Hernia, rezolvată prin chirurgie robotică Sfaturi de la dr. Bogdan Popescu, medic Chirurgie Generală la Spitalul Euroclinic - Regina Maria

Hernia - diagnostic și tratament.

Cum apare, care sunt factorii de risc, ce diferență e între chirurgia robotică și cea laparoscopică, cum te recuperezi după intervenție

Toate sfaturile medicului, mai jos în articol.

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#SănătosAcasă este un proiect de interviuri video scurte, realizat de GOLAZO.ro în parteneriat cu Rețeaua de Sănătate Regina Maria, care își propune să informeze bărbații activi – în special fanii sportului – despre cele mai frecvente probleme de sănătate cu care se confruntă și despre cum pot fi prevenite sau tratate corect.

Jurnalista Adriana Nedelea va sta față în față cu medici de top pentru a demonta mituri, a explica simptome ignorate prea des de bărbați și a oferi soluții concrete, de la prevenție inteligentă până la tratament personalizat.

Ridicarea de greutăți poate fi o cauză directă a herniilor? Mit sau realitate? Durerea ignorată la sală poate să însemne mai mult decât o simplă întindere? Ce soluții avem în prezent și la ce semnale să fim atenți?

Jurnalista Adriana Nedelea a stat de vorbă cu dr. Bogdan Popescu, medic Chirurgie Generală la Spitalul Euroclinic, parte din Rețeaua Privatǎ de Sǎnǎtate Regina Maria.

Domnule doctor, dați-ne niște indicii, niște semnale, în așa fel încât oamenii să nu confunde hernia cu, știu eu?, o febră musculară normală.

O hernie poate apărea, după efort fizic, ca și o febră musculară sau ca o ruptură musculară. Dar niciodată o umflătură nu va indica o ruptură sau o febră musculară, de aceea trebuie să veniți neapărat la doctor. O hernie inghinală necesită o consultație la un chirurg.

Aveți pacienți cărora le este frică de medic și ajung la dumneavoastră când e posibil să fie prea târziu pentru o operație.

Da, pentru că herniile de cele mai multe ori nu dor. Aceste umflături care apar în primă instanță nu pun o problemă. Poate doar estetic. Pacientul o observă, nu-l doare, nu-l aduce la doctor. În momentul în care herniile cresc, în cavitatea herniei pot intra mai multe lucruri, inclusiv în intestin. Și atunci o complicație severă a acestor hernii este ocluzia intestinală, care din păcate este o urgență amenințătoare de viață. Și atunci intervențiile nu mai pot fi făcute minim invaziv.

Un pacient care v-a venit recent și care avea hernie până aproape de genunchi?

Da, am avut un pacient recent, mai în vârstă, care avea o hernie inghinoscrotală voluminoasă, care din păcate a amânat venirea la doctor din cauza acestei frici de diagnostic. Hernia este în continuare acolo. Va trebui să fie rezolvată, vom vedea și cum va fi rezolvată.

Ajutați-ne să înțelegem dacă această frică e justificată, mai ales când vorbim de tehnologii noi, de chirurgie robotică. O să vorbim și de cea laparoscopică. Avem motive să ne fie frică?

Nu avem motive să ne fie frică de a veni la doctor. Tocmai, ne salvează de anumite complicații ale herniilor și atunci evităm să stăm mai multe zile în spital. În cazul intervențiilor robotice stăm o noapte, 24 de ore, durerile post-operatorii sunt minime, pacientul își reia activitatea fizică cât mai repede după intervenția chirurgicală. Așa că această frică este nejustificată.

Deci chirurgie robotică înseamnă o intervenție de scurtă durată și recuperare rapidă?

Nu înseamnă neapărat o intervenție de scurtă durată. Cu intervențiile robotice ne putem adresa inclusiv unor hernii mult mai complexe, pe care, de exemplu, nu le puteam aborda laparoscopic. Și atunci, de cele mai multe ori în trecut, le operam clasic. Cu chirurgia robotică, datorită faptului că putem înțelege mult mai bine anatomia locală, imaginele sunt tridimensionale, vedem de zece ori mai mare decât în intervențiile laparoscopice, putem aborda hernii din ce în ce mai mari și din ce în ce mai complexe, astfel încât intervențiile chirurgicale nu sunt neapărat mai scurte, dar pacientul tot pleacă în 24 de ore acasă.

Ce fel de hernii sunt recomandate a fi operate robotic?

Toate herniile le putem aborda robotic. De la hernii inghinale, care sunt cele mai frecvente în cazul sportivilor, de exemplu, sportivilor bărbați, la hernii femurale, care apar mai frecvent la femei. Herniile ombilicale, de asemenea, pot apărea mult mai frecvent la doamne care au născut. Eventrațile, herniile care apar în urma unei incizii, unei tăieturi, și inclusiv herniile hiatale, care nu țin neapărat de patologia peretelui abdominal, cât de o patologie eso-gastrică.

Și apropo de frică, doare intervenția robotică?

Există un anumit disconfort, dar nu doare, pentru că în intervențiile robotice putem evita inclusiv fixarea plasei cu anumite materiale penetrante în peretele abdominal, care sunt necesare câteodată în operațiile laparoscopice. Noi putem evita acest lucru în operațiile robotice, cosând plasa datorită manevrabilității instrumentelor pe care le avem în chirurgia robotică, astfel încât durerile postoperatorii să fie cât mai mici. Disecția este mai precisă, pentru că vedem mult mai bine vase, nervi de dimensiuni mult mai mici.

Cum te recuperezi după astfel de intervenție? Cât durează recuperarea?

Eu le spun pacienților mei, în principiu, să nu facă niște eforturi fizice intense tip de o lună. Dar asta nu înseamnă că pacientul nu are voie să meargă. Se ridică din ziua operației și merge la toaletă, se plimbă. Are voie să se plimbe în limita durerii, dar nu are voie să facă niște eforturi fizice intense timp de o lună. Timpul ăsta de o lună îl asimilăm noi cu integrarea plasei în peretele abdominal, care face ca peretele să devină mai dur, mai tare, mai puțin predispus la apariția acestor hernii.

Câți pacienți, domnule doctor, cu hernii legate de sport, de fitness, sală, vă ajungă în cabinet?

Sunt din ce în ce mai mulți pacienți tineri care fac sport nepregătiți. Ajung cu astfel de hernii la noi la spital pentru că nu se pregătesc bine, fac niște exerciții incorecte.

Urmează întrebarea „mit sau realitate”: ridicarea greutăților mari duce la hernie?

Este un factor de risc. Cam 40% din pacienții noștri cu hernie fac sport, ridică greutăți. Dar este doar un factor de risc. Există mult mai multe lucruri. Putem avea o predispoziție de a face hernie. Putem moșteni un colagen mai slab de la părinții noștri. Acest colagen face parte din peretele abdominal și din peretele vaselor de sânge. Astfel încât putem face mai ușor hernii inghinale, ombilicale, hemoroizi, varice … Toate aceste lucruri se leagă.

Unde greșesc pacienții atunci când ridică greutăți la sală?

Sunt nepregătiți. Nu se încălzesc cum trebuie înainte de a merge la sală și fac niște exerciții care cresc presiunea abdominală. Ridicările de greutăți mari, fără a expira în momentul ridicării acestor greutăți, pune o presiune mare pe peretele abdominal. Dacă ții aerul în tine și ridici greutatea în același timp, atunci crește presiunea abdominală în loc să expiri în momentul când faci ridicarea respectivă.

Dați-ne detalii, domnule doctor, legate de profilul pacientului care vine cu o hernie cauzată sau agravată de efortul fizic.

De cele mai multe ori, sunt bărbați. Bărbați de 30-40 de ani au făcut o pauză mare de la efort fizic și s-au reapucat brusc să facă efort fizic intensiv, așa cum erau ei obișnuiți acum 10-15 ani. Și acest fapt, și efectuarea exercițiilor impropriu duc la apariția unor astfel de hernii.

Care sunt cele mai frecvente hernii la persoanele care sunt active fizic? Hernia inghinală, hernia ombilicală?

Cele mai frecvente sunt herniile inghino-femurale, după cum spuneam - inghinale la bărbați și femurale la femei. Și herniile ombilicale atât la femei, cât și la bărbați.

O dată descoperită hernia, în momentul în care omul vine în cabinet e necesar să oprească complet efortul?

Nu. Se pot face anumite eforturi care nu duc la predispoziția încarcerării sau strangulării herniei. Sporturi cum ar fi alergatul, mers ușor, yoga, mers pe bicicletă. Lucrurile acestea nu afectează atât de mult complicațiile herniei.

În perioada imediat post-operatorie, le recomand pacienților să ridice 3-5 kg. Și întotdeauna ridicăm făcând o genuflexiune. Nu ne ridicăm aplecându-ne. În felul acesta protejăm inclusiv coloana vertebrală. Dr. Bogdan Popescu, medic Chirurgie Generală la Spitalul Euroclinic

În ce situații, domnule doctor, operația robotică în principal devine obligatorie? Și când poți să trăiești și fără intervenție?

Putem trăi fără intervenție până în anumite dimensiuni ale herniei. De exemplu, o hernie ombilicală până într-un centimetru. Putem să zicem că nu reprezintă o urgență chirurgicală, dar va necesita o programare. Dar noi recomandăm la orice dimensiune a herniei să se facă anumite intervenții. La herniile până într-un centimetru, de exemplu, doar sutura herniei ombilicale este suficientă. La herniile care depășesc un centimetru, conform indicațiilor Societății Europene de Chirurgie Parietală, trebuie neapărat să punem o plasă. În cazul doamnelor care vor o sarcină, există anumite plase pe care le putem folosi - plase resorbabile -, care să nu determine în trimestrul trei de sarcină niște dureri mai mari.

Cum decurge o consultație?

În primul rând, discutăm cu pacientul. Aflăm când a observat hernia, de unde a apărut. Întrebăm toți factorii de risc care ne interesează - fumatul, diabetul, obezitatea sau antecedentele heredocolaterale. Dacă cineva în familie a mai avut hernie, dacă cineva în familie a avut hemoroizi, varice.

Doare consultul?

Nu neapărat. Am mulți pacienți care se feresc pentru că noi dezbrăcăm pacienții. Teama poate și de această rușine, mai ales în cadrul herniilor inghinale. Dar nu doare.

Cum să faci mișcare, cum să faci sport în așa fel încât să nu faci hernie sau să nu agravezi starea pe care o ai?

Să nu faci niște exerciții pentru care nu ești pregătit, să nu ridici greutăți foarte mari fără a respira corect…. Dacă ești bărbat, trebuie să fii mult mai atent pentru că predispoziția apariției unor hernii inghinale în timpul efortului fizic poate fi mai mare, chiar cu până la 40%. În cazul apariției oricărei umflături care este dureroasă, adresați-vă doctorului și opriți-vă din efectuarea efortului fizic.

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