„Aproape de perfecțiune” Mihai Stoica, cinci concluzii după victoria cu Go Ahead Eagles: „UEFA încă nu prevede bonusuri pentru posesie”

- Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Mihai Stoica (60 de ani), oficialul campioanei României, a tras cinci concluzii după victoria din Țările de Jos.
FCSB s-a impus pe terenul celor de la Go Ahead Eagles în prima rundă din cadrul fazei principale din Europa League. David Miculescu a adus victoria roș-albaștrilor, după ce a reușit să înscrie în minutul 13.
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Mihai Stoica a tras primele concluzii
Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a lăudat echipa pentru jocul tactic foarte bun și a ținut să scoată în evidență valoarea adversarilor învinși.
În plus, a oferit detalii despre Mihai Lixandru, fotbalist care a fost operat de apendicită.
„1. Tactic aproape de perfecțiune.
2. UEFA încă nu prevede bonusuri pentru posesie (n.r. - Go Ahead Eagles a avut 73%)
3. Am bătut deținătoarea Cupei Olandei, competiție la care participă și PSV, Ajax și Feyenoord. În deplasare.
4. S-a alergat în alb-negru. Mult și repede.
5. Lix e cu noi în avion. Decolăm acum”, a scris MM Stoica pe Facebook.
Următorul meci al celor de la FCSB în grupa principală din Europa League va fi acasă, cu Young Boys. Partida va avea loc joi, 2 octombrie, de la ora 19:45.
Galerie foto (15 imagini)
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)
- 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
- 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
- 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)