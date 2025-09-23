A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică  de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”

Mihai Rotaru, patronul de la Universitatea Craiova, a explicat motivul pentru care Ștefan Baiaram (22 de ani) nu a început ca titular meciul cu Oțelul Galați, 0-1.

Mirel Rădoi a decis să nu-l titularizeze pe Ștefan Bairam în meciul de la Galați.

S-a vehiculat că tehnicianul l-ar fi pedepsit pe cel mai bun fotbalist al oltenilor din acest sezon pentru actele de indisciplină de care a dat dovadă la meciul cu Farul.

Mihai Rotaru: „Ștefan Baiaram a trecut printr-o perioadă dificilă a vieții lui”

Cu toate acestea, Rotaru spune că lucrurile nu au stat deloc așa. Oficialul formației din Bănie a explicat că nu există niciun conflict între Rădoi și Baiaram.

Ba chiar mai mult, acesta susține că Rădoi ar fi vrut să-și protejeze jucătorul, deoarece acesta ar fi avut o ofertă din Turcia, refuzată în cele din urmă de olteni.

„Nu e absolut nicio problemă între Baiaram și Rădoi. E o apropiere sufletească între ei. A fost discuția că nu a jucat titular etapa trecută.

Ștefan a trecut printr-o perioadă complicată a vieții lui. A avut o ofertă bună din punct de vedere financiar din campionatul Turciei. El a trebuit să fie protejat.

El are totuși 22 de ani, chiar dacă are sute de meciuri în Liga 1. Trebuie protejat, trebuie încurajat, susținut și Mirel asta a făcut. Deci, nu a existat un caz Baiaram-Rădoi sau așa mai departe”, a declarat Mihai Rotaru la emisiunea „Digi Sport Special”.

Rotaru anunțase zilele trecute că Istanbul Bașakșehir oferise 4,5 milioane de euro pentru Baiaram, însă oferta a venit prea târziu, în ultima zi a perioadei de mercato, iar mutarea nu s-a realizat.

2.000.000 de euro este cota lui Ștefan Bairam, potrivit transfermark.ro

Mihai Rotaru, despre meciul cu Dinamo: „Va fi o nebunie”

După primul eșec al sezonului, pentru Universitatea Craiova urmează derby-ul cu Dinamo. Mihai Rotaru a anunțat că atmosfera va fi una incendiară.

„Va fi explozie, nebunie. Un duel puternic, un duel între două echipe bune ale campionatului. Nu uitați că Dinamo a fost la un mic pas să fie pe locul doi și atunci era un duel pentru locul întâi.

La fel și noi. Puteam să fim la șapte puncte în față acum, dar e altă discuție.

Va fi o bătălie și va fi un spectacol. Până la urmă așa se întâmplă în Bănie. Ai spectacol de Europa, vorbesc acum ca și atmosferă în jurul meciurilor și ai un spectacol fantastic la tine acasă”, a mai spus Mihai Rotaru.

