonul în tribune

O fană și-a scăpat telefonul în timpul meciului Africa de Sud - Canada, scor 0-1, din șaisprezecimile Campionatului Mondial.

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O fană a Canadei a avut parte de o experiență neplăcută pe SoFi Stadium din Los Angeles, chiar dacă naționala țării sale a reușit o performanță istorică.

Și-a scăpat telefonul în timpul meciului Africa de Sud - Canada! Cum a reacționat fana „roșiilor”

Experiența unei fane canadiene s-a viralizat pe rețelele de socializare, după ce și-a „catapultat” telefonul în tribune la partida dintre Africa de Sud și Canada.

În timp ce participa la valurile făcute de suporterii aflați în tribună, aceasta și-a scăpat telefonul peste balustrada din sticlă aflată în fața sa. Momentul a fost surprins în direct pe transmisiunea live a meciului.

În imagini se poate observa cum aceasta își ridică brațele și își scapă accidental telefonul, care a zburat peste balustradă, ieșind din cadru.

Ulterior, camerele au surprins și reacția panicată a acesteia. Femeia și-a pus imediat mâinile la gură în timp ce își urmărea telefonul căzând.

Momentul a devenit ulterior viral, după ce FOX Sports, deținătorul drepturilor TV, a postat pe internet o reluare cu încetinitorul a întregului moment.

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