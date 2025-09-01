Cine apără cu Cipru? Mircea Lucescu are trei variante și o mare dilemă

Mircea Lucescu a convocat trei portari pentru amicalul cu Canada și meciul cu Cipru din preliminariile CM 2026: Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava.

Naționala României se pregătește pentru duelul de foc cu Cipru, programat pe 9 septembrie, la Nicosia, în preliminariile Campionatului Mondial 2026. Doar victoria ne mai dă speranțe la o calificare directă.

Ce portar va titulariza Mircea Lucescu la meciul cu Cipru: Moldovan nu a mai apărat din iunie

Până la acel moment, „tricolorii” vor disputa un amical cu Canada pe 5 septembrie, la București, un test care îi poate oferi selecționerului Mircea Lucescu indicii importante pentru alegerea portarului titular. Cei trei convocați între buturi sunt:

Horațiu Moldovan (Real Oviedo | 27 ani | 14 selecții)

Ștefan Târnovanu (FCSB | 25 ani | 3 selecții)

Răzvan Sava (Udinese | 23 ani | 0 selecții)

În teorie, Horațiu Moldovan pornește favorit, fiind portarul cu experiența cea mai mare în tricoul naționalei dintre cei trei goalkeeperi convocați.

Totuși, situația sa la noua sa echipă, Oviedo, unde a fost împrumutat de Atletico Madrid, ridică semne de întrebare cu privire la forma lui sportivă. Moldovan nu a apărat deloc în primele trei etape din La Liga, rămânând rezerva lui Aaron Escandell.

Mai mult, în ultimele patru luni și jumătate, singurele sale apariții oficiale au fost chiar la echipa națională, în iunie, în partidele cu Austria (1-2) și Cipru (2-0).

Nici atunci Moldovan nu mai apăra la Sassuolo, dar era vorba de o perioadă scurtă de cinci etape, pe finalul sezonului, când se hotărâse că nu mai rămâne la nou-promovata în Serie A.

Târnovanu, prins într-o perioadă dificilă la FCSB

Ștefan Târnovanu nu se cere nici el titular cu foarte multă convingere. Prestațiile sale recente la FCSB nu au fost mereu la nivelul așteptărilor. Portarul de 25 de ani traversează o perioadă dificilă. Campioana a încasat opt goluri în șase meciuri cu Târnovanu între buturi.

Ca și în cazul celorlalți fotbaliști convocați de la FCSB contează experiența acumulată în cupele europene. Chiar dacă a dezamăgit în preliminariile Champions League, FCSB s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în faza principală Europa League.

Șansa debutului pentru Sava

În acest context, Răzvan Sava de la Udinese apare ca opțiune de luat în calcul. Fostul portar de la CFR Cluj a devenit titular incontestabil în Serie A.

În ultimul meci jucat cu Udinese, tânărul de 23 de ani a impresionat în victoria cu 2-1 pe terenul lui Inter Milano, performanță care i-a consolidat statutul de primă opțiune pentru antrenorul Kosta Runjiac.

Chiar dacă nu are niciun minut în tricoul primei reprezentative a României, forma de la club îl transformă pe Răzvan Sava într-un candidat pe care Mircea Lucescu se poate baza.

De ce lipsesc Florin Niță și Ionuț Radu?

Selecționerul a lăsat în afara lotului doi portari importanți din circuitul echipei naționale. Florin Niță (38 de ani), veteranul cu experiență internațională bogată, nu a fost convocat deoarece nu și-a găsit încă echipă după despărțirea de Damac.

În schimb, Ionuț Radu (28 de ani), proaspăt transferat la Celta Vigo, chiar dacă a apărat în debutul sezonului de La Liga, nu i-a câștigat încă încrederea lui Mircea Lucescu.

Ionuț Radu a fost inclus pe lista preliminară a jucătorilor din străinătate pentru dubla cu Canada și Cipru, dar selecționerul a optat pentru Horațiu Moldovan, titularul ultimelor trei partide din preliminariile CM 2026, Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava.

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru

Selecționerul Mircea Lucescu a convocat 26 de jucători pentru meciurile cu Canada și Cipru, 13 care evoluează la cluburi din străinătate și alți 13 fotbaliști din campionatul intern. După accidentarea lui Daniel Bîrligea au rămas 25 de tricolori în lot.

Portari: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0); Fundași : Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0); Mijlocași : Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

: Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0); Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 3 (4-1) 9 2. Austria 2 (6-1) 6 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 3 (3-4) 3 5. San Marino 4 (1-12) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

