L-a impresionat pe Kopic Fotbalistul lăudat de tehnicianul lui Dinamo: „Își împinge limitele la antrenamente” +30 foto
Alberto Soro. Foto: Sportpictures
Superliga

L-a impresionat pe Kopic Fotbalistul lăudat de tehnicianul lui Dinamo: „Își împinge limitele la antrenamente”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.10.2025, ora 10:48
alt-text Actualizat: 08.10.2025, ora 11:45
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Alberto Soro (26 de ani), extrema dreapta spaniolă adusă în vara lui 2024.

Transferat cu mari așteptări, după ce în 2019 Real Madrid plătea 2,5 milioane de euro pentru serviciile sale, Soro a traversat o perioadă dificilă alături de „câini”, motiv pentru care a fost împrumutat la Chaves, echipă din liga secundă portugheză.

Au sfidat codul roșu Tricolorii s-au antrenat în ploaie: „Voi nu faceți ca noi!”
Citește și
Au sfidat codul roșu Tricolorii s-au antrenat în ploaie: „Voi nu faceți ca noi!”
Citește mai mult
Au sfidat codul roșu Tricolorii s-au antrenat în ploaie: „Voi nu faceți ca noi!”

Zeljko Kopic, impresionat de Soro: „Și-a îmbunătățit nivelul”

Revenit la Dinamo, fotbalistul care are contract până în vara lui 2027 a refuzat rezilierea amiabilă, alegând să rămână la echipă chiar și fără certitudinea titularizării.

Acum, spaniolul a jucat 32 de minute în două meciuri, în remiza cu Craiova (2-2) și în victoria cu Unirea Slobozia (1-0).

„Alberto este un jucător cu care am semnat având o idee clară despre cum vrem să construim echipa, pentru a-i face loc în acest plan. Nu s-a adaptat prea bine la început. Am încercat să-l integrăm, dar nu am reușit să găsim acea conexiune.

După aceea ne-am gândit să-l împrumutăm ca să joace în liga a doua din Portugalia, ca să vedem cum se adaptează acolo.

Echipa de acolo n-a promovat, iar ulterior am vrut să vedem care e cea mai bună soluție pentru echipă, pentru el.

Știți că avem un număr limitat de jucători străini pe care îi putem avea, în plus trebuie să avem un anumit echilibru în echipă pe fiecare post”, a spus Zeljko Kopic, la podcastul „Totul pentru Dinamo”, citat de gsp.ro.

Au fost anumite discuții despre cum să procedăm pentru a găsi cea mai bună opțiune pentru jucător, se afla sub contract cu noi. Am purtat mai multe discuții cu el, am încercat să-i explic mai multe lucruri. I-am spus ce aștept de la el. Ce pot spune acum e că, în ultimul timp, s-a pregătit foarte, foarte bine, și-a îmbunătățit nivelul foarte mult, iar pentru mine e simplu. Zeljko Kopic

Zeljko Kopic: „Am început să-i ofer minute pentru că le merită”

În sezonul 2024-2025, când a ajuns la Dinamo, Soro a jucat doar opt meciuri. Acum tehnicianul a dezvăluit ce a văzut diferit la spaniol:

„Când văd că un jucător își împinge limitele și vrea să accepte stilul nostru de joc, iar la fiecare antrenament se pregătește la cel mai înalt nivel, pentru mine, ca antrenor, asta e cea mai bună opțiune.

Am început să-i ofer minute pentru că le merită. Voi fi cel mai fericit antrenor din lume dacă văd asta din partea oricărui jucător.

Soro a intrat la Craiova foarte, foarte bine și, de asemenea, și pe acel teren greu, împotriva Sloboziei, a jucat foarte bine”, a mai spus Kopic.

Unirea Slobozia - Dinamo
Unirea Slobozia - Dinamo

Galerie foto (30 imagini)

Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo
+30 Foto
labels.photo-gallery

Pentru elevii lui Kopic urmează un amical, pe 12 octombrie, cu Pelister Bitola (Macedonia).

După pauza internațională, vor avea parte de două dueluri grele în Superliga, unde se află pe locul patru, cu 23 de puncte acumulate, după cele 12 meciuri jucate.

  • 19 octombrie: Dinamo - Rapid
  • 25 octombrie: Argeș - Dinamo

Citește și

Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev »  Ce l-a împiedicat să plece
Stranieri
08:48
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev » Ce l-a împiedicat să plece
Citește mai mult
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev »  Ce l-a împiedicat să plece
Situație incredibilă în Liga 1 UTA Arad nu a scăpat de interdicția la transferuri pentru că nu a plătit 2.000 de euro
Superliga
23:03
Situație incredibilă în Liga 1 UTA Arad nu a scăpat de interdicția la transferuri pentru că nu a plătit 2.000 de euro
Citește mai mult
Situație incredibilă în Liga 1 UTA Arad nu a scăpat de interdicția la transferuri pentru că nu a plătit 2.000 de euro

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității
Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității
Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității
dinamo bucuresti liga 1 zeljko kopic alberto soro
Știrile zilei din sport
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Superliga
09:00
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Dinamo propune o schimbare majoră Cum vrea Andrei Nicolescu să modifice regulamentul VAR! Și Rapid susține inițiativa
Superliga
08.10
Dinamo propune o schimbare majoră Cum vrea Andrei Nicolescu să modifice regulamentul VAR! Și Rapid susține inițiativa
Citește mai mult
Dinamo propune o schimbare majoră Cum vrea Andrei Nicolescu să modifice regulamentul VAR! Și Rapid susține inițiativa
„E foame, «Moșule»?!” Doroftei, pus la zid după ce a promovat Armata: „Te înjosești! Mergi cu copiii tăi acolo!”
Diverse
08.10
„E foame, «Moșule»?!” Doroftei, pus la zid după ce a promovat Armata: „Te înjosești! Mergi cu copiii tăi acolo!”
Citește mai mult
„E foame, «Moșule»?!” Doroftei, pus la zid după ce a promovat Armata: „Te înjosești! Mergi cu copiii tăi acolo!”
Vrea Rusia și Belarus înapoi Președintele Federației Europene de Haltere cere încheierea  statutului de neutralitate pentru sportivi
Diverse
10:34
Vrea Rusia și Belarus înapoi Președintele Federației Europene de Haltere cere încheierea statutului de neutralitate pentru sportivi
Citește mai mult
Vrea Rusia și Belarus înapoi Președintele Federației Europene de Haltere cere încheierea  statutului de neutralitate pentru sportivi
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:56
România - Moldova LIVE de la ora 21:00 » Avem echipa de start a lui Lucescu: surpriză după surpriză
România - Moldova LIVE de la ora 21:00 » Avem echipa de start a lui Lucescu: surpriză după surpriză
16:58
Cristian Tudor Popescu Nole n-a jucat cu nimeni
Cristian Tudor Popescu  Nole n-a jucat cu nimeni
16:39
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
17:01
„Aș putea muri oricând” Un fost atacant din Premier League a explicat cum analgezicele i-au distrus sănătatea
„Aș putea muri oricând” Un fost atacant din Premier League a explicat cum analgezicele i-au distrus sănătatea
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Top stiri din sport
Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”
Diverse
09:37
Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”
Citește mai mult
Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”
Irina Begu, anunț neașteptat După ce a câștigat ultimul turneu la care a participat, sportiva a anunțat o schimbare în carieră
Tenis
12:56
Irina Begu, anunț neașteptat După ce a câștigat ultimul turneu la care a participat, sportiva a anunțat o schimbare în carieră
Citește mai mult
Irina Begu, anunț neașteptat După ce a câștigat ultimul turneu la care a participat, sportiva a anunțat o schimbare în carieră
Asasinat în plină stradă! Un fost luptător din UFC a fost împușcat mortal. Avea 33 de ani de ani
Alte sporturi
11:16
Asasinat în plină stradă! Un fost luptător din UFC a fost împușcat mortal. Avea 33 de ani de ani
Citește mai mult
Asasinat în plină stradă! Un fost luptător din UFC a fost împușcat mortal. Avea 33 de ani de ani
Boca Juniors, în doliu A murit antrenorul echipei! Miguel Angel Russo a colaborat, de-a lungul carierei, și cu 3 fotbaliști români
Campionate
11:04
Boca Juniors, în doliu A murit antrenorul echipei! Miguel Angel Russo a colaborat, de-a lungul carierei, și cu 3 fotbaliști români
Citește mai mult
Boca Juniors, în doliu A murit antrenorul echipei! Miguel Angel Russo a colaborat, de-a lungul carierei, și cu 3 fotbaliști români

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 27 rapid 12 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
09.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share