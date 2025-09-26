Jair, ratare inexplicabilă FOTO. Atacantul lui FC Hermannstadt s-a făcut de râs! Putea schimba soarta meciului cu FC Argeș

Hermannstadt - Argeș 0-1. Jair Tavares (31 de ani), atacantul sibienilor, a ratat o ocazie imensă, deși era singur, cu poarta goală.

Atacantul avea șansa să deschidă scorul și să schimbe soarta partidei, dar a trimis paralel cu linia porții.

În minutul 36 al meciului cu Argeș, Nana Antwi a făcut o cursă bună, a reușit să intre în careu, și l-a servit pe Jair cu o minge trimisă direct în fața porții.

Hermannstadt - Argeș 0-1 . Jair Tavares a ratat singur cu poarta goală

Deși l-a depășit pe Vadim Rață și singurul lucru rămas era să împingă mingea în poartă, Jair a greșit și a trimis-o direct în brațele lui David Lazar.

În minutul 65, Caio Ferreira a deschis scorul și a pus-o pe Argeș în avantaj.

Rezultatul i-a propulsat pe elevii lui Bogdan Andone pe locul 2 în Superliga.

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 10 23 2 Argeș 11 22 3 Botoșani 10 19 4 Dinamo 10 19 5 Rapid 10 19 6 Unirea Slobozia 10 17 7 UTA 10 15 8 Farul 10 14 9 U Cluj 10 13 10 Oțelul 10 13 11 Hermannstadt 11 10 12 CFR 9 8 13 FCSB 10 7 14 Petrolul 10 6 15 Csikszereda 9 4 16 Metaloglobus 10 3

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport