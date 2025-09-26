Jair, ratare inexplicabilă FOTO. Atacantul lui FC Hermannstadt s-a făcut de râs! Putea schimba soarta meciului cu FC Argeș

- Hermannstadt - Argeș 0-1. Jair Tavares (31 de ani), atacantul sibienilor, a ratat o ocazie imensă, deși era singur, cu poarta goală.
- Atacantul avea șansa să deschidă scorul și să schimbe soarta partidei, dar a trimis paralel cu linia porții.
În minutul 36 al meciului cu Argeș, Nana Antwi a făcut o cursă bună, a reușit să intre în careu, și l-a servit pe Jair cu o minge trimisă direct în fața porții.
Hermannstadt - Argeș 0-1. Jair Tavares a ratat singur cu poarta goală
Deși l-a depășit pe Vadim Rață și singurul lucru rămas era să împingă mingea în poartă, Jair a greșit și a trimis-o direct în brațele lui David Lazar.
În minutul 65, Caio Ferreira a deschis scorul și a pus-o pe Argeș în avantaj.
Rezultatul i-a propulsat pe elevii lui Bogdan Andone pe locul 2 în Superliga.
Clasamentul din Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|10
|23
|2
|Argeș
|11
|22
|3
|Botoșani
|10
|19
|4
|Dinamo
|10
|19
|5
|Rapid
|10
|19
|6
|Unirea Slobozia
|10
|17
|7
|UTA
|10
|15
|8
|Farul
|10
|14
|9
|U Cluj
|10
|13
|10
|Oțelul
|10
|13
|11
|Hermannstadt
|11
|10
|12
|CFR
|9
|8
|13
|FCSB
|10
|7
|14
|Petrolul
|10
|6
|15
|Csikszereda
|9
|4
|16
|Metaloglobus
|10
|3