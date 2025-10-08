Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev » Ce l-a împiedicat să plece

- Vladislav Blănuță, 23 de ani, s-a speriat după ce ultrașii lui Dinamo Kiev l-au amenințat cu moartea în urma descoperirii postărilor sale pro-ruse de pe TikTok: „Era o presiune incredibilă”.
Imediat după ce s-a anunțat transferul lui Vladislav Blănuță, de la FCU Craiova la Dinamo Kiev, pe 3 septembrie, un jurnalist ucrainean a descoperit postările pro-ruse ale jucătorului de pe TikTok.
S-a declanșat o campanie împotriva atacantului în Ucraina, pe social media.
Ultrașii lui Dinamo Kiev au cerut rezilierea urgentă a contractului, l-au insultat și l-au amenințat cu moartea.
Situația părea scăpată de sub control, foarte periculoasă pentru fotbalist. În cele din urmă, clubul l-a protejat total, președintele Igor Surkis anunțând că vârful în vârstă de 23 de ani nu va părăsi Kievul la următoarea campanie de transferuri, în ianuarie, așa cum se estima.
„Blănuță s-a trezit sub o presiune incredibilă. S-a gândit să părăsească Dinamo”
Blănuță a continuat la alb-albaștri, a jucat și în campionat, și în Cupa Ucrainei, și în Conference League.
Totuși, la început, când fanii radicali kieveni îl amenințau cu moartea, s-a speriat.
Un jurnalist ucrainean a povestit ce a vrut să facă internaționalul român U21 la începutul lui septembrie.
„Blănuță a intrat în locul lui Guerrero la 1-1 în meciul cu Metalist și a fost huiduit.
Fotbalistul care a scris o grămadă de prostii despre Ucraina și Rusia pe rețelele de socializare s-a trezit sub o presiune incredibilă”, a afirmat Roman Bebekh, comentatorul televiziunii ligii ucrainene (UPL TV), conform Tribuna.
Știu că, după primul val de ură declanșat contra lui, Blănuță s-a gândit serios chiar să părăsească Dinamo Kiev. Roman Bebekh, comentator UPL TV
Jurnalistul susține că „acordul fusese deja semnat și nu mai era posibil să renunțe fără a provoca pierderi fostului său club. Și acest club nu mai voia să returneze întreaga sumă”.
Potrivit lui Bebekh, refuzul FCU Craiova de a anula contractul a menținut transferul la Dinamo Kiev.