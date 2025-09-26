 „Aproape de perfecțiune” Mihai Stoica, cinci concluzii după victoria cu Go Ahead Eagles: „UEFA încă nu prevede bonusuri pentru posesie” +15 foto
Mihai Stoica
Europa League

„Aproape de perfecțiune” Mihai Stoica, cinci concluzii după victoria cu Go Ahead Eagles: „UEFA încă nu prevede bonusuri pentru posesie”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.09.2025, ora 18:54
alt-text Actualizat: 26.09.2025, ora 18:54
  • Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Mihai Stoica (60 de ani), oficialul campioanei României, a tras cinci concluzii după victoria din Țările de Jos.

FCSB s-a impus pe terenul celor de la Go Ahead Eagles în prima rundă din cadrul fazei principale din Europa League. David Miculescu a adus victoria roș-albaștrilor, după ce a reușit să înscrie în minutul 13.

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Mihai Stoica a tras primele concluzii

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a lăudat echipa pentru jocul tactic foarte bun și a ținut să scoată în evidență valoarea adversarilor învinși.

În plus, a oferit detalii despre Mihai Lixandru, fotbalist care a fost operat de apendicită.

„1. Tactic aproape de perfecțiune.

2. UEFA încă nu prevede bonusuri pentru posesie (n.r. - Go Ahead Eagles a avut 73%)

3. Am bătut deținătoarea Cupei Olandei, competiție la care participă și PSV, Ajax și Feyenoord. În deplasare.

4. S-a alergat în alb-negru. Mult și repede.

5. Lix e cu noi în avion. Decolăm acum”, a scris MM Stoica pe Facebook.

Următorul meci al celor de la FCSB în grupa principală din Europa League va fi acasă, cu Young Boys. Partida va avea loc joi, 2 octombrie, de la ora 19:45.

Go Ahead Eagles - FCSB. Foto - sportpictures (6).jpg
Go Ahead Eagles - FCSB. Foto - sportpictures (6).jpg

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Mihai Stoica europa league fcsb go ahead eagles
