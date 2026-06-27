Craiova pregătește o lovitură  Campioana României ar fi aproape să transfere un atacant din Portugalia pentru o sumă uriașă
Foto: Imago
Superliga

Craiova pregătește o lovitură Campioana României ar fi aproape să transfere un atacant din Portugalia pentru o sumă uriașă

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 13:21
  • Universitatea Craiova vrea să-și consolideze și mai mult lotul pentru sezonul viitor și ar fi aproape să transfere un atacant din Portugalia.
  • Campioana României ar urma să plătească și o sumă impresionantă în schimbul acestuia.
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În această vară, echipa antrenată de Filipe Coelho l-a prezentat doar pe fundașul stânga Ronaldo Webster (24 de ani), care a evoluat în ultimele două sezoane în Macedonia de Nord, la Shkendija, fosta adversară a FCSB-ului.

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Craiova l-ar fi transferat pe atacantul Simon Elisor

Universitatea Craiova ar fi ajuns la un acord cu atacantul francez Simon Elisor (26 de ani), jucătorul portughezilor de la Famalicao, anunță fanatik.ro.

Campioana României vrea să-și întărească și mai mult lotul pentru sezonul viitor, atunci când vor evolua în trei competiții: campionat, Cupă și cupele europene.

Astfel, oltenii ar plăti 1,5 milioane de euro în schimbul lui Elisor, care ar fi ajuns deja în cantonamentul Craiovei din Austria.

1,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Simon Elisor, conform Transfermarkt

Sosit în ianuarie 2025 la Famalicao, formație care a încheiat sezonul trecut din Portugalia pe locul 5, Simon Elisor mai are contract până în 2028.

Motivul pentru care atacantul care a trecut și pe Metz sau Ajaccio a semnat cu noua campioană a României este că își dorește să evolueze în Liga Campionilor, acolo unde Craiova va da în primul tur peste ML Vitebsk.

Simon Elisor se va lupta pentru locul de titular în atacul Craiovei cu Monday Etim, Assad Al-Hamlawi, Steven Nsimba sau David Barbu.

În prima etapă a noului sezon din Liga 1 (18/19 iulie), echipa antrenată de Filipe Coelho va juca cu UTA Arad, pe teren propriu.

Dacă va trece de ML Vitebsk în primul tur al UCL, atunci U Craiova va juca în runda următoare a preliminariilor cu învingătoarea din „dubla” Borac Banja Luka (Bosnia) - Levski Sofia (Bulgaria).

Cine este Simon Elisor

Atacantul francez și-a început cariera în țara natală, la echipele Istres, Martigues și Ajaccio, acolo unde a făcut pasul la echipa mare în 2020.

De-a lungul carierei sale a mai jucat și pentru Villefranche, SC Sete, Seraing, Stade Lavallois, Metz sau Troyes.

În ianuarie 2025 a fost transferat de portughezii de la Famalicao, de la Metz, în schimbul sumei de 900.000 de euro.

În sezonul recent încheiat, Elisor a marcat doar un singur gol și a oferit 3 pase decisive în 36 de apariții pentru echipa portugheză.

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