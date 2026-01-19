Jaqueline Cristian, eliminată Românca a pierdut în primul tur la Australian Open » Are un obiectiv clar în 2026: „O să fac tot posibilul să-l îndeplinesc”

Jaqueline Cristian (27 de ani, #34 WTA) a pierdut în fața Karolinei Muchova (29 de ani, #19 WTA) în primul tur la Australian Open.

Astfel, drumul româncei la primul turneu de Grand Slam al anului s-a oprit încă din runda inaugurală.

Karolina Muchova, favorita numărul 19, a trecut în primul tur de Jaqueline Cristian fără mari emoții, în două seturi (6-3, 7-6), după o partidă care a durat o oră și 55 de minute.

Jaqueline Cristian, eliminată de la Australian Open

După ce a ajuns până în sferturile turneului de la Adelaide, acolo unde a fost eliminată de Kimberly Birrell (27 de ani, #76 WTA), Jaqueline Cristian nu a reușit aceeași performanță și la Australian Open.

Chiar dacă românca a început mai bine meciul împotriva Karolinei Muchova, conducând în primul set cu 2-1, jucătoarea cehă a revenit incredibil și a câștigat 4 game-uri consecutive.

Cele două tenismene au mai câștigat un game de fiecare, iar primul set s-a încheiat 6-3 în favoarea Karolinei Muchova.

Setul al doilea a fost mai echilibrat, scorul fiind de 4-4 la un moment dat. La 6-5, Jaqueline a salvat o minge de meci, dar nu a fost de ajuns. Muchova s-a impus, în cele din urmă, cu 7-5 și s-a calificat în turul 2 la Australian Open.

În faza următoare a turneului, jucătoarea cehă va da peste Alycia Parks (25 de ani, #78 WTA). Partida va avea loc miercuri, de la ora 02:00 (ora României).

100.965 de dolari a încasat Jaqueline Cristian în urma participării sale la Australian Open

Jaqueline Cristian: „Au fost condiții destul de grele, vânt, haos”

Jaqueline Cristian a oferit și o primă reacție după ce a fost eliminată de la Australian Open.

„A fost un meci greu, o știu, am mai jucat de câteva ori cu ea și nu am reușit să o bat niciodată, dar astăzi a fost cel mai strâns meci, iar ăsta e un lucru bun din toată ziua asta superbă pe care o am.

Au fost condiții destul de grele, vânt, haos, ea e o jucătoare incomodă, e foarte completă. Am încercat să fac tot posibilul, din păcate nici nu am fost refăcută 100% după săptămâna trecută pentru că totuși au fost 5 meciuri la rând, după care m-am simțit destul de obosită și am ajuns aici și nu am putut să mă antrenez nici măcar pe terenul de meci înainte de turneu.

E o chestie pe care am acceptat-o. Bineînțeles, sunt foarte fericită de cum a mers săptămâna trecută și per total chiar vreau să stau pozitivă pentru că mi se pare că sunt într-o dinamică bună și astăzi, deși am pierdut meciul, chiar sunt mândră de felul în care am reușit să lupt și să stau acolo pentru fiecare minge, să-mi joc șansa.

S-a văzut ca ea a fost mai sigură pe ea, eu ca tenis nu sunt foarte fericită cu ce am arătat, dar singurul lucru care mă bucură e că totuși am reușit să lupt și să încerc să depășesc faptul că nu erau condiții ideale, că nu am fost pregătită 100%, că e o jucătoare foarte bună.

Asta e, din păcate asta am avut de această dată la turneul ăsta și oricât de mult îmi place, e Grand Slam-ul meu preferat, de data asta e cam scurt”, a declarat Jaqueline Cristian, conform eurosport.ro.

„Îmi doresc foarte mult să continui munca”

Jaqueline Cristian a precizat și care este obiectivul ei din acest sezon.

„Îmi doresc foarte mult să continui munca, dinamica asta bună pe care am început-o din startul sezonului și faptul că mă simt bine, sunt sănătoasă, pot să joc, pot să mă antrenez bine, asta îmi doresc.

Ca numere, niciodată nu am fost genul care să pună preț pe numere, dar îmi doresc foarte mult să mă apropii cât mai mult de top 20 și o să fac tot posibilul să îndeplinesc obiectivul ăsta”, a mai precizat românca.

Cealaltă româncă prezentă la Australian Open, Sorana Cîrstea (35 de anii, #41 WTA), va da peste Eva Lys (24 de ani, #39 WTA). Duelul va avea loc marți, de la ora 02:00 (ora României).

Gabriela Ruse a reușit deja calificarea în turul 2, după ce a trecut de Dayana Yastremska, cu scorul de 6-4, 7-5.

În runda următoare, aceasta va da peste Ajla Tomljanovic. Partida va avea loc miercuri, de la ora 02:00 (ora României).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport