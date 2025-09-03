Șoc în hocheiul mondial Fostul căpitan și selecționer a murit după ce a sărit de pe un pod » Ce s-a întâmplat

Mindaugas Kieras, fostul căpitan și selecționer al naționalei de hochei a Lituaniei, a decedat la vârsta de 45 de ani.

Fostul sportiv și-a pierdut viața în urma loviturilor suferite după ce a sărit în apă de pe un pod.

Doliu în hocheiul lituanian. Mindaugas Kieras a decedat

Prietenul lui Kieras, Šarunas Kuliešius, care a fost și el jucător de hochei, a venit cu precizări legate de moartea fostului sportiv, anunță sport.aktuality.sk.

„După cum mi-a spus soția lui, a sărit de pe un pod în râul Šventoji, iar din identificare a reieșit clar că avea răni la cap și gât. Cred că în râu erau niște bușteni sau ceva similar”, a declarat Šarunas Kuliešius, conform sursei citate.

LRT, televiziunea de stat lituaniană, a catalogat evenimentul drept un „accident”. De asemenea, și Federația Lituaniană de Hochei și-a exprimat regretul.

„Hocheiul pe gheață lituanian a pierdut un mentor, un lider și un simbol al sportului din țară. Sâmbătă, o veste tragică a șocat întreaga comunitate sportivă.

Mindaugas Kieras, fost antrenor al echipei naționale de hochei pe gheață a Lituaniei, fost căpitan și sufletul echipei, precum și antrenor principal al clubului Vilnius Hockey Punks, a decedat în urma unui accident”.

Mindaugas Kieras a jucat 94 de meciuri pentru Lituania în 20 de ani de carieră și a marcat 15 goluri.

Pe lângă echipele din Lituania, acesta a mai jucat și pe la Neman Grodno, Edinburgh Capitals, Basingstoke Bison, Milton Keynes Lightning, Slough Jets și Solihull Barons.

