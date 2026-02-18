„S-a greșit grav!” Mihai Stoica, categoric în privința arbitrajului din Liga 1: „Erori flagrante care se întâmplă într-o singură direcție”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, a comentat deciziile luate de arbitrul Andrei Chivulete (39 de ani) în meciul Hermannstadt - CFR Cluj 0-1.

Mihai Stoica a adus în discuție faza din prelungirile partidei de la Sibiu, când Andrei Chivulete a acordat penalty pentru Hermannstadt.

„Centralul” a revenit asupra deciziei și a anulat lovitura de la 11 metri acordată gazdelor, după ce a revăzut faza pe monitorul VAR.

Mihai Stoica: „Toate erorile sunt flagrante şi se întâmplă într-o singură direcţie”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB susține că CFR Cluj a fost favorizată de arbitrul Andrei Chivulete.

„Eu ce am văzut aseară (n.r. - luni) nu am văzut în viaţa mea şi am multe meciuri văzute. Toate erorile sunt flagrante şi se întâmplă într-o singură direcţie. Nu se pot accepta ca erori umane.

N-ai cum să accepți eroarea umană când tu intervii de la VAR şi chemi arbitrul să vadă o fază pe care el în teren o vede ca fiind penalty şi dă galben. Tu, chemându-l, încalci protocolul VAR. S-a greşit grav pentru că nu s-a dictat lovitură de pedeapsă în favoarea Sibiului.

S-a greşit grav că s-a acordat un penalty pentru CFR în condiţiile în care era simulare clară, chiar dacă e contact. Există un contact minim, nu cade din cauza niciunui contact, n-ai cum să intervii de la VAR, încalci protocolul VAR.

Este inexplicabil cum la VAR, în cabină, se află gurul VAR-ului românesc, Ovidiu Haţegan (n.r. - a fost arbitrul AVAR)”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

FOTO. Penalty-ul anulat în minutul 90+5

Brigada de arbitri de la Hermannstadt - CFR Cluj:

Arbitru: Andrei Chivulete

Andrei Chivulete Asistenți: Mircea Grigoriu și Cosmin Vatamanu

Mircea Grigoriu și Cosmin Vatamanu Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache

Bogdan Dumitrache Arbitru AVAR: Ovidiu Hațegan

Hermannstadt, penalty ratat în prelungirile primei reprize

În primul minut al prelungirilor primei reprize, Eduard Florescu (Hermannstadt) a fost faultat în careu, fiind călcat pe glezna piciorului drept de Tidiane Keita (29 de ani, CFR Cluj).

Inițial, „centralul” partidei Andrei Chivulete a lăsat jocul să continue, însă a revenit asupra deciziei după ce a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza.

Acesta a dictat penalty pentru formația antrenată de Dorinel Munteanu, iar cel care și-a luat inima în dinți a fost același Eduard Florescu.

Fotbalistul originar din Pitești a șutat slab, pe centrul porții, și a fost ghicit de Mihai Popa.

Faza a iscat o controversă uriașă după ce eluările TV au arătat că Damjan Djokovic, jucătorul celor de la CFR Cluj, a furat startul și a intrat mai repede în căciula careului de 16 metri, reușind să-l incomodeze pe Dennis Politic, care a șutat imediat după ce Florescu a ratat penalty-ul.

Regulamentul spune că penalty-ul trebuie să fie repetat dacă un jucător al echipei în apărare are impact asupra unui adversar la intrarea în suprafața de pedeapsă.

Paragraful din Legea Jocului care se referă la situația de la Hermannstadt - CFR Cluj. FOTO: frf-ajf.ro

Arbitrii din camera VAR au analizat faza și au decis că nu s-a întâmplat nimic regulamentar. Astfel, Andrei Chivulete a dat drumul la joc.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 27 53 2 Dinamo 27 52 3 Rapid 27 49 4 U Cluj 27 45 5 CFR Cluj 27 44 6 FC Argeș 27 43 7 FC Botoșani 27 42 8 UTA Arad 27 41 9 Oțelul Galați 27 40 10 FCSB 27 40 11 Farul Constanța 27 37 12 Petrolul Ploiești 27 28 13 Csikszereda 27 25 14 Unirea Slobozia 27 24 15 Hermannstadt 27 17 16 Metaloglobus 27 11

