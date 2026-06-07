Schimbări la Rapid Cu cine va colabora Daniel Pancu pe banca grupării giuleștene

Odată cu venirea lui Daniel Pancu (48 de ani) la Rapid, în staff-ul giuleștenilor vor avea loc mai multe schimbări importante.

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Plecat de la Rapid în 2020, Daniel Pancu a revenit în această vară în Giulești, după un parcurs foarte bun cu CFR Cluj în sezonul recent încheiat.

Cine va face parte din staff-ul lui Daniel Pancu la Rapid

Daniel Pancu face primele mutări importante la Rapid. Potrivit digisport.ro, Pancu l-ar fi cooptat în staff pe Marius Suller, cel care a fost „secundul” lui Bogdan Andone la FC Argeș.

Anterior, el a mai activat la FC Botoșani, Apollon Limassol, CSM Reșița, U Cluj și Concordia Chiajna.

Astfel, odată cu această mutare, Suller va fi „secundul” lui Pancu, alături de Geraldo Alves și Leontin Toader. Pancu își va mai aduce și un preparator fizic.

Anterior, Leontin Toader a fost antrenorul de portari de la echipa națională, el lucrând cu Cosmin Contra, Mirel Rădoi, Edward Iordănescu și Mircea Lucescu.

Potrivit sursei citate, cei menționați nu au semnat, momentan, cu Rapid, dar este doar o chestiune de timp până când contractele vor fi parafate.

Programul complet al presezonului pentru Rapid

15 iunie – Reunirea lotului, vizita medicală și primul antrenament;

25 iunie – Aniversarea a 103 ani de la înființarea clubului;

29 iunie – Plecarea în cantonamentul de la Bad Leonfelden (Austria);

10 iulie – Revenirea în România după încheierea stagiului de pregătire.

FOTO: Imagini de la prezentarea lui Daniel Pancu la Rapid

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