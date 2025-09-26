Bilete în plus pentru Dinamo Câți fani ai „câinilor” vor fi prezenți la meciul cu Universitatea Craiova de pe „Ion Oblemenco”

U CRAIOVA - DINAMO. Suporterii „câinilor” au primit 500 de bilete suplimentare pentru meciul de pe „Ion Oblemenco”, pe lângă cele prevăzute de regulament.

Meciul va începe la ora 21:00 și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Conform surselor GOLAZO.ro, se estimează că tribuna destinată suporterilor oaspeți va fi ocupată de aproximativ 2.000 de fani ai lui Dinamo.

U Craiova - Dinamo. Fanii „câinilor” au primit 500 de bilete suplimentare pentru meciul de pe „Ion Oblemenco”

Conform regulamentului FRF, clubul gazdă trebuie să ofere suporterilor echipei vizitatoare cel puțin 5% din capacitatea stadionului.

Arena „Ion Oblemenco” are 30.000 de locuri, astfel că, inițial, fanii lui Dinamo trebuiau să primească doar 1.500 de bilete.

Totuși, oficialii Universității Craiova au pus la dispoziția dinamoviștilor încă 500 de bilete la prețul de 35 de lei fiecare.

Astfel, trupa lui Kopic va fi susținută de aproximativ 2.000 de suporteri în Bănie, mai mulți decât sunt de obicei prezenți la un meci pe care „câinii” îl dispută în provincie, într-o zonă recunoscută ca fiind anti-dinamovistă.

În zona încercuită vor lua loc suporterii dinamoviști pe "Oblemenco"

Peluza Sud a stadionului va fi deschisă

Pe deasupra, deși inițial doar sectoarele superioare zonei destinate oaspeților erau deschise, organizatorii au permis accesul și în zona inferioară .

De asemenea, Peluza Sud a stadionului Oblemenco, de obicei închisă la derby-urile cu Dinamo din motive de securitate, va fi disponibilă parțial.

Oficialii olteni au decis să lase un singur sector-tampon, restul zonei fiind deschisă pentru spectatori, cererea de bilete fiind mare la acest derby.

Universitatea Craiova - Dinamo, live de la 21:00

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 10 23 2 Dinamo 10 19 3 Botoșani 10 19 4 Rapid 10 19 5 FC Argeș 10 19 6 Unirea Slobozia 10 17 7 UTA Arad 10 15 8 Farul 10 14 9 U Cluj 10 13 10 Oțelul Galați 10 13 11 Hermannstadt 10 10 12 CFR Cluj 9 8 13 FCSB 10 7 14 Petrolul 10 6 15 Csikszereda 9 4 16 Metaloglobus 10 3

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport