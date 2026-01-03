Horațiu Moldovan în Liga Campionilor? O echipă importantă din Europa vrea să obțină semnătura portarului român

Horațiu Moldovan (27 de ani) s-ar putea despărți de Real Oviedo în această fereastră de transferuri.

Internaționalul român, împrumutat de Atletico Madrid la formația nou-promovată, a bifat o singură apariție în acest sezon.

Șansele lui Moldovan de a prinde minute în poarta lui Real Oviedo în a doua jumătate a sezonului sunt mici, titularul Aaron Escandell având prestații solide, iar românul ar putea ajunge la un club din afara Spaniei.

Horațiu Moldovan, aproape de un transfer la Club Brugge

Transferat în ianuarie 2024 de Atletico Madrid, Moldovan a avut o misiune dificilă în a-l scoate pe Jan Oblak din formația de start de a lui Diego Simeone, iar în vara aceluiași an a ajuns la Sassuolo, în Serie B, sub formă de împrumut.

Înțelegerea cu clubul italian a ajuns la final în vara lui 2025, iar Moldovan și-a continuat aventura la Real Oviedo, unde, spre deosebire de cele 27 de apariții din Serie B, nu a bifat nici măcar una în La Liga.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Horațiu Moldovan, potrivit Transfermarkt

Astfel, internaționalul român ar fi intrat acum pe radarul celor de la Club Brugge, formație care evoluează în Liga Campionilor, iar dacă totul decurge conform planului, ar putea fi prezentat oficial înainte de 5 ianuarie, informează mundodeportivo.com.

Transferul ar urma să fie unul tot sub formă de împrumut, fără opțiune de cumpărare, iar dacă nu se va realiza, există și varianta Spezia, echipă din Serie B, cu care Moldovan se afla în negocieri încă dinaintea sărbătorilor.

În același timp, goalkeeperul se află și pe lista unor cluburi din Polonia.

În acest sezon, poarta celor de la Club Brugge a fost apărată de belgienii Simon Mignolet (37 de ani), Nordin Jackers (28 de ani) și olandezul Dani van den Heuvel (22 de ani).

Club Brugge se află pe locul 31 în faza principală a Ligii Campionilor, cu 4 puncte după 6 meciuri. Se va mai duela cu Kairat Almaty (deplasare, 20 ianuarie) și Olympique Marseille (acasă, 24 ianuarie).

