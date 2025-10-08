L-a impresionat pe Kopic Fotbalistul lăudat de tehnicianul lui Dinamo: „Își împinge limitele la antrenamente”

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Alberto Soro (26 de ani), extrema dreapta spaniolă adusă în vara lui 2024.

Transferat cu mari așteptări, după ce în 2019 Real Madrid plătea 2,5 milioane de euro pentru serviciile sale, Soro a traversat o perioadă dificilă alături de „câini”, motiv pentru care a fost împrumutat la Chaves, echipă din liga secundă portugheză.

Zeljko Kopic, impresionat de Soro: „ Și-a îmbunătățit nivelul”

Revenit la Dinamo, fotbalistul care are contract până în vara lui 2027 a refuzat rezilierea amiabilă, alegând să rămână la echipă chiar și fără certitudinea titularizării.

Acum, spaniolul a jucat 32 de minute în două meciuri, în remiza cu Craiova (2-2) și în victoria cu Unirea Slobozia (1-0).

„Alberto este un jucător cu care am semnat având o idee clară despre cum vrem să construim echipa, pentru a-i face loc în acest plan. Nu s-a adaptat prea bine la început. Am încercat să-l integrăm, dar nu am reușit să găsim acea conexiune.

După aceea ne-am gândit să-l împrumutăm ca să joace în liga a doua din Portugalia, ca să vedem cum se adaptează acolo.

Echipa de acolo n-a promovat, iar ulterior am vrut să vedem care e cea mai bună soluție pentru echipă, pentru el.

Știți că avem un număr limitat de jucători străini pe care îi putem avea, în plus trebuie să avem un anumit echilibru în echipă pe fiecare post”, a spus Zeljko Kopic, la podcastul „Totul pentru Dinamo”, citat de gsp.ro.

Au fost anumite discuții despre cum să procedăm pentru a găsi cea mai bună opțiune pentru jucător, se afla sub contract cu noi. Am purtat mai multe discuții cu el, am încercat să-i explic mai multe lucruri. I-am spus ce aștept de la el. Ce pot spune acum e că, în ultimul timp, s-a pregătit foarte, foarte bine, și-a îmbunătățit nivelul foarte mult, iar pentru mine e simplu. Zeljko Kopic

Zeljko Kopic: „Am început să-i ofer minute pentru că le merită”

În sezonul 2024-2025, când a ajuns la Dinamo, Soro a jucat doar opt meciuri. Acum tehnicianul a dezvăluit ce a văzut diferit la spaniol:

„Când văd că un jucător își împinge limitele și vrea să accepte stilul nostru de joc, iar la fiecare antrenament se pregătește la cel mai înalt nivel, pentru mine, ca antrenor, asta e cea mai bună opțiune.

Am început să-i ofer minute pentru că le merită. Voi fi cel mai fericit antrenor din lume dacă văd asta din partea oricărui jucător.

Soro a intrat la Craiova foarte, foarte bine și, de asemenea, și pe acel teren greu, împotriva Sloboziei, a jucat foarte bine”, a mai spus Kopic.

Pentru elevii lui Kopic urmează un amical, pe 12 octombrie, cu Pelister Bitola (Macedonia).

După pauza internațională, vor avea parte de două dueluri grele în Superliga, unde se află pe locul patru, cu 23 de puncte acumulate, după cele 12 meciuri jucate.

19 octombrie : Dinamo - Rapid

: Dinamo - Rapid 25 octombrie: Argeș - Dinamo

