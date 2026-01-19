„Pierdem ca bărbații” Cum și-a convins Sadio Mane colegii să revină pe teren la finala Senegal - Maroc: „Fotbalul african nu merita un astfel de final”

Sadio Mane (33 de ani), liderul naționalei Senegalului, a vorbit despre incidentele de la finala Cupei Africii și a dezvăluit cum și-a convins colegii să revină pe teren.

Senegal a câștigat Cupa Africii, după un meci cu un final nebun împotriva Marocului, scor 1-0 (d.prel).

După ce selecționata senegaleză a părăsit terenul, jucătorii fiind deranjați de penalty-ul dictat în favoarea Marocului, Sadio Mane a reușit să își convingă colegii să revină pe gazon.

Ulterior, Senegal a dat lovitura în prelungiri și a obținut al doilea trofeu din istorie la Cupa Africii, după titlul cucerit în 2022.

Sadio Mane a dezvăluit cum și-a convins colegii să revină pe teren, la finala Cupei Africii

Desemnat omul finalei, fostul jucător de la Liverpool a vorbit despre cele întâmplate și a explicat cum și-a convins colegii să revină pe teren.

„Fotbalul african nu merita un astfel de final. Progresăm mult și întreaga lume ne urmărea, de aceea le-am cerut coechipierilor mei să se întoarcă pe teren.

Le-am spus: «câștigăm ca bărbații, pierdem ca bărbații». Am revenit într-un final pe gazon, iar apoi am avut noroc și am reușit să câștigăm în cele din urmă.

Arbitrul poate face greșeli și nu este corect să-l judeci. Iar cel mai important: am făcut-o pentru oamenii din întreaga lume care doreau să vadă meciul.

Decizia de a reveni a fost luată de toată lumea în cele din urmă, dar eu am insistat să ne întoarcem pe teren”, a declarat Sadio Mane, conform marca.com.

Sadio Mane a vorbit și despre viitorul său și a anunțat că aceasta a fost ultima Cupă a Africii la care a participat. El va mai juca alături de naționala Senegalului doar la Campionatul Mondial din vara acestui an.

Mi-ar plăcea să continui, dar vă anunț că aceasta este ultima mea Cupă a Africii. Sadio Mane

Ce s-a întâmplat la finala Cupei Africii

Ultimul act al turneului african a avut parte de un final cu adevărat exploziv. Senegal a deschis scorul prin Ismaila Sarr, însă golul a fost anulat pentru un fault în atac.

Câteva momente mai târziu, la un corner al Marocului, VAR-ul a intervenit, iar arbitrul a dictat un penalty controversat pentru o tragere de tricou.

Senegalezii au protestat vehement, iar selecționerul Pape Thiaw le-a făcut semn jucătorilor să părăsească terenul.

Cei mai mulți dintre aceștia l-au urmat la vestiare, nu și Sadio Mane, fostul star al lui Liverpool, care a rămas pe gazon încercând să-și convingă coechipierii să rămână pe teren.

Ulterior, Mane a mers și el la vestiare, reușind într-un final să îi convingă pe colegii săi să continue meciul.

După ce senegalezii au revenit pe gazon, lovitura de la 11 metri a fost executată în cele din urmă de Brahim Diaz, jucătorul celor de la Real Madrid.

Diaz a încercat o „scăriță”, dar portarul Edouard Mendy i-a ghicit intenția și a rămas pe centru, reușind să rețină balonul fără emoții. Astfel, partida a intrat în prelungiri.

În minutul 94, Senegal a dat lovitura prin Pape Gueye. Fotbalistul lui Villarreal a șutat violent de la marginea careului, balonul a izbit transversala și s-a oprit în plasă.

Marocul s-a aruncat apoi în ofensivă, însă n-a reușit să marcheze golul care ar fi dus meciul la penalty-uri. Astfel, Senegal a obținut al doilea succes din istorie la Cupa Africii, după cel din 2022.

