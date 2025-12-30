„Eram plin de sânge”  Declarațiile făcute de Ronaldo Nazario înainte de meci i-au înfuriat pe adversari: „Trei pumni așa, fără să văd”

Ronaldo Nazario (49 de ani), unul dintre cei mai buni atacanți din istoria fotbalului, a povestit cum a fost bătut pe teren de un adversar, când era adolescent.

Când avea doar 16 ani și juca în țara natală, la Cruzeiro, Ronaldo Nazario a atras atenția adversarilor înaintea unui meci, nu numai prin talentul său, ci și prin niște declarații.

Brazilianul a spus înaintea acelei partidei că va marca trei goluri, iar asta i-a enervat teribil pe jucătorii echipei adverse.

Ronaldo Nazario: „Aveam gura spartă. Tăieturi peste tot”

Într-un interviu cu Juan Sebastián Verón, fost jucător argentinian și actualul președinte al clubului Estudiantes, Ronaldo Nazario a povestit cum a fost bătut în timpul unui meci, din cauza declarațiilor sale.

„Am ajuns la meci, minutul 2, mingea era la fundașul meu, mă uitam în direcția aceea și vine unul din spate și îmi dă un pumn. Cad, nici nu știam de unde a venit. Mă ridic plin de sânge, întreb ce s-a întâmplat, și el îmi spune: «Aici nu o să înscrii trei goluri în viața ta, nenorocitule!» .

La naiba, ce lovitură, nu e chiar așa de grav. După 10 minute, arbitrul nu văzuse nimic, tipul vine și, din nou, aproape îmi rupe un alt dinte. Și cu 5 minute înainte de pauză, îmi dă încă un pumn fără să-mi dau seama de nimic.

Sincer, nu erau multe camere și nu s-a văzut de nicăieri, dar aveam gura spartă. Tăieturi peste tot, trei pumni așa, fără să văd”, a declarat fostul atacant brazilian, conform mundodeportivo.com.

Această poveste este incredibilă. Chestii de tineri, eram foarte încrezător și am spus într-un interviu miercuri că în meciul de duminică voi marca trei goluri. Declarația lui Ronaldo Nazario înainte să fie bătut

Ronaldo a continuat partida și a marcat trei goluri!

Tânărul Ronaldo a plecat la vestiare plângând, dar, în ciuda loviturilor primite, a revenit în repriza a doua și și-a ajutat echipa să câștige.

Cruzeiro s-a impus cu 3-0, iar atacantul a înscris toate golurile, în semn de răzbunare pentru cele întâmplate.

„Am ieșit plângând de pe teren. Aveam 16 ani și eram complet lipsit de experiență. Dar m-au liniștit și m-am întors în repriza a doua uitându-mă unde era nemernicul ăla, nu la minge. În final, am câștigat meciul cu 3-0 și am marcat toate cele trei goluri ”.

Ronaldo Nazario a fost unul dintre cei mai talentați atacanți din istoria fotbalului. Acesta a trecut pe la echipe de top precum Barcelona, Inter sau Real Madrid și a reușit să înscrie peste 300 de goluri în carieră.

Brazilianul a câștigat de două ori Balonul de Aur (1997, 2002) și Cupa Mondială (1994, 2002). Acesta mai are în palmares o Gheată de Aur, două Copa America și două titluri în La Liga.

Cariera lui a fost marcată de accidentări. Problemele suferite de Ronaldo la genunchi l-au ținut departe de teren perioade îndelungate.

318 goluri în 486 de partide a reușit Ronaldo Nazario în cariera sa

