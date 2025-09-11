Averea lui Hulk Hogan Controversatul wrestler a lăsat în urmă o moștenire impresionantă » Câți bani vor primi fiul și soția. Fiica Brooke, exclusă!
Hulk Hogan a lăsat o moștenire semnificativă
Averea lui Hulk Hogan Controversatul wrestler a lăsat în urmă o moștenire impresionantă » Câți bani vor primi fiul și soția. Fiica Brooke, exclusă!

Bogdan Stamatoiu
Publicat: 11.09.2025, ora 11:13
Actualizat: 11.09.2025, ora 15:10
  • Moștenirea legendarului wrestler Hulk Hogan, care a decedat pe 24 iulie 2025, la vârsta de 71 de ani, a stârnit controverse în familie.
  • Brooke, fata lui Hulk Hogan, a fost exclusă din testament. Unii susțin că între cei doi existau tensiuni, alții că așa și-a dorit fiica sportivului.

Conform documentelor văzute recent de US Weekly și TMZ, Hogan a lăsat un pachet de active evaluat la aproape 5 milioane de dolari.

Antreprenor de succes

Hulk, pe numele său real Terry Gene Bollea, nu a excelat doar ca wrestler, ci și ca un antreprenor de succes. Pe parcursul carierei, el a vândut milioane de produse, de la tricouri cu sloganul „Hulkmania” la figurine și postere.

De asemenea, a făcut bani frumoși din apariții în filme, show-uri TV, emisiuni de tip reality-show și parteneriate publicitare.

Însă, deși Hogan a vorbit public, de-a lungul anilor, despre afecțiunea pentru fiica sa, Brooke Hogan, un detaliu din testamentul său a stârnit un adevărat șoc: Brooke nu a fost inclusă printre moștenitori!

Tensiuni sau înțelegere?

Unii au văzut în asta o dovadă a unor tensiuni ascunse între tată și fiică, mai ales după divorțul controversat de prima soție, Linda Hogan.

Alții susțin că Brooke ar fi cerut în 2023 să fie scoasă din testament, dorind să evite disputele juridice și tensiunile familiale.

Hulk și Brooke pe vremea când pozau împreună ca o familie fericită Hulk și Brooke pe vremea când pozau împreună ca o familie fericită
Hulk și Brooke pe vremea când pozau împreună ca o familie fericită

Activele lăsate de Hogan includ 200.000 de dolari în criptomonede, bunuri personale și proprietăți intelectuale în valoare de 800.000 de dolari și aproximativ 4 milioane de dolari din drepturile de publicitate („publicity rights”).

În documente se menționează și un posibil proces de malpraxis medical, ce ar fi legat de o operație la gât făcută în mai 2025, dar valoarea acestuia nu este încă stabilită.

Averea o împart fiul și soția

Cine va beneficia de moștenire? Aceasta va fi împărțită între fiul său, Nick Hogan, și văduva lui Hulk, Sky Daily, cea de-a treia soție a sa, cu 25 de ani mai tânără.

Documentele depuse în instanță arată că Nick a fost numit singurul beneficiar al testamentului tatălui său. Aceasta înseamnă că el ar urma să moștenească cea mai mare parte a averii.

Dar, conform legilor din Florida, unde locuia Hogan, o soție supraviețuitoare are dreptul la o cotă-parte din moștenire, chiar dacă nu este inclusă în testament. Această cotă este de obicei de 30% din valoarea averii.

