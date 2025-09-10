„Ne e frică!” Jonas Vingegaard, liderul Turului Spaniei, despre protestele palestinienilor : „Sunt disperați”

Jonas Vingegaard, 28 de ani, e liderul clasamentului general în La Vuelta. Danezul a spus ce crede despre manifestațiile care au răvășit Turul Spaniei și pericolul la care sunt supuși rutierii.

Cea de-a 80-a ediție a Turului Spaniei se apropie de sfârșit. De joi până duminică se dispută ultimele patru etape, decisive.

O ediție La Vuelta tulburată de protestele pro-palestiniene, dar care va fi dusă până la capăt, deși mai multe curse au fost afectate.

Militanții au cerut eliminarea echipei Israel Pro Tech din Tur. În cele din urmă, a dispărut doar numele Israelului de pe tricouri.

Vingegaard: „Ne pun viața în pericol”

Jonas Vingegaard, principalul favorit, a fost întrebat de manifestațiile care au făcut să dispară liniștea pe traseu. Protestatarii au fugit pe șosea, provocând căderea unor rutieri.

Jonas Vingegaard, în La Vuelta 2025 Foto: Imago

„E înspăimântător să facă acest lucru în timpul unei curse de ciclism și ne pun viața în pericol. Nu e cel mai corect mod de a protesta, dar cred că sunt disperați.

Tuturor ne e frică de ce s-ar putea întâmpla”, a declarat danezul în vârstă de 28 de ani pentru Marca.

Dacă nu există violență, nu este nicio problemă. În cazul în care stau la marginea drumului cu pancartele lor, nu reprezintă un risc pentru cursă ori pentru siguranța noastră. Vor să-și facă vocea auzită și înțeleg Jonas Vingegaard, lider Team Visma-Lease a Bike

Vingegaard e în ascensiune spre prima victorie în Turul Spaniei

Vingegaard s-a desprins în fruntea clasamentului general și se apropie de primul său triumf în La Vuelta, după cele două victorii în Turul Franței (2022 și 2023).

Dacă va cuceri trofeul duminică, la Madrid, se gândește să participe și la Turul Italiei în 2026. Vrea să câștige toate cele trei Mari Tururi.

50 de secunde are avans Jonas Vingegaard în fața portughezului Joao Almeida (UAE Team Emirates) cu patru etape înainte de final

Întrebat de rivalitatea cu slovenul Tadej Pogacar, care a câștigat în acest an Le Tour pentru a patra oară, Jonas a zâmbit: „Dacă nu ar fi fost el, aș fi avut deja cinci titluri în Marile Tururi”.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport