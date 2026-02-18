„S-a greșit grav!” Mihai Stoica, categoric în privința arbitrajului din Liga 1: „Erori flagrante care se întâmplă într-o singură direcție” +7 foto
Mihai Stoica
„S-a greșit grav!” Mihai Stoica, categoric în privința arbitrajului din Liga 1: „Erori flagrante care se întâmplă într-o singură direcție”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.02.2026, ora 11:36
alt-text Actualizat: 18.02.2026, ora 12:20
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, a comentat deciziile luate de arbitrul Andrei Chivulete (39 de ani) în meciul Hermannstadt - CFR Cluj 0-1.

Mihai Stoica a adus în discuție faza din prelungirile partidei de la Sibiu, când Andrei Chivulete a acordat penalty pentru Hermannstadt.

„Centralul” a revenit asupra deciziei și a anulat lovitura de la 11 metri acordată gazdelor, după ce a revăzut faza pe monitorul VAR.

Mihai Stoica: „Toate erorile sunt flagrante şi se întâmplă într-o singură direcţie

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB susține că CFR Cluj a fost favorizată de arbitrul Andrei Chivulete.

„Eu ce am văzut aseară (n.r. - luni) nu am văzut în viaţa mea şi am multe meciuri văzute. Toate erorile sunt flagrante şi se întâmplă într-o singură direcţie. Nu se pot accepta ca erori umane.

N-ai cum să accepți eroarea umană când tu intervii de la VAR şi chemi arbitrul să vadă o fază pe care el în teren o vede ca fiind penalty şi dă galben. Tu, chemându-l, încalci protocolul VAR. S-a greşit grav pentru că nu s-a dictat lovitură de pedeapsă în favoarea Sibiului.

S-a greşit grav că s-a acordat un penalty pentru CFR în condiţiile în care era simulare clară, chiar dacă e contact. Există un contact minim, nu cade din cauza niciunui contact, n-ai cum să intervii de la VAR, încalci protocolul VAR.

Este inexplicabil cum la VAR, în cabină, se află gurul VAR-ului românesc, Ovidiu Haţegan (n.r. - a fost arbitrul AVAR)”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

FOTO. Penalty-ul anulat în minutul 90+5

Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura ecran Prima Sport.jpeg
Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura ecran Prima Sport.jpeg

Galerie foto (7 imagini)

Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura ecran Prima Sport.jpeg Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura ecran Prima Sport.jpeg Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura ecran Prima Sport.jpeg
+7 Foto
Brigada de arbitri de la Hermannstadt - CFR Cluj:

  • Arbitru: Andrei Chivulete
  • Asistenți: Mircea Grigoriu și Cosmin Vatamanu
  • Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache
  • Arbitru AVAR: Ovidiu Hațegan

Hermannstadt, penalty ratat în prelungirile primei reprize

În primul minut al prelungirilor primei reprize, Eduard Florescu (Hermannstadt) a fost faultat în careu, fiind călcat pe glezna piciorului drept de Tidiane Keita (29 de ani, CFR Cluj).

Inițial, „centralul” partidei Andrei Chivulete a lăsat jocul să continue, însă a revenit asupra deciziei după ce a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza.

Acesta a dictat penalty pentru formația antrenată de Dorinel Munteanu, iar cel care și-a luat inima în dinți a fost același Eduard Florescu.

Fotbalistul originar din Pitești a șutat slab, pe centrul porții, și a fost ghicit de Mihai Popa.

Penalty-ul ratat de Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura Prima Sport .jpeg
Penalty-ul ratat de Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura Prima Sport .jpeg

Galerie foto (13 imagini)

Penalty-ul ratat de Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura Prima Sport.jpeg Penalty-ul ratat de Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura Prima Sport.jpeg Penalty-ul ratat de Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura Prima Sport.jpeg Penalty-ul ratat de Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura Prima Sport.jpeg Penalty-ul ratat de Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura Prima Sport.jpeg
+13 Foto
Faza a iscat o controversă uriașă după ce eluările TV au arătat că Damjan Djokovic, jucătorul celor de la CFR Cluj, a furat startul și a intrat mai repede în căciula careului de 16 metri, reușind să-l incomodeze pe Dennis Politic, care a șutat imediat după ce Florescu a ratat penalty-ul.

„S-a greșit grav!” Mihai Stoica, categoric în privința arbitrajului din Liga 1: „Erori flagrante care se întâmplă într-o singură direcție” „S-a greșit grav!” Mihai Stoica, categoric în privința arbitrajului din Liga 1: „Erori flagrante care se întâmplă într-o singură direcție”

Regulamentul spune că penalty-ul trebuie să fie repetat dacă un jucător al echipei în apărare are impact asupra unui adversar la intrarea în suprafața de pedeapsă.

Paragraful din Legea Jocului care se referă la situația de la Hermannstadt - CFR Cluj. FOTO: frf-ajf.ro Paragraful din Legea Jocului care se referă la situația de la Hermannstadt - CFR Cluj. FOTO: frf-ajf.ro
Paragraful din Legea Jocului care se referă la situația de la Hermannstadt - CFR Cluj. FOTO: frf-ajf.ro

Arbitrii din camera VAR au analizat faza și au decis că nu s-a întâmplat nimic regulamentar. Astfel, Andrei Chivulete a dat drumul la joc.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2753
2Dinamo2752
3Rapid2749
4U Cluj2745
5CFR Cluj2744
6FC Argeș2743
7FC Botoșani2742
8UTA Arad2741
9Oțelul Galați2740
10FCSB2740
11Farul Constanța2737
12Petrolul Ploiești2728
13Csikszereda2725
14Unirea Slobozia2724
15Hermannstadt2717
16Metaloglobus2711

CFR Cluj Mihai Stoica liga 1 arbitraj fcsb afc hermannstadt
18:41
„Chivu e mult mai european” De ce crede Antonio Cassano că românul va pleca din Italia în curând: „Puțini oameni sunt ca el”
„Chivu e mult mai european” De ce crede Antonio Cassano că românul va pleca din Italia în curând: „Puțini oameni sunt ca el”
19:49
„Nimeni nu o vrea pe FCSB” Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
19:21
A lovit cu pumnul un militar Scandal uriaș în Ucraina » Ce riscă un jucător după agresiunea sa și cum se apără. „Le-ar fi curățat ghetele rușilor”
A lovit cu pumnul un militar Scandal uriaș în Ucraina » Ce riscă un jucător după agresiunea sa și cum se apără. „Le-ar fi curățat ghetele rușilor”
18:38
Vassaras șochează: a delegat „Șoimul”! La duelul pentru play-off, VAR va fi un arbitru care are afaceri chiar cu rivala celor două la top 6
Vassaras șochează: a delegat „Șoimul”! La duelul pentru play-off, VAR va fi un arbitru care are afaceri chiar cu rivala celor două la top 6
Mai multe știri de ultimă oră

Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Superliga
18.02
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Citește mai mult
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
Superliga
18.02
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
Citește mai mult
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Liga Campionilor
18.02
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Citește mai mult
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026
Superliga
18.02
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026
Citește mai mult
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026

