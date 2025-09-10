Curtată pe Instagram  Anna Kalinskaya (#32 WTA) a dezvăluit că Holger Rune i-a trimis zeci de mesaje private: „Poate e disperat” + Reacția danezului
Anna Kalinskaya este fosta iubită a lui Jannik Sinner/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Tenis

Curtată pe Instagram Anna Kalinskaya (#32 WTA) a dezvăluit că Holger Rune i-a trimis zeci de mesaje private: „Poate e disperat” + Reacția danezului

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.09.2025, ora 22:10
alt-text Actualizat: 10.09.2025, ora 22:17
  • Anna Kalinskaya (26 de ani, #32 WTA) a dezvăluit că danezul Holger Rune (22 de ani, #11 ATP) i-a trimis nenumărate mesaje pentru a-i cere o întâlnire.

Într-un episod recent al podcastului First and Red, Anna Kalinskaya, fosta iubită a lui Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) sau Nick Kyrgios (30 de ani, #651 ATP), a povestit că a fost abordată de mai mulți jucători de tenis, de-a lungul timpului.

Unul dintre numele pronunțate de rusoaică a fost cel al danezului Holger Rune.

„Ne e frică!” Jonas Vingegaard, liderul Turului Spaniei, despre protestele palestinienilor : „Sunt disperați”
Citește și
„Ne e frică!” Jonas Vingegaard, liderul Turului Spaniei, despre protestele palestinienilor: „Sunt disperați”
Citește mai mult
„Ne e frică!” Jonas Vingegaard, liderul Turului Spaniei, despre protestele palestinienilor : „Sunt disperați”

Anna Kalinskaya, despre Holger Rune: „Poate că este doar disperat”

„Înainte se întâmpla mai des. Acum, că sunt mai în vârstă, pentru unii nu mai există nicio șansă, n-are niciun rost să-mi scrie. Cineva mi-a scris de vreo zece ori, apoi a renunțat.

O să-ți spun cine este. E vorba despre Holger Rune. El scrie tuturor. Se crede prea important. Poate că este doar disperat, dar nu este singurul care mi-a scris”, a spus Anna Kalinskaya, citată de DailyMail

Rune a văzut afirmațiile făcute de sportiva din Rusia și a replicat cu o postare de pe X, în care i-a transmis acesteia că a înțeles mesajul lui greșit.

„Ha, ha, ha. Poate că există diferențe culturale care o fac pe Anna să interpreteze un comentariu la o poveste ca pe o invitație la o întâlnire.

Dacă vreau să ies la o întâlnire, cer o întâlnire. Nu-ți face griji” a fost mesajul lui Rune.

Rune a abordat-o și pe Veronika Kudermetova

Nu este pentru prima dată când danezul a încercat să flirteze cu o colegă din tenis.

Recent, Veronika Kudermetova (28 de ani, 26 WTA), câștigătoare a turneului de dublu la Wimbedon, a fost și ea una din țintele unuia dintre cei mai talentați puști din noua generație a sportului alb.

Rusoaica a susținut că a încheiat rapid discuția cu Rune: „I-am spus: «Băiete, probabil sunt prea bătrână pentru tine. Dacă te uitai pe Instagram, vedeai că am un soț»”.

Sportiva rusă este căsătorită încă din 2017 cu fostul ei antrenor, Sergei Demekhine. Cei doi formează un cuplu stabil atât pe plan personal, cât și profesional, lucru pe care Veronika l-a subliniat în răspunsul ei.

După mesajul de respingere, Rune i-ar fi răspuns politicos cu un simplu „Oh, sorry”.

Totuși, din acel moment, susține Kudermetova, tânărul jucător a încetat să o mai salute în cadrul turneelor. Deși nu a existat niciun conflict deschis, interacțiunile dintre cei doi au devenit foarte reci, iar episodul s-a transformat într-unul stânjenitor.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

„Trebuia să facă acest pas mai devreme” Gică Popescu, despre decizia fiului său de a semna cu Steaua, în Liga 2: „Îi spun asta de 2 ani”
Superliga
20:40
„Trebuia să facă acest pas mai devreme” Gică Popescu, despre decizia fiului său de a semna cu Steaua, în Liga 2: „Îi spun asta de 2 ani”
Citește mai mult
„Trebuia să facă acest pas mai devreme” Gică Popescu, despre decizia fiului său de a semna cu Steaua, în Liga 2: „Îi spun asta de 2 ani”
„Ne e frică!” Jonas Vingegaard, liderul Turului Spaniei, despre protestele palestinienilor : „Sunt disperați”
Ciclism
19:42
„Ne e frică!” Jonas Vingegaard, liderul Turului Spaniei, despre protestele palestinienilor: „Sunt disperați”
Citește mai mult
„Ne e frică!” Jonas Vingegaard, liderul Turului Spaniei, despre protestele palestinienilor : „Sunt disperați”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
tenis jannik sinner anna kalinskaya holger rune
Știrile zilei din sport
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Nationala
16:30
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Citește mai mult
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Nationala
14:52
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Citește mai mult
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Conference League
14:21
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Citește mai mult
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Superliga
13:01
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Citește mai mult
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:42
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
18:30
Gest de mare campion Decizia luată de David Popovici: „Viitorul se poate rescrie”
Gest de mare campion Decizia luată de David Popovici:  „Viitorul se poate rescrie”
17:43
Edi vrea un român Refuzat de Hagi, Iordănescu ar vrea să aducă un alt „tricolor” la Legia
Edi vrea un român  Refuzat de Hagi, Iordănescu ar vrea să aducă un alt „tricolor” la Legia
16:21
Cristian Geambașu Are dreptate. Pierdem timpul!
Cristian Geambașu Are dreptate. Pierdem timpul!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Top stiri din sport
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Alte sporturi
12:19
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Citește mai mult
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Lleyton Hewitt, suspendat  Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Tenis
11:51
Lleyton Hewitt, suspendat Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Citește mai mult
Lleyton Hewitt, suspendat  Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Superliga
11:09
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Citește mai mult
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”
Liga 3
10:33
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”
Citește mai mult
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”

Echipe/Competiții

fcsb 30 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
11.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share