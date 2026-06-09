Procesul Apostu - Horațiu Moldovan DOCUMENTE. Suma cerută de impresar fostului portar al Rapidului » Comisioane din salariu și din transferul la Atletico

La doi ani și jumătate de la transferul lui Horațiu Moldovan de la Rapid la Atletico Madrid, disputa dintre portar și fostul său reprezentant a ajuns într-o nouă etapă.

Impresarul Bogdan Apostu solicită în instanță peste 34.000 de euro, sumă pe care o consideră datorată din contractul de reprezentare și din bonusurile aferente mutării în Spania.

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Conflictul dintre impresarul Bogdan Apostu, prin AMA Global Football Sport SRL, și portarul Horațiu Moldovan (28 de ani) continuă în instanțele din România.

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Sumele cerute de Bogdan Apostu în procesul cu Horațiu Moldovan

Miza financiară a litigiului depășește 34.000 de euro, sumă pe care firma de impresariat o revendică în legătură cu comisioanele și bonusurile aferente transferului lui Horațiu Moldovan de la Rapid la Atletico Madrid, realizat în 2024.

În acțiunea depusă la Tribunalul Cluj împotriva lui Horațiu Moldovan, firma impresarului Bogdan Apostu solicită:

6.195,52 euro - comision de 3% din veniturile obținute de jucător în baza contractelor negociate în perioada jucată la Rapid;

- comision de 3% din veniturile obținute de jucător în baza contractelor negociate în perioada jucată la Rapid; 28.000 de euro - reprezentând 50% din bonusul de 7% aplicat la suma de transfer de 800.000 de euro încasată de Rapid în urma mutării la Atletico Madrid.

Explicațiile lui Bogdan Apostu din dosar

Potrivit încheierii Tribunalului Cluj, AMA Global Football Sport SRL susține că a încheiat cu Horațiu Moldovan un contract de reprezentare la 26 noiembrie 2018.

Conform documentului citat de instanță, jucătorul a împuternicit exclusiv societatea „să îi reprezinte interesele în calitate de jucător profesionist de fotbal, să identifice cluburi interesate de transfer și legitimare, să negocieze condițiile contractuale, să acorde consiliere specifică domeniului sportiv și să identifice terțe persoane interesate în încheierea unor contracte de reclamă și publicitate”.

În schimbul acestor servicii, susține reclamanta, Moldovan s-a obligat să plătească „3% din valoarea salariului de bază anual net datorat acestuia de către clubul de fotbal, în baza contractelor de activitate sportivă și actelor adiționale negociate/renegociate de către AMA Global”.

Detaliile contractului dintre Bogdan Apostu și Horațiu Moldovan

Firma de impresariat a mai arătat în fața instanței că acordul a fost valabil până la 26 noiembrie 2022 și că, în această perioadă, a „identificat și negociat” contractul de activitate sportivă semnat de portar cu Rapid la 12 ianuarie 2021.

Totodată, AMA Global susține că l-a asistat pe Moldovan și la negocierea actelor adiționale ulterioare, inclusiv a celui din 20 septembrie 2021, prin care au fost stabilite drepturile financiare ale jucătorului și un „bonus de 7% din indemnizația de transfer încasată de club, în cazul unui transfer definitiv al jucătorului la un terț club”.

Bogdan Apostu a mai susținut că l-a asistat pe Moldovan în cadrul negocierilor purtate cu Rapid pentru încheierea următoarelor acte adiționale:

actul adițional prin care s-a stabilit contravaloarea chiriei locuinței de serviciu;

actul adițional prin care s-a prelungit durata contractului până la 30.06.2024 și s-au stabilit drepturile financiare aferente perioadelor 20.09.2021–30.06.2022, 01.07.2022–30.06.2023 și 01.07.2023–30.06.2024;

bonusul pentru participarea în Play-Off (locul 1) – sezon competițional 2023-24;

bonus de 7% din indemnizația de transfer încasată de club - în cazul unui transfer definitiv al jucătorului la un terț club;

bonus în sumă de 15.000 euro, achitat în două tranșe.

Cum s-a ajuns la suma de 34.000 de euro

În continuare, firma lui Bogdan Apostu a prezentat sumele nete încasate de Horațiu Moldovan la Rapid în baza contractului de activitate sportivă, pe sezoane competiționale, apreciind că, potrivit Contractului de reprezentare din 26.11.2018, valoarea comisionului pe care i-o datorează portarul este de 6.195,52 euro.

Apostu a mai precizat că Moldovan a agreat cu AMA Global și plata unui onorariu de succes în cuantum de 50% din bonusul reprezentând 7% din indemnizația de transfer încasată de Rapid în cazul unui transfer definitiv al jucătorului la un club terț.

În cererea citată de Tribunalul Cluj se mai arată că, în ianuarie 2024, Moldovan a fost transferat la Atletico Madrid, iar mutarea s-a realizat prin achitarea sumei de 800.000 de euro, reprezentând clauza de reziliere a contractului său cu Rapid.

Pe baza acestei tranzacții, AMA Global solicită încă 28.000 de euro, reprezentând jumătate din bonusul de transfer prevăzut în înțelegerea invocată de reclamantă.

Moldovan contestă contractul cu Bogdan Apostu și cere respingerea acțiunii

Potrivit încheierii Tribunalului Cluj, Horațiu Moldovan a depus întâmpinare la 27 martie 2026, prin care a solicitat constatarea nulității unei clauze din contractul de reprezentare semnat în 2018 cu AMA Global.

Totodată, portarul a invocat necompetența instanțelor judecătorești, susținând că litigiul ar trebui soluționat de Camera Națională de Soluționare a Litigiilor din cadrul Federației Române de Fotbal.

În plus, Moldovan a susținut că termenul legal în care AMA Global putea să ceară aceste sume ar fi expirat. Totodată, portarul a cerut respingerea integrală a acțiunii și obligarea firmei de impresariat la plata cheltuielilor de judecată.

Tribunalul Cluj a declinat competența. Verdictul se dă la Judecătoria Cluj-Napoca

La termenul din 15 mai 2026, Tribunalul Cluj a stabilit că nu este instanța competentă să judece dosarul și l-a trimis la Judecătoria Cluj-Napoca, întrucât valoarea cererii este sub pragul de 200.000 lei și se încadrează în competența judecătoriilor.

„Admite excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj – Secţia civilă. Declină competenţa de soluţionare a cererii de chemare în judecată formulată de AMA Global Football Sport SRL în contradictoriu cu Moldovan Horaţiu-Alexandru, în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca. Fără cale de atac”, se arată în hotărârea din 15 mai 2026.

Nu e normal, firesc să înșeli un om care te-a ajutat atâția ani. Nu poți să-mi furi banii mei! Nu te pot lăsa să faci asta. Nici măcar nu e vorba de bani, ci de principiu. L-am reprezentat pe Horațiu din 2019 până la începutul lui 2023. Dar lucram cu el dinainte. Mă rugam de patronul Ripensiei să-l ia la echipă, că nu-l voia nimeni... Bogdan Apostu, impresar (declarație pentru gsp.ro)

Bogdan Apostu: „Voi dona banii unor cauze speciale”

Ruptura dintre Horațiu Moldovan și impresarul Bogdan Apostu a fost provocată de modalitatea în care s-a realizat transferul portarului de la Rapid București la Atletico Madrid.

Deși Apostu a fost cel care l-a reprezentat pe fotbalist în perioada în care acesta era liber de contract și l-a ajutat să semneze cu clubul giuleștean, în momentul mutării în Spania, Moldovan a ales să finalizeze discuțiile prin intermediul altor agenți.

Bogdan Apostu l-a acuzat pe Moldovan că nu și-a respectat angajamentele față de el.

Apostu a susținut public că el a fost cel care i-a salvat cariera lui Horațiu când acesta nu își găsea echipă și că el a negociat clauza de reziliere de 800.000 de euro, cea care a facilitat transferul la Atletico Madrid.

Impresarul a subliniat în repetate rânduri că demersul său nu este motivat exclusiv de considerente financiare, ci reprezintă o luptă pentru principii etice în fotbal. ”Voi dona banii unor cauze speciale”, a anunțat Apostu.

Horațiu Moldovan: „Există un proces pentru defăimare publică”

În replică, portarul a menționat că a deschis un proces pentru defăimare împotriva impresarului Bogdan Apostu, acuzând o campanie media agresivă și cerând protejarea imaginii sale și a familiei.

Horațiu Moldovan a cerut, printre altele, ca Bogdan Apostu să plătească daune morale în valoare de 100.000 de lei. Dosarul se află pe rolul Tribunalului Prahova.

Horațiu Moldovan, dat în judecată de alți doi impresari

Horațiu Moldovan a fost dat în judecată la FIFA de către alți doi impresari, pentru transferul la Atletico Madrid.

Richard Pattenden și Kevin Giess sunt cei care i-au adus lui Horațiu Moldovan oferta de la Atletico Madrid, notează fanatik.ro

Cei doi agenți au fost mandatați de Horațiu Moldovan pentru a purta negocieri cu anumite cluburi care erau pe urmele acestuia: Aston Villa, Atletico Madrid, Brentford, FC Copenhaga, Fulham, Leeds United, Manchester United sau Anderlecht.

Sursa citată menționează faptul că fostul portar al Rapidului a trecut peste cei doi agenți și a decis ca actualul său impresar, Andrei Balmoș, să continue negocierile cu Atletico Madrid.

Richard Pattenden și Kevin Giess, reprezentanții firmei de impresariat Every Aspect Sport Management susțin că au de primit nu mai puțin de 350.000 de euro de la Horațiu Moldovan.

Andrei Balmoș sare în apărarea lui Moldovan

Actualul său impresar, Andrei Balmoș, a sărit în apărarea jucătorului său și a declarat că acesta a semnat nu mai puțin de 20 de mandate, iar cel care i-a adus de fapt oferta de la Altetico Madrid a fost italianul, Marco Sommella, cel care îl impresariază și pe Ciro Immobile.

„Hai să explicăm cum a fost treaba. Pe 1 ianuarie noi am semnat un mandat pentru Atletico Madrid și câteva echipe pentru Marco Sommella, care este impresarul lui Ciro Immobile. El are o relație extraordinară acolo cu Atletico.

Dar apoi au venit și cei doi de firma de impresariat din Anglia să semneze și le-am dat și lor mandat. Însă nu e condiționat de nimic, nu există niciun procent, nu are valoare juridică.

Am discutat și cu avocații noștri. Noi am dat zeci de mandate, așa se lucrează. Nu te poți duce la FIFA cu un mandat necondiționat. A avut și Arcadie Zaporojanu pentru Celtic Glasgow.

Noi am semnat așa, nici nu ne-am gândit că va veni Atletico Madrid. Când au venit agenții din Anglia, pe 17 ianuarie, noi discutam deja cu Atletico. Au fost discuții cu mai multe echipe și cu Copenhaga, o grămadă de echipe.

Eu lucrez cu unul dintre cei mai tari avocați, Georgi Gradev, care lucrează pe FIFA, de la SILA International. Au trecut deja 10 luni, ce să ne dea în judecată?

Noi ne-am înțeles cu Marco Sommella, totul s-a împărțit la doi, omul și-a primit banii. Nu există ca el să ia mai mult sau mai puțin”, a declarat Andrei Balmoș pentru sursa citată.

Horațiu Moldovan, împrumutat de Atletico la Sassuolo și la Oviedo

Horațiu Moldovan a ajuns la Atletico Madrid în ianuarie 2024, după ce trupa antrenată de Diego Simeone i-a plătit Rapidului suma de 800.000 de euro.

Internaționalul român nu s-a putut impune la Atleti, în fața legendarului Jan Oblak, și a fost împrumutat mai întâi la Sassuolo, în Serie B, iar ulterior la Oviedo, în La Liga.

Portarul român se află în continuare sub contract cu Atletico Madrid până la 30 iunie 2027.

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