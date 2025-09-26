Barcelona a mai pierdut 2 titulari!  Probleme mari pentru Hansi Flick! Cei mai importanți fotbaliști, OUT 3, respectiv 6 săptămâni!

Hansi Flick (60 de ani) are probleme tot mai mari la Barcelona. Antrenorul german a mai pierdut doi titulari pentru o perioadă lungă.

Marc Andre ter Stegen, Alejandro Balde, Gavi și Fermin Lopez erau deja pe lista cu absenți din cauza problemelor medicale.

La o zi după succesul cu Real Oviedo, scor 3-1, catalanii au primit două vești proaste.

Lista cu jucători indisponibili s-a mărit, iar Flick nu va putea conta în meciurile următoare pe Raphinha și Joan Garcia.

Raphinha, out 3 săptămâni!

Conform anunțului catalanilor, fotbalistul care a fost nominalizat pe locul 5 în cursa pentru Balonul de Aur, a suferit o accidentare la bicepsul femural al coapsei drepte.

În meciul cu Oviedo, Barcelona a încasat primul gol, de la Alberto Reina. Eric Garcia a egalat în minutul 56.

Când catalanii păreau că își revin, Raphinha ar fi cerut să fie schimbat, conform beinsports.com.

În locul său a intrat Lewandowski, iar atacantul a marcat golul de 2-1 în doar 5 minute. Araujo a majorat diferența, în minutul 88.

La finalul meciului, Flick a declarat că schimbarea a fost o „decizie tehnică”, însă mai târziu, la conferința de presă, a admis că jucătorul a fost înlocuit din cauza durerilor la picior.

Acum, Flick va trebui să se descurce fără Raphinha atât în La Liga, cât și în Liga Campionilor, după ce analizele medicale au confirmat o accidentare la bicepsul femural al coapsei drepte a jucătorului.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢



El jugador 𝗥𝗮𝗽𝗵𝗶𝗻𝗵𝗮 tiene una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. El tiempo aproximado de baja es de unas 3 semanas. pic.twitter.com/6sHnAZcRCF — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 26, 2025

„Raphinha are o accidentare la tendonul femural de la coapsa dreaptă și e de așteptat să fie indisponibil aproximativ 3 săptămâni”, a anunțat clubul catalan.

Joan Garcia, indisponibil între 4 și 6 săptămâni!

Pe lângă Raphinha, și situația portarului Joan Garcia îi dă bătăi de cap lui Hansi Flick.

Garcia a suferit o accidentare la genunchiul stâng chiar la ultima fază a meciului cu Real Oviedo.

Deși nu este o accidentare gravă, tânărul portar va fi operat. E de așteptat ca goalkeeperul să lipsească între 4 și 6 săptămâni.

„Jucătorul Joan Garcia are o ruptură de menisc intern la genunchiul stâng. Sâmbătă va fi supus unei artroscopii efectuate de Dr. Joan Carles Monllau. Timpul aproximativ de indisponibilitate este de 4 până la 6 săptămâni, în funcție de progresul său”, se arată în comunicatul postat de Barcelona.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢



El jugador 𝗝𝗼𝗮𝗻 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮 sufre una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. Mañana se someterá a una intervención para realizarle una artroscopia a cargo del Dr. Joan Carles Monllau. El tiempo aproximado de baja es de 4 a 6… pic.twitter.com/IxQpTJC8rk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 26, 2025

Hansi Flick se poate baza în continuare pe Wojciech Szczesny (35 de ani), însă, în cazul unei accidentări a portarului polonez, singura alternativă rămâne tânărul Eder Aller (18 ani), experimentatul Marc-Andre ter Stegen fiind și el indisponibil din cauza unei accidentări.

14 goluri fără gol primit, a adunat Wojciech Szczesny în cele 30 de meciuri jucate pentru catalani. Polonezul a încasat 36 de goluri

Există și vești bune pentru tehnicianul german de pe banca Barcelonei.

Lamine Yamal s-a refăcut complet și a revenit la antrenamente .

Gavi lipsește până în februarie 2026

Ter Stegen lipsește până în decembrie 2025

Alejandro Balde ar urma să revină în câteva zile

Fermin Lopez ar urma să revină aproape de jumătatea lunii octombrie

Programul celor de la Barcelona în octombrie:

28 septembrie : Barcelona - Real Sociedad (La Liga)

: Barcelona - Real Sociedad (La Liga) 1 octombrie : Barcelona - PSG (Liga Campionilor)

: Barcelona - PSG (Liga Campionilor) 5 octombrie : Sevilla - Barcelona (La Liga)

: Sevilla - Barcelona (La Liga) 18 octombrie : Barcelona - Girona (La Liga)

: Barcelona - Girona (La Liga) 21 octombrie : Barcelona - Olympiakos (Liga Campionilor)

: Barcelona - Olympiakos (Liga Campionilor) 26 octombrie: Real Madrid - Barcelona (La Liga)

