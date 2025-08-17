Petrolul - Hermannstadt 1-1. Marius Măldărășanu (50 de ani), antrenorul sibienilor, este mulțumit cu rezultatul de la Ploiești, deși echipa sa nu a câștigat încă în noul sezon.

Marius Măldărășanu este mulțumit de jocul prestat de elevii săi la Ploiești. Totuși, tehnicianul sibienilor așteaptă primul succes din această stagiune a Superligii.

Marius Măldărășanu, mulțumit de prestația echipei sale: „Reacția a fost corectă”

„Un control mai bun al nostru, mai ales în prima repriză, ca și joc. Știm foarte bine, am și declarat-o, că Petrolul e o echipă foarte reactivă. Au încercat să joace mult în spatele apărătorilor noștri.

De acolo au venit fazele lor periculoase. Asta s-a întâmplat chiar dacă am încercat să corectăm la pauză aspectul ăsta. Asta s-a întâmplat exact pe început de repriză și am luat un gol.

Mă bucur că reacția a fost una corectă. Am pus presiune, am schimbat și sistemul. Până la urmă a venit golul, zic eu, meritat. Este doar un punct, însă e mai bine decât o înfrângere. Vor veni și victoriile ”, a spus Marius Măldărășanu la Prima Sport.

Tehnicianul l-a lăudat și de Sergiu Buș, atacantul care a adus punctul echipei sale:

„A intrat bine Sergiu. Mă bucur pentru el, pentru că are nevoie de goluri. Ajunge la finalizare, multe ocazii, Însă se precipită. De data asta, până la urmă, a reușit să o bage în poartă”.

Că sunt titular sau rezervă, din experiența mea am învățat că dacă sunt dezamăgit, mai mult pierd. Încerc să fiu concentrat, să ajut echipa și să dau totul. Sergiu Buș, jucător Hermannstadt

Cătălin Căbuz, despre penalty-ul acordat Petrolului: „A fost mai iute”

Cătălin Căbuz, portarul sibienilor, a comis un fault în careu, în minutul 49. Din penalty, Petrolul a reușit să deschidă scorul.

„Am văzut că a căzut mingea, era aproape de el (n.r. - de Konstantinos Doumtsios). Acolo am vrut să mă duc, să o resping. A fost mai iute ca mine și mi-a luat fața.

Este și frustrare, că în fiecare etapă vrem să spargem gheața, să câștigăm, să strângem puncte și, din păcate, nu reușim. Luăm câte un punct”, a declarat Cătălin Căbuz.

