Becali, de neclintit Mihai Stoica nu-l înțelege pe patronul de la FCSB: „Îl întrebam «De ce?». Spunea «Așa vreau eu»”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre relația sa cu patronul Gigi Becali (67 de ani).

Stoica a vorbit despre unul dintre obiceiurile finanțatorului care îl nemulțumește cel mai mult.

Mihai Stoica, despre Gigi Becali: „ N-am înțeles niciodată de ce spune primul 11”

MM a vorbit despre perioadă cu rezultate bune înregistrate de FCSB, amintind că a fost menținută o formulă stabilă de joc, chiar și cu un program încărcat.

„Noi am avut o perioadă foarte bună când am jucat la trei zile cu aceeași distribuție.

Pentru că se formează relații între jucători. Acum, Gigi a decis să nu mai facem asta. Sper din toată inima să revină. Nici anul trecut n-am făcut-o de la început, dar în momentul în care am început să facem doar o schimbare sau două… sper să se întâmple și în acest an același lucru”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

FCSB a cucerit titlul de campioană în sezonul trecut, iar în Europa League a ajuns până în optimile de finală, unde a fost eliminată de Lyon, cu scorul general de 7-1.

Noi știm unde lucrăm. Eu știu cel mai bine, că sunt vechi, dar toți cei care vin știu unde lucrează. Lucrează cu un patron care cumpără jucători, care nu vinde un jucător la prima ofertă. Pe Stanciu putea să-l vândă cu 3 milioane, l-a vândut cu 10. Pe Man putea să-l vândă cu 4, l-a vândut cu 11. Mihai Stoica

Apoi, Stoica a explicat că nu a reușit niciodată să înțeleagă de ce Becali insistă să anunțe public echipa de start înaintea meciurilor.

„Vine cu chestia asta. Să spui primul 11… n-am înțeles niciodată, n-am înțeles motivul pentru care trebuie să spui primul 11, să persiflezi adversarul, să îl mobilizezi. Dar, anul trecut, și în situația asta ne-a mers bine”.

Oficialul FCSB a povestit că i-a cerut patronului să renunțe la acest obicei, însă răspunsul nu a fost cel dorit:

„E Gigi și Gigi e unic, n-ai ce să… Îl întrebam «De ce?». Spunea «Așa vreau eu». OK, așa vrei tu”.

Ce urmează pentru FCSB

Elevii lui Elias Charalambous au obținut o victorie importantă în campionat, scor 1-0, cu Universitatea Craiova.

În prezent se află pe locul 11 în Superliga, cu 13 punct eacumulate, după cele 12 meciuri jucate.

După pauza internațională, FCSB va juca împotriva celor de la Metaloglobus, pe 18 octombrie, ca mai apoi să întâlnească Bologna, în Europa League, pe 23 octombrie.

