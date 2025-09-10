Curtată pe Instagram  Anna Kalinskaya (#32 WTA) a dezvăluit că Holger Rune i-a trimis zeci de mesaje private: „Poate e disperat” + Reacția danezului

Anna Kalinskaya (26 de ani, #32 WTA) a dezvăluit că danezul Holger Rune (22 de ani, #11 ATP) i-a trimis nenumărate mesaje pentru a-i cere o întâlnire.

Într-un episod recent al podcastului First and Red, Anna Kalinskaya, fosta iubită a lui Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) sau Nick Kyrgios (30 de ani, #651 ATP), a povestit că a fost abordată de mai mulți jucători de tenis, de-a lungul timpului.

Unul dintre numele pronunțate de rusoaică a fost cel al danezului Holger Rune.

Anna Kalinskaya, despre Holger Rune: „Poate că este doar disperat”

„Înainte se întâmpla mai des. Acum, că sunt mai în vârstă, pentru unii nu mai există nicio șansă, n-are niciun rost să-mi scrie. Cineva mi-a scris de vreo zece ori, apoi a renunțat.

O să-ți spun cine este. E vorba despre Holger Rune. El scrie tuturor. Se crede prea important. Poate că este doar disperat, dar nu este singurul care mi-a scris” , a spus Anna Kalinskaya, citată de DailyMail

Rune a văzut afirmațiile făcute de sportiva din Rusia și a replicat cu o postare de pe X, în care i-a transmis acesteia că a înțeles mesajul lui greșit.

„Ha, ha, ha. Poate că există diferențe culturale care o fac pe Anna să interpreteze un comentariu la o poveste ca pe o invitație la o întâlnire.

Dacă vreau să ies la o întâlnire, cer o întâlnire. Nu-ți face griji” a fost mesajul lui Rune.

Ha ha ha. We might have cultural differences that make Anna read a comment on a story as an invitation to a date 😜 if I want to go on a date, I ask for a date . Don’t worry — Holger Rune (@holgerrune2003) September 9, 2025

Rune a abordat-o și pe Veronika Kudermetova

Nu este pentru prima dată când danezul a încercat să flirteze cu o colegă din tenis.

Recent, Veronika Kudermetova (28 de ani, 26 WTA), câștigătoare a turneului de dublu la Wimbedon, a fost și ea una din țintele unuia dintre cei mai talentați puști din noua generație a sportului alb.

Rusoaica a susținut că a încheiat rapid discuția cu Rune: „I-am spus: «Băiete, probabil sunt prea bătrână pentru tine. Dacă te uitai pe Instagram, vedeai că am un soț»”.

Sportiva rusă este căsătorită încă din 2017 cu fostul ei antrenor, Sergei Demekhine. Cei doi formează un cuplu stabil atât pe plan personal, cât și profesional, lucru pe care Veronika l-a subliniat în răspunsul ei.

După mesajul de respingere, Rune i-ar fi răspuns politicos cu un simplu „Oh, sorry”.

Totuși, din acel moment, susține Kudermetova, tânărul jucător a încetat să o mai salute în cadrul turneelor. Deși nu a existat niciun conflict deschis, interacțiunile dintre cei doi au devenit foarte reci, iar episodul s-a transformat într-unul stânjenitor.

