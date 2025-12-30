„Eram plin de sânge”  Declarațiile făcute de Ronaldo Nazario înainte de meci i-au înfuriat pe adversari: „Trei pumni așa, fără să văd”
Ronaldo Nazario
Diverse

„Eram plin de sânge” Declarațiile făcute de Ronaldo Nazario înainte de meci i-au înfuriat pe adversari: „Trei pumni așa, fără să văd”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.12.2025, ora 15:32
alt-text Actualizat: 30.12.2025, ora 15:32
  • Ronaldo Nazario (49 de ani), unul dintre cei mai buni atacanți din istoria fotbalului, a povestit cum a fost bătut pe teren de un adversar, când era adolescent.

Când avea doar 16 ani și juca în țara natală, la Cruzeiro, Ronaldo Nazario a atras atenția adversarilor înaintea unui meci, nu numai prin talentul său, ci și prin niște declarații.

Brazilianul a spus înaintea acelei partidei că va marca trei goluri, iar asta i-a enervat teribil pe jucătorii echipei adverse.

La un pas să ajungă la Steaua Înainte să semneze cu Dinamo, a fost dorit insistent de roș-albaștri: „Am spus «da»”
Citește și
La un pas să ajungă la Steaua Înainte să semneze cu Dinamo, a fost dorit insistent de roș-albaștri: „Am spus «da»”
Citește mai mult
La un pas să ajungă la Steaua Înainte să semneze cu Dinamo, a fost dorit insistent de roș-albaștri: „Am spus «da»”

Ronaldo Nazario: „Aveam gura spartă. Tăieturi peste tot”

Într-un interviu cu Juan Sebastián Verón, fost jucător argentinian și actualul președinte al clubului Estudiantes, Ronaldo Nazario a povestit cum a fost bătut în timpul unui meci, din cauza declarațiilor sale.

„Am ajuns la meci, minutul 2, mingea era la fundașul meu, mă uitam în direcția aceea și vine unul din spate și îmi dă un pumn. Cad, nici nu știam de unde a venit. Mă ridic plin de sânge, întreb ce s-a întâmplat, și el îmi spune: «Aici nu o să înscrii trei goluri în viața ta, nenorocitule!».

La naiba, ce lovitură, nu e chiar așa de grav. După 10 minute, arbitrul nu văzuse nimic, tipul vine și, din nou, aproape îmi rupe un alt dinte. Și cu 5 minute înainte de pauză, îmi dă încă un pumn fără să-mi dau seama de nimic.

Sincer, nu erau multe camere și nu s-a văzut de nicăieri, dar aveam gura spartă. Tăieturi peste tot, trei pumni așa, fără să văd”, a declarat fostul atacant brazilian, conform mundodeportivo.com.

Această poveste este incredibilă. Chestii de tineri, eram foarte încrezător și am spus într-un interviu miercuri că în meciul de duminică voi marca trei goluri. Declarația lui Ronaldo Nazario înainte să fie bătut

Ronaldo a continuat partida și a marcat trei goluri!

Tânărul Ronaldo a plecat la vestiare plângând, dar, în ciuda loviturilor primite, a revenit în repriza a doua și și-a ajutat echipa să câștige.

Cruzeiro s-a impus cu 3-0, iar atacantul a înscris toate golurile, în semn de răzbunare pentru cele întâmplate.

„Am ieșit plângând de pe teren. Aveam 16 ani și eram complet lipsit de experiență. Dar m-au liniștit și m-am întors în repriza a doua uitându-mă unde era nemernicul ăla, nu la minge. În final, am câștigat meciul cu 3-0 și am marcat toate cele trei goluri”.

Ronaldo Nazario a fost unul dintre cei mai talentați atacanți din istoria fotbalului. Acesta a trecut pe la echipe de top precum Barcelona, Inter sau Real Madrid și a reușit să înscrie peste 300 de goluri în carieră.

Brazilianul a câștigat de două ori Balonul de Aur (1997, 2002) și Cupa Mondială (1994, 2002). Acesta mai are în palmares o Gheată de Aur, două Copa America și două titluri în La Liga.

Cariera lui a fost marcată de accidentări. Problemele suferite de Ronaldo la genunchi l-au ținut departe de teren perioade îndelungate.

318 goluri
în 486 de partide a reușit Ronaldo Nazario în cariera sa

Citește și

Regele-foarfecă VIDEO Marocanul El-Kaabi face show la Cupa Africii. Unicul cu două goluri din foarfecă la CAN 2025
Campionate
15:18
Regele-foarfecă VIDEO Marocanul El-Kaabi face show la Cupa Africii. Unicul cu două goluri din foarfecă la CAN 2025
Citește mai mult
Regele-foarfecă VIDEO Marocanul El-Kaabi face show la Cupa Africii. Unicul cu două goluri din foarfecă la CAN 2025
„Marele avantaj al României” Daniel Pancu e optimist în vederea barajului cu Turcia, pentru CM 2026
Nationala
14:42
„Marele avantaj al României” Daniel Pancu e optimist în vederea barajului cu Turcia, pentru CM 2026
Citește mai mult
„Marele avantaj al României” Daniel Pancu e optimist în vederea barajului cu Turcia, pentru CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
Real Madrid ac milan brazilia barcelona bataie cruzeiro ronaldo nazario
Știrile zilei din sport
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Superliga
15:22
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Citește mai mult
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Superliga
17:59
Campioni și la amenzi Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Citește mai mult
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Campionate
16:51
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Citește mai mult
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Superliga
16:15
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Citește mai mult
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:59
Campioni și la amenzi Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
17:50
„Româneasca” de la Rapid Cum au făcut Copos și Zotta un transfer important: „Am luat banii pe Pancu şi am plătit restul”
„Româneasca” de la Rapid Cum au făcut Copos și Zotta un transfer important: „Am luat banii pe Pancu şi am plătit restul”
16:15
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
16:51
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Top stiri din sport
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul
Campionate
15:25
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul
Citește mai mult
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că  nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Campionate
14:19
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Citește mai mult
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că  nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici”
Înot
13:22
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici”
Citește mai mult
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici”
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru”
Superliga
30.12
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru”
Citește mai mult
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru”

Echipe/Competiții

fcsb 49 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 10 rapid 8 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
31.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share