„Aproape de perfecțiune” Mihai Stoica, cinci concluzii după victoria cu Go Ahead Eagles: „UEFA încă nu prevede bonusuri pentru posesie”

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Mihai Stoica (60 de ani), oficialul campioanei României, a tras cinci concluzii după victoria din Țările de Jos.

FCSB s-a impus pe terenul celor de la Go Ahead Eagles în prima rundă din cadrul fazei principale din Europa League. David Miculescu a adus victoria roș-albaștrilor, după ce a reușit să înscrie în minutul 13.

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 . Mihai Stoica a tras primele concluzii

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a lăudat echipa pentru jocul tactic foarte bun și a ținut să scoată în evidență valoarea adversarilor învinși.

În plus, a oferit detalii despre Mihai Lixandru, fotbalist care a fost operat de apendicită.

„1. Tactic aproape de perfecțiune.

2. UEFA încă nu prevede bonusuri pentru posesie (n.r. - Go Ahead Eagles a avut 73%)

3. Am bătut deținătoarea Cupei Olandei, competiție la care participă și PSV, Ajax și Feyenoord. În deplasare.

4. S-a alergat în alb-negru. Mult și repede.

5. Lix e cu noi în avion. Decolăm acum”, a scris MM Stoica pe Facebook.

Următorul meci al celor de la FCSB în grupa principală din Europa League va fi acasă, cu Young Boys. Partida va avea loc joi, 2 octombrie, de la ora 19:45.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)

FCSB - Young Boys (Elveția) 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport