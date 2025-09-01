Bogdan Racovițan, 25 de ani, convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile din septembrie ale naționalei, a greșit la ultimul joc al lui Rakow, 0-2 cu Pogon în campionatul polonez.

Bogdan Racovițan are patru meciuri la națională. Toate cu Edi Iordănescu selecționer, în prima parte a lui 2024, inclusiv două la Euro.

L-a înlocuit pe Stanciu la 3-0 cu Ucraina (grupe), în minutul 87.

A intrat în minutul 38 la 0-3 cu Olanda (optimi de finală), schimbându-l pe Mogoș.

Racovițan, înapoi după un an de pauză: accidentat grav la genunchi

Acum, este iar la lot, chemat de Mircea Lucescu pentru duelurile contra Canadei (Arena Națională, 5 septembrie, amical) și Ciprului (Nicosia, 9 septembrie, preliminariile CM 2026).

Vine după un sezon de coșmar, pierdut aproape integral.

Racovițan (dreapta), duminică, la 0-2 cu Pogon Foto: Imago

Anul trecut, pe 3 august 2024, în etapa a treia a campionatului polonez, fundașul în vârstă de 25 de ani a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchi, ratând întreaga stagiune.

Pe 31 iulie 2025, după aproape un an, înapoi pe teren la Rakow, în Conference League. De atunci, a mai evoluat de patru ori în cupele europene.

Eroarea lui Racovițan la Rakow

Duminică, stoperul a jucat în premieră în actualul campionat și a fost integralist la 0-2 cu Pogon, în deplasare.

În minutul 39, la 0-0, a fost neatent și eroarea lui putea costa Rakow un gol.

Racovițan a încercat ca ultim apărător să-i paseze portarului, în spate, dar a fost deposedat de Kostorz, care a scăpat singur cu goalkeeperul. A tras peste poartă.

Totuși, în ciuda greșelii, antrenorul Kolendowicz nu l-a înlocuit deloc, păstrându-l în centrul defensivei.

Cojocaru a prins mingea deasupra lui Racovițan. Huja, al doilea din stânga Foto: Imago

La Pogon, Valentin Cojocaru (29 de ani, ex-FCSB) și portughezul cu părinți români Marian Huja (26, fost la Petrolul) au jucat și ei întreaga partidă.

