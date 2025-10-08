Ianis Hagi (26 de ani), internațional român și jucător la Alanyaspor, a vorbit despre banii câștigați din fotbal și despre modul în care a învățat să-i gestioneze.

Ianis Hagi a detaliat trăirile de după accidentarea gravă din 2022, a explicat care sunt investițiile de care este mândru și a vorbit și despre relația cu familia și care sunt micile sale slăbiciuni.

Ianis Hagi: „Bogăția o găsești în meserie”

Întrebat ce ar face dacă ar rămâne fără niciun leu în cont, Ianis Hagi a spus:

„M-aș întoarce la muncă din nou, o iau de la capăt zi de zi, mai ales dacă nu mi se dau explicații, cred că cu munca ești în siguranță, indiferent câți bani ai în cont”, a declarat Ianis Hagi, în cadrul emisiunii Descifrat 3.0.

Bogăția o văd în meserie. Ai o meserie, îți găsești pasiunea, mereu vei fi bogat. Nu vei muri niciodată de foame. Spre bucuria mea, niciodată nu m-am simțit sărac. Eu m-am născut cu fotbalul. Am avut mereu mingea la picior și cumva știam că voi ajunge fotbalist. Credeam în mine foarte mult, știam că asta va fi meseria mea și tind să cred că și după ce mă retrag, tot în fotbal voi rămâne. Ianis Hagi

Fotbalistul a mărturisit că are zile în care nu cheltuiește niciun ban și a explicat cum reușește acest lucru:

„Pentru că nu-mi place să cheltui mulți bani, îmi place să-i țin și să investesc mai degrabă decât să-i cheltui. Câteodată nici timpul nu-mi permite.

Merg la antrenament de dimineață, mă întorc seara, avem două mese la baza sportivă, a treia o pot lua de acolo la pachet, deci nu mă forțează neapărat să cheltui zilnic banii”, a declarat mai Hagi.

Un gol și o pasă decisivă a livrat Ianis Hagi la Alanyasport. Reușitele sale i-au adus o convocare la echipa națională

Ianis Hagi, despre accidentarea suferită în 2022: „Au fost anumite dubii”

Hagi a suferit o accidentare gravă pe 21 ianuarie 2022, pe când evolua la Rangers, o ruptură a ligamentului încrucișat anterior al genunchiului drept, care l-a ținut departe de teren timp de un an.

„Tricolorul” a revenit în ianuarie 2023. Întrebat dacă a avut temeri legate de posibilitatea de a nu-și mai putea menține stilul de viață, a răspuns:

„Nu, fiindcă aveam încredere în munca de zi cu zi și în constanța pe care am dobândit-o în ultimii ani, precum și în mentalitatea pe care mi-am dezvoltat-o cumva de mic copil.

Am încredere în mine, am constanță în ceea ce fac și știam că, la un moment dat, când muncești, fotbalul sau munca te vor răsplăti”.

Au fost anumite dubii, însă de aceea am avut familia lângă mine și le sunt recunoscător. Puteam să-mi exprim sentimentele față de ei, să mă culc liniștit noaptea și să mă trezesc dimineața cu forțe maxime, pregătit să o iau de la capăt și să-mi revin. Ianis Hagi

Totuși, de la acea accidentare, a avut probleme în fiecare vară să-și găsească echipă.

2023. Pe 27 august, cu puține zile înainte de finalul mercato, a fost împrumutat de Rangers în Spania, la Alaves.

2024. Întors în Scoția, a avut probleme mari la Glasgow. Antrenorul de la acea vreme, belgianul Philippe Clement, l-a exclus inițial din lot, trimițându-l la formația secundă. Și l-a readus la prima echipă în octombrie!

Antrenorul de la acea vreme, belgianul Philippe Clement, l-a exclus inițial din lot, trimițându-l la formația secundă. Și l-a readus la prima echipă în octombrie! 2025. Acum, de-abia a semnat noul contract, cu Alanyaspor. Când Super Lig a trecut de etapa a 4-a.

Ianis Hagi nu își urmează propriul sfat: „Când ajung în această postură, greu mă abțin”

Ianis Hagi a dezvăluit și care este sfatul pe care îl oferă cel mai des celorlalți.

„Probabil sfatul de a nu cheltui bani, aiurea, pe haine. Am discutat asta mereu și cu sora mea și cu verișorii mei, iar la rândul meu, când ajung în această postură, greu mă abțin.

Însă sunt mai bine acum, dacă fac o comparație cu mine acum 5 ani”, a declarat Hagi, care a menționat că are și o slăbiciune: încălțămintea sport.

Sun un sneakerhead (n.r. - pasionat de pantofi sport), nu pot să mint. Rar sunt la mine. îi am împărțiți și prin țară, și prin străinătate, pe unde am locuit până acum, deci sunt împărțiți. Însă când voi avea casa mea și mă voi muta și știu sigur că acolo mă retrag, cu siguranță voi avea camera mea de adidași. Ianis Hagi

Ianis Hagi și-a deschis un brand de ochelari

Ianis Hagi, alături de Maria Popescu, fiica lui Gică Popescu, a lansat brandul de ochelari de soare I/M Eyewear, un proiect inspirat din amintirile lor din copilărie.

„Îmi aduc aminte, primul meu contract profesionist când am plecat în Italia, i-am cumpărat o pereche de ochelari verișoarei mele, iar acea pereche de ochelari are o valoare sentimentală, pentru că ne leagă foarte multe chestii împreună, de mici copii, în jurul ochelarilor.

Iar noi, acum, doar ce am deschis un brand de ochelari împreună și chiar dacă nu este perechea mea, are o valoare sentimentală, fiindcă încă are perechea de ochelari, n-a pierdut-o și o ține mereu acolo”, a declarat Ianis.

Fiul lui Gheorghe Hagi a vorbit și despre alte investiții pe care le-a făcut, de care este chiar mulțumit.

„Am fost destul de inspirat ultimii doi ani în investițiile imobiliare și sunt mulțumit.

Când începusem să strâng bani eram, nu disperat, dar îmi doream foarte mult să investesc, să nu stau cu banii în bancă.

Auzisem și vorba asta, «banii trebuie să facă bani», și orice era pe piață mă atragea să investesc. Până să înțeleg exact momentul, persoanele cu care să te alături unui business, am avut și dezbateri, să zicem așa ”, a mai declarat Ianis Hagi.

Ianis Hagi, avertisment pentru fanii fotbalului: „În România vorbim de suma netă, în străinătate nu e așa”

Ianis Hagi este evaluat în prezent la 1,5 milioane de euro, însă de-a lungul carierei a fost transferat pentru sume mai mari: 4,7 milioane de euro la Genk și 3,5 milioane de euro la Rangers. Acum, a ajuns în Turcia liber de contract.

Totuși, fotbalistul a avertizat în privința sumelor care sunt vehiculate în fotbal.

În fotbalul românesc noi mereu vorbim de suma netă, când vorbim de salarii, de bonusuri. Însă, în străinătate, ei vorbesc doar de suma brută. Iar în ziare, când ies salariile acelea enorme din top 5 campionate, când vorbim de 10-20 de milioane de euro, ei vorbesc mereu de suma brută, ținând cont că taxele la ei sunt de 50%. Să se gândească la jumătate din ce se vorbește în ziar, pentru că cei de afară vorbesc numai de brut. Ianis Hagi

Ianis Hagi, despre primii bani făcuți din fotbal: „Am reușit să-mi cumpăr două perechi de adidași”

Fotbalistul, crescut la Academia Hagi, deținută de tatăl său, Gheorghe Hagi, a vorbit despre primii bani pe care i-a obținut din sportul pe care îl practică:

„La 12 ani am fost convocat la echipa națională de tineret, de juniori, și am primit fiecare o sumă de bani la sfârșitul acțiunii. Am reușit să-mi cumpăr două perechi de adidași” .

Tot la Constanța, Ianis a descoperit că te poți bucura de viață și fără să cheltuiești mulți bani.

„Când am făcut pasul la Constanța, la Academie, trăind zi de zi cu colegii mei, de fiecare dată când primeam o zi liberă la sfârșitul săptămânii, mereu ieșeam în oraș împreună, iar eu ceream de acasă câți bani cereau și colegii mei, fără să cunosc valoarea banului.

Colegii mei ieșeau în oraș cu 10-20 de lei, atât ceream și eu 10-20 de lei, să mergem pe faleză în Mamaia, să ne luăm o înghețată și să ne simțim bine.

Trecând timpul și uitându-mă înapoi, mi-am dat seama că ai mei colegi, prin faptul că nu stăteam să cheltuim o sumă foarte mare de bani ca să fim fericiți, mi-au dat o lecție foarte importantă de viață, însă am realizat mult mai târziu decât în acea perioadă. Ianis Hagi

Fotbalistul a mai dezvăluit ce n-ar face niciodată pentru bani:

„Nu mi-aș pune niciodată familia în pericol, indiferent de ce sumă îmi va fi oferită”.

