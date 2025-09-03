„Încă nu e echipa lui Chivu” Un mare antrenor al Italiei a explicat cum poate avea succes românul la Inter: „Asta aș face în locul lui”

INTER - UDINESE 1-2. Arrigo Sacchi (79 de ani), fostul mare antrenor al lui AC Milan și al naționalei Italiei, a analizat problemele echipei lui Cristi Chivu.

Inter a fost învinsă surprinzător de Udinese, în ciuda faptului că a deschis scorul. Nerazzurrii veneau după un răsunător 5-0, cu Torino.

Arrigo Sacchi: „Interul lui Chivu e la jumătatea drumului”

Fostul antrenor de la AC Milan a vorbit despre jocul vicecampioanei Italiei și i-a dat un sfat lui Chivu.

„În dimineața trecută, un prieten care e fan Inter m-a sunat și m-a întrebat: «Arrigo, ce ai face dacă ai fi Chivu?». I-am spus că aș rămâne la ideile mele, așa cum am făcut mereu de-a lungul carierei mele.

«Cred că trebuie să cumpărăm jucători», a spus prietenul meu. Iar eu i-am spus: «Nu, trebuie să cumpărăm echipa, costă mai puțin». Asta e problema, echipa încă nu e unde ar trebui să fie.

Dacă ești antrenorul lui Inter și pierzi acasă cu Udinese, nu poți fi aplaudat. Interul lui Chivu e la jumătatea drumului: nu e clar dacă e echipa lui sau încă e a lui Inzaghi. E nevoie de răbdare.

Aș vrea să-i sugerez un singur lucru lui Chivu: fă tot ce poți ca să intri în mintea jucătorilor și să-i convingi să urmeze calea pe care ai trasat-o.

Duminică, împotriva lui Udinese, am văzut o echipă lipsită de armonie și dezechilibrată. Armonia și echilibrul reprezintă fundamentul oricărei echipe mari”, a declarat Arrigo Sacchi pentru Gazzetta dello Sport, citat de fcinter1908.it

În urma rezultatului cu Udinese, Inter este pe locul 6, cu 3 puncte după două etape. Pentru formația antrenată de Cristi Chivu urmează Derby d'Italia, cu Juventus. Partida este programată pe 13 septembrie, cu începere de la ora 19:00.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport