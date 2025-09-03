Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi

În acest weekend debutează o nouă ediție a Champions League la handbal feminin, cu CSM București și Gloria Bistrița participante

Săptămâna viitoare începe și CL la masculin, cu un super meci de deschidere pentru campioana României: Dinamo - Sporting Lisabona

Până astăzi, nimeni din România nu achiziționase drepturile TV. Azi au fost cumpărate toate competițiile. Cine le-a luat și pe ce perioadă, în articol

Iubitorii handbalului din România au stat cu emoții în ultimele săptămâni: drepturile TV ale competițiilor europene, inclusiv Champions League, unde vom avea 3 echipe anul acesta, erau în aer.

Nicio televiziune sau platformă de streaming nu le cumpărase. Motivul: prețul foarte ridicat, mai ales că pachetul scos pe piață de EHF era pentru o perioadă de 5 ani: 2025-2030.

Liga Campionilor se vede la TV

Champions League va debuta în zilele următoare: în acest weekend pentru echipele feminine, miercurea viitoare pentru cele masculine. România le are printre participante pe CSM București, Gloria Bistrița (la fete) și pe Dinamo (băieți).

Astăzi s-a rezolvat. Două televiziuni au cumpărat drepturile. E vorba despre Prima Sport și Digi Sport, care au transmis aceste competiții și în anii precedenți. Primele meciuri care vor fi transmise din actuala ediție sunt chiar în următoarea săptămână:

SÂMBĂTĂ, 6 SEPTEMBRIE

Gloria Bistrița - Storhamar, ora 17:00

DUMINICĂ, 7 SEPTEMBRIE

Ikast - CSM București, ora 15:00

MIERCURI, 10 SEPTEMBRIE

Dinamo - Sporting Lisabona, ora 19:45

Doar în faza grupelor, cele 3 echipe românești vor disputa nu mai puțin de 42 de meciuri.

În privința Campionatelor Mondiale și Europene de handbal, începând cu anul 2026, acestea nu intră în pachetul cumpărat de Prima Sport și Digi Sport, dar cele două televiziuni poartă negocieri pentru a le achiziționa.

Mondialul feminin din noiembrie - decembrie acest an făcea parte din contractul vechi și va putea fi văzut în România.

El va fi organizat de Germania și Olanda, se va disputa între 26 noiembrie și 14 decembrie, iar naționala României are o grupă grea, cu Danemarca, Croația și Japonia, primele 3 urmând să meargă în faza următoare.

Ce competiții conține pachetul de drepturi TV antamat de Prima Sport și Digi Sport

Champions League: 2025-2030

European League: 2025-2030

European Cup: 2025-2030

* în cazul tuturor acestor competiții e vorba despre feminin și masculin

Europeanul din 2026 îl organizează și România

La finalul anului viitor va avea loc turneu final de Campionat European la feminin. Care va fi găzduit de nu mai puțin de 5 țări, printre care și România, celelalte state fiind Cehia, Polonia, Slovacia și Turcia.

Doar România va fi cu două orașe (Oradea și Cluj). Competiția se va juca între 3 și 20 decembrie 2026.

