Surprins de transferul lui Blănuță Daniel Pancu , după plecarea atacantului la Dinamo Kiev: „Nu avea cum să rămână la Craiova"
Daniel Pancu/ Foto:sportpictures.eu
Surprins de transferul lui Blănuță Daniel Pancu, după plecarea atacantului la Dinamo Kiev: „Nu avea cum să rămână la Craiova"

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 03.09.2025, ora 13:48
alt-text Actualizat: 03.09.2025, ora 13:48
  • Daniel Pancu (48 de ani) a vorbit despre transferul lui Vladislav Blănuță (23 de ani) la Dinamo Kiev.

Atacantul a fost sub conducerea lui Daniel Pancu la selecționata de tineret a României U21.

Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla" lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla" lui Mititelu pleacă în Ucraina, deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla" lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova

Daniel Pancu: „Stilul din Ucraina îl prinde bine pe Blănuță”

În primă fază, legenda Rapidului s-a declarat surprins de transfeul lui Blănuță, însă este de părere că atacantul va avea succes în Ucraina.

„Mă bucur pentru el. Mă surprinde. E un club mare, o echipă importantă. Nu avea cum să rămână la Craiova, în Liga 3. Mă bucur pentru el, e un băiat extraordinar.

Sper să aibă evoluții care să-l facă să fie selecționat și la prima echipă. E un atacant care are un profil cum noi nu avem. Mă refer la jocul aerian.

Nu avem de mult timp un jucător care să aibă un asemenea joc aerian.

Calitatea lui de bază e jocul aerian, într-o echipă care își domină adversarii. Într-o echipă care duce jocul la margine și vine cu centrări, poate fi un finalizator foarte bun. Dezvoltă o viteză foarte bună pe spații. Și e un atacant foarte bun pentru o echipă care face pressing.

Cu toate că mai și exagerează câteodată, cum a făcut cu Spania, când a luat cartonașul roșu (n.r. - în grupele EURO U21 din vară). El știe și limba, chiar dacă ucraineana și rusa nu sunt identice. E un stil al campionatului care îl prinde, e fizic, e bine pentru el”, a declarat Daniel Pancu, potrivit gsp.ro.

Roșu direct Blănuță în Spania - România la EURO U21 (12).jpg
Roșu direct Blănuță în Spania - România la EURO U21 (12).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Roșu direct Blănuță în Spania - România la EURO U21 (2).jpg Roșu direct Blănuță în Spania - România la EURO U21 (3).jpg Roșu direct Blănuță în Spania - România la EURO U21 (4).jpg Roșu direct Blănuță în Spania - România la EURO U21 (5).jpg Roșu direct Blănuță în Spania - România la EURO U21 (6).jpg
+15 Foto
Blănuță a fost transferat de Dinamo Kiev de la FC U Craiova, echipă care este nevoită să joace în Liga 3, după ce nu a primit licența necesară pentru a evolua în eșalonul secund.

Atacantul născut în Republica Moldova a semnat un contract valabil pe 5 sezoane cu Dinamo Kiev, ucrainenii plătind oltenilor 2,67 milioane de euro. Craiova a păstrat și 20% dintr-un viitor transfer, potrivit surselor GOLAZO.ro.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine". Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre"

