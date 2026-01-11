Transferuri blocate Două cluburi din Liga 1, sub lupa FIFA » Riscă să piardă trei perioade de mercato: „Mereu apare câte unul pe care nu l-am plătit” +66 foto
UTA Arad și Hermannstadt. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

Transferuri blocate Două cluburi din Liga 1, sub lupa FIFA » Riscă să piardă trei perioade de mercato: „Mereu apare câte unul pe care nu l-am plătit"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 11.01.2026, ora 13:31
Actualizat: 11.01.2026, ora 13:32
  • FIFA a sancționat două cluburi din Superliga, UTA Arad și FC Hermannstadt, care au primit interdicții la transferuri din cauza datoriilor neachitate către foștii lor jucători.
  • Dacă pentru arădeni astfel de situații au devenit recurente, măsura este una inedită pentru gruparea sibiană.

Potrivit portalului forului mondial, sancțiunile au intrat în vigoare la 9 ianuarie în cazul UTA și la 7 ianuarie în cazul celor de la Hermannstadt.

Interdicții la transferuri în Superliga: UTA și Hermannstadt, sancționate de FIFA

În cazul lui Hermannstadt, riscul este considerat mai redus. Interdicția la transferuri este una temporară și va fi ridicată automat de FIFA după achitarea obligațiilor financiare restante.

„Sincer, e prima dată când aud, nu știu despre ce este vorba, mă voi interesa și eu mai departe”, a spus Claudiu Rotar, președintele clubului din Sibiu, conform gsp.ro.

Pentru UTA, contextul este mult mai complicat. Dacă nu își va plăti datoriile în termen de 45 de zile, clubul riscă blocarea a trei perioade de transferuri.

„La noi, e o situație care tot apare, m-au anunțat și pe mine colegii. Nici nu aș ști să vă spun cu cine avem acest litigiu, pentru că de fiecare dată apare câte un fost jucător pe care nu l-am plătit.

E o sumă mică, pe care o vom achita zilele viitoare, cu siguranță, mai ales pentru că suntem și în plin mercato”, a spus Alexandru Meszar, conform sursei citate.

Clubul din Arad are pe rol peste zece dosare, inițiate de foști jucători precum Ghezali, Vuletich sau Joao Pedro, care nu și-au primit salariile timp de cinci luni.

În total, sumele solicitate de aceștia se ridică la aproximativ 200.000 de euro.

8
este locul ocupat de UTA Arad în Superliga, cu 32 de puncte. Hermannstadt se află pe poziția 15, penultima în clasament, cu 13 puncte

