Barcelona a mai pierdut 2 titulari!  Probleme mari pentru Hansi Flick! Cei mai importanți fotbaliști, OUT 3, respectiv 6 săptămâni!
Raphinha și Lamine Yamal. Foto: Imago
Campionate

Barcelona a mai pierdut 2 titulari! Probleme mari pentru Hansi Flick! Cei mai importanți fotbaliști, OUT 3, respectiv 6 săptămâni!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.09.2025, ora 20:05
alt-text Actualizat: 26.09.2025, ora 21:23
  • Hansi Flick (60 de ani) are probleme tot mai mari la Barcelona. Antrenorul german a mai pierdut doi titulari pentru o perioadă lungă.
  • Marc Andre ter Stegen, Alejandro Balde, Gavi și Fermin Lopez erau deja pe lista cu absenți din cauza problemelor medicale.

La o zi după succesul cu Real Oviedo, scor 3-1, catalanii au primit două vești proaste.

Lista cu jucători indisponibili s-a mărit, iar Flick nu va putea conta în meciurile următoare pe Raphinha și Joan Garcia.

Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă  Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Citește și
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Citește mai mult
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă  Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv

Raphinha, out 3 săptămâni!

Conform anunțului catalanilor, fotbalistul care a fost nominalizat pe locul 5 în cursa pentru Balonul de Aur, a suferit o accidentare la bicepsul femural al coapsei drepte.

În meciul cu Oviedo, Barcelona a încasat primul gol, de la Alberto Reina. Eric Garcia a egalat în minutul 56.

Când catalanii păreau că își revin, Raphinha ar fi cerut să fie schimbat, conform beinsports.com.

În locul său a intrat Lewandowski, iar atacantul a marcat golul de 2-1 în doar 5 minute. Araujo a majorat diferența, în minutul 88.

La finalul meciului, Flick a declarat că schimbarea a fost o „decizie tehnică”, însă mai târziu, la conferința de presă, a admis că jucătorul a fost înlocuit din cauza durerilor la picior.

Acum, Flick va trebui să se descurce fără Raphinha atât în La Liga, cât și în Liga Campionilor, după ce analizele medicale au confirmat o accidentare la bicepsul femural al coapsei drepte a jucătorului.

„Raphinha are o accidentare la tendonul femural de la coapsa dreaptă și e de așteptat să fie indisponibil aproximativ 3 săptămâni”, a anunțat clubul catalan.

Joan Garcia, indisponibil între 4 și 6 săptămâni!

Pe lângă Raphinha, și situația portarului Joan Garcia îi dă bătăi de cap lui Hansi Flick.

Garcia a suferit o accidentare la genunchiul stâng chiar la ultima fază a meciului cu Real Oviedo.

Deși nu este o accidentare gravă, tânărul portar va fi operat. E de așteptat ca goalkeeperul să lipsească între 4 și 6 săptămâni.

„Jucătorul Joan Garcia are o ruptură de menisc intern la genunchiul stâng. Sâmbătă va fi supus unei artroscopii efectuate de Dr. Joan Carles Monllau. Timpul aproximativ de indisponibilitate este de 4 până la 6 săptămâni, în funcție de progresul său”, se arată în comunicatul postat de Barcelona.

Hansi Flick se poate baza în continuare pe Wojciech Szczesny (35 de ani), însă, în cazul unei accidentări a portarului polonez, singura alternativă rămâne tânărul Eder Aller (18 ani), experimentatul Marc-Andre ter Stegen fiind și el indisponibil din cauza unei accidentări.

14 goluri
fără gol primit, a adunat Wojciech Szczesny în cele 30 de meciuri jucate pentru catalani. Polonezul a încasat 36 de goluri

Există și vești bune pentru tehnicianul german de pe banca Barcelonei.

Lamine Yamal s-a refăcut complet și a revenit la antrenamente.

  • Gavi lipsește până în februarie 2026
  • Ter Stegen lipsește până în decembrie 2025
  • Alejandro Balde ar urma să revină în câteva zile
  • Fermin Lopez ar urma să revină aproape de jumătatea lunii octombrie

Programul celor de la Barcelona în octombrie:

  • 28 septembrie: Barcelona - Real Sociedad (La Liga)
  • 1 octombrie: Barcelona - PSG (Liga Campionilor)
  • 5 octombrie: Sevilla - Barcelona (La Liga)
  • 18 octombrie: Barcelona - Girona (La Liga)
  • 21 octombrie: Barcelona - Olympiakos (Liga Campionilor)
  • 26 octombrie: Real Madrid - Barcelona (La Liga)

Citește și

Busquets se retrage Legenda Barcelonei va pune ghetele în cui la finalul acestui sezon » Reacțiile cluburilor la care a jucat
Diverse
17:37
Busquets se retrage Legenda Barcelonei va pune ghetele în cui la finalul acestui sezon » Reacțiile cluburilor la care a jucat
Citește mai mult
Busquets se retrage Legenda Barcelonei va pune ghetele în cui la finalul acestui sezon » Reacțiile cluburilor la care a jucat
Atac la Lucescu Pus la zid pentru că îl ignoră pe Târnovanu: „Se plimbă la națională! E de neînțeles”
Europa League
17:23
Atac la Lucescu Pus la zid pentru că îl ignoră pe Târnovanu: „Se plimbă la națională! E de neînțeles”
Citește mai mult
Atac la Lucescu Pus la zid pentru că îl ignoră pe Târnovanu: „Se plimbă la națională! E de neînțeles”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
fc barcelona la liga hansi flick lamine yamal raphinha
Știrile zilei din sport
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Superliga
00:20
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Citește mai mult
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
Superliga
26.09
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
Citește mai mult
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
Altercație în tunel, la Craiova FOTO.  Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”
Superliga
00:10
Altercație în tunel, la Craiova FOTO. Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”
Citește mai mult
Altercație în tunel, la Craiova FOTO.  Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă  Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Cupa Romaniei
26.09
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Citește mai mult
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă  Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:33
România pleacă de pe Arena Națională Opțiune surprinzătoare aleasă pentru ultimul meci al „tricolorilor” din preliminariile CM 2026
România pleacă de pe Arena Națională Opțiune surprinzătoare aleasă pentru ultimul meci al „tricolorilor” din preliminariile CM 2026
18:15
Decizia FRF, contestată Nu înțelege hotărârea Federației: „Înainte dădea valoare, emoție”
Decizia FRF, contestată Nu înțelege hotărârea Federației: „Înainte dădea valoare, emoție”
17:36
Demis după doar 5 etape Încă un antrenor din Premier League a fost concediat » Clubul i-a găsit deja înlocuitor
Demis după doar 5 etape Încă un antrenor din Premier League a fost concediat » Clubul i-a găsit deja înlocuitor
15:13
„Un jucător rar, atipic” Diamantul revelației din Liga 1 e de vânzare: „Nu mă vor surprinde ofertele”
„Un jucător rar, atipic” Diamantul revelației din Liga 1 e de vânzare : „Nu mă vor surprinde ofertele”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Top stiri din sport
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns  să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Europa League
10:30
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Citește mai mult
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns  să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Nationala
09:30
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Citește mai mult
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Europa League
11:13
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Citește mai mult
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia
Stranieri
11:43
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia
Citește mai mult
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 24 rapid 21 Universitatea Craiova 33 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share