Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev » Ce l-a împiedicat să plece

Vladislav Blănuță, 23 de ani, s-a speriat după ce ultrașii lui Dinamo Kiev l-au amenințat cu moartea în urma descoperirii postărilor sale pro-ruse de pe TikTok: „Era o presiune incredibilă”.

Imediat după ce s-a anunțat transferul lui Vladislav Blănuță, de la FCU Craiova la Dinamo Kiev, pe 3 septembrie, un jurnalist ucrainean a descoperit postările pro-ruse ale jucătorului de pe TikTok.

S-a declanșat o campanie împotriva atacantului în Ucraina, pe social media.

Ultrașii lui Dinamo Kiev au cerut rezilierea urgentă a contractului, l-au insultat și l-au amenințat cu moartea.

2 milioane de euro este cota lui Vladislav Blănuță, actualizată de Transfermarkt după trecerea lui la Dinamo Kiev. A crescut de la 1,8 milioane

Situația părea scăpată de sub control, foarte periculoasă pentru fotbalist. În cele din urmă, clubul l-a protejat total, președintele Igor Surkis anunțând că vârful în vârstă de 23 de ani nu va părăsi Kievul la următoarea campanie de transferuri, în ianuarie, așa cum se estima.

2030 este anul în care se încheie contractul lui Blănuță la Dinamo Kiev

„Blănuță s-a trezit sub o presiune incredibilă. S-a gândit să părăsească Dinamo”

Blănuță a continuat la alb-albaștri, a jucat și în campionat, și în Cupa Ucrainei, și în Conference League.

Totuși, la început, când fanii radicali kieveni îl amenințau cu moartea, s-a speriat.

6 meciuri a jucat Blănuță la Dinamo Kiev (242 de minute în total): fără goluri, fără assisturi deocamdată

Un jurnalist ucrainean a povestit ce a vrut să facă internaționalul român U21 la începutul lui septembrie.

„Blănuță a intrat în locul lui Guerrero la 1-1 în meciul cu Metalist și a fost huiduit.

Blănuță, duel cu Munoz la Dinamo Kiev - Crystal Palace 0-2, în Conference League Foto: Imago

Fotbalistul care a scris o grămadă de prostii despre Ucraina și Rusia pe rețelele de socializare s-a trezit sub o presiune incredibilă”, a afirmat Roman Bebekh, comentatorul televiziunii ligii ucrainene (UPL TV), conform Tribuna.

Știu că, după primul val de ură declanșat contra lui, Blănuță s-a gândit serios chiar să părăsească Dinamo Kiev. Roman Bebekh, comentator UPL TV

Jurnalistul susține că „acordul fusese deja semnat și nu mai era posibil să renunțe fără a provoca pierderi fostului său club. Și acest club nu mai voia să returneze întreaga sumă”.

Potrivit lui Bebekh, refuzul FCU Craiova de a anula contractul a menținut transferul la Dinamo Kiev.

