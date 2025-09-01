Cine apără cu Cipru? Mircea Lucescu are trei variante și o mare dilemă
Mircea Lucescu a convocat trei portari pentru amicalul cu Canada FOTOMONTAJ GOLAZO.ro
Nationala

Cine apără cu Cipru? Mircea Lucescu are trei variante și o mare dilemă

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 01.09.2025, ora 16:57
alt-text Actualizat: 01.09.2025, ora 18:15
  • Mircea Lucescu a convocat trei portari pentru amicalul cu Canada și meciul cu Cipru din preliminariile CM 2026: Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava.
  • România – Canada se joacă vineri, 5 septembrie, pe Arena Națională (Antena 1), iar Cipru – România are loc marți, 9 septembrie (Prima TV). Ambele partide pot fi urmărite în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Naționala României se pregătește pentru duelul de foc cu Cipru, programat pe 9 septembrie, la Nicosia, în preliminariile Campionatului Mondial 2026. Doar victoria ne mai dă speranțe la o calificare directă.

Bîrligea are ruptură Atacantul așteaptă rezultatul RMN-ului pentru a afla dacă pleacă sau nu la Belgrad, la Marijana
Citește și
Bîrligea are ruptură Atacantul așteaptă rezultatul RMN-ului pentru a afla dacă pleacă sau nu la Belgrad, la Marijana
Citește mai mult
Bîrligea are ruptură Atacantul așteaptă rezultatul RMN-ului pentru a afla dacă pleacă sau nu la Belgrad, la Marijana

Ce portar va titulariza Mircea Lucescu la meciul cu Cipru: Moldovan nu a mai apărat din iunie

Până la acel moment, „tricolorii” vor disputa un amical cu Canada pe 5 septembrie, la București, un test care îi poate oferi selecționerului Mircea Lucescu indicii importante pentru alegerea portarului titular. Cei trei convocați între buturi sunt:

  • Horațiu Moldovan (Real Oviedo | 27 ani | 14 selecții)
  • Ștefan Târnovanu (FCSB | 25 ani | 3 selecții)
  • Răzvan Sava (Udinese | 23 ani | 0 selecții)

În teorie, Horațiu Moldovan pornește favorit, fiind portarul cu experiența cea mai mare în tricoul naționalei dintre cei trei goalkeeperi convocați.

Cine ar trebui să fie portarul titular al naționalei României?

Horațiu Moldovan %
Răzvan Sava %
Ștefan Târnovanu %

Totuși, situația sa la noua sa echipă, Oviedo, unde a fost împrumutat de Atletico Madrid, ridică semne de întrebare cu privire la forma lui sportivă. Moldovan nu a apărat deloc în primele trei etape din La Liga, rămânând rezerva lui Aaron Escandell.

Mai mult, în ultimele patru luni și jumătate, singurele sale apariții oficiale au fost chiar la echipa națională, în iunie, în partidele cu Austria (1-2) și Cipru (2-0).

Nici atunci Moldovan nu mai apăra la Sassuolo, dar era vorba de o perioadă scurtă de cinci etape, pe finalul sezonului, când se hotărâse că nu mai rămâne la nou-promovata în Serie A.

Târnovanu, prins într-o perioadă dificilă la FCSB

Ștefan Târnovanu nu se cere nici el titular cu foarte multă convingere. Prestațiile sale recente la FCSB nu au fost mereu la nivelul așteptărilor. Portarul de 25 de ani traversează o perioadă dificilă. Campioana a încasat opt goluri în șase meciuri cu Târnovanu între buturi.

Ca și în cazul celorlalți fotbaliști convocați de la FCSB contează experiența acumulată în cupele europene. Chiar dacă a dezamăgit în preliminariile Champions League, FCSB s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în faza principală Europa League.

Șansa debutului pentru Sava

În acest context, Răzvan Sava de la Udinese apare ca opțiune de luat în calcul. Fostul portar de la CFR Cluj a devenit titular incontestabil în Serie A.

În ultimul meci jucat cu Udinese, tânărul de 23 de ani a impresionat în victoria cu 2-1 pe terenul lui Inter Milano, performanță care i-a consolidat statutul de primă opțiune pentru antrenorul Kosta Runjiac.

Chiar dacă nu are niciun minut în tricoul primei reprezentative a României, forma de la club îl transformă pe Răzvan Sava într-un candidat pe care Mircea Lucescu se poate baza.

De ce lipsesc Florin Niță și Ionuț Radu?

Selecționerul a lăsat în afara lotului doi portari importanți din circuitul echipei naționale. Florin Niță (38 de ani), veteranul cu experiență internațională bogată, nu a fost convocat deoarece nu și-a găsit încă echipă după despărțirea de Damac.

În schimb, Ionuț Radu (28 de ani), proaspăt transferat la Celta Vigo, chiar dacă a apărat în debutul sezonului de La Liga, nu i-a câștigat încă încrederea lui Mircea Lucescu.

Ionuț Radu a fost inclus pe lista preliminară a jucătorilor din străinătate pentru dubla cu Canada și Cipru, dar selecționerul a optat pentru Horațiu Moldovan, titularul ultimelor trei partide din preliminariile CM 2026, Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava.

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru

Selecționerul Mircea Lucescu a convocat 26 de jucători pentru meciurile cu Canada și Cipru, 13 care evoluează la cluburi din străinătate și alți 13 fotbaliști din campionatul intern. După accidentarea lui Daniel Bîrligea au rămas 25 de tricolori în lot.

  • Portari: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
  • Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);
  • Mijlocași: Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);
  • Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia3 (4-1)9
2. Austria2 (6-1)6
3. România4 (8-4)6
4. Cipru3 (3-4)3
5. San Marino4 (1-12)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Citește și

Atenție la gafe, Racovițan! Stoperul lui Rakow, eroare înaintea reunirii naționalei. Vine după un sezon de coșmar
Stranieri
15:54
Atenție la gafe, Racovițan! Stoperul lui Rakow, eroare înaintea reunirii naționalei. Vine după un sezon de coșmar
Citește mai mult
Atenție la gafe, Racovițan! Stoperul lui Rakow, eroare înaintea reunirii naționalei. Vine după un sezon de coșmar
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Superliga
12:55
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Citește mai mult
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
echipa nationala a romaniei mircea lucescu razvan sava horatiu moldovan stefan tarnovanu
Știrile zilei din sport
Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Superliga
01.09
Protest la Miercurea Ciuc Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Citește mai mult
Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Bîrligea și încă un absent VIDEO+FOTO Imagini de la antrenamentul României: pe cine au preferat fanii
Nationala
01.09
Bîrligea și încă un absent VIDEO+FOTO Imagini de la antrenamentul României: pe cine au preferat fanii
Citește mai mult
Bîrligea și încă un absent VIDEO+FOTO Imagini de la antrenamentul României: pe cine au preferat fanii
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Superliga
01.09
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Citește mai mult
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
„Am discutat cu tatăl lui”  Andrei Nicolescu, despre transferul fostului mijlocaș de la FCSB: „Facem o analiză” 
Superliga
01.09
„Am discutat cu tatăl lui” Andrei Nicolescu, despre transferul fostului mijlocaș de la FCSB: „Facem o analiză”
Citește mai mult
„Am discutat cu tatăl lui”  Andrei Nicolescu, despre transferul fostului mijlocaș de la FCSB: „Facem o analiză” 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:03
FCSB, „vânată” de arbitri? Tănase nu a uitat de meciul de la Cluj: „Adevărul e altul. Suntem dezavantajați de multe ori”
FCSB, „vânată” de arbitri? Tănase nu a uitat de meciul de la Cluj: „Adevărul e altul. Suntem dezavantajați de multe ori”
10:44
Dat afară de ruși „Mentalitatea lui spaniolă nu i-a permis să facă asta”. Ce-i reproșează șefii
Dat afară de ruși „Mentalitatea lui spaniolă nu i-a permis să facă asta”. Ce-i reproșează șefii
09:31
Scandări antiromânești UEFA a dezvăluit ce au strigat maghiarii împotriva României la meciul cu Turcia din Nations League » Cum s-a apărat Federația din Ungaria
Scandări antiromânești UEFA a dezvăluit ce au strigat maghiarii împotriva României la meciul cu Turcia din Nations League » Cum s-a apărat Federația din Ungaria
10:56
Dele Alli, concediat de Como Dezastru pentru jucătorul care valora cândva 100 de milioane de euro: a jucat 9 minute în șapte luni!
Dele Alli, concediat de Como  Dezastru pentru jucătorul care valora cândva 100 de milioane de euro: a jucat 9 minute în șapte luni!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Top stiri din sport
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Handbal
01.09
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Citește mai mult
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
Campionate
01.09
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
Citește mai mult
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Superliga
01.09
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Citește mai mult
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Campionate
01.09
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Citește mai mult
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 14 rapid 7 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 7 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
02.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share