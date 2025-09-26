Atac la Lucescu Pus la zid pentru că îl ignoră pe Târnovanu: „Se plimbă la națională! E de neînțeles”

- Go Ahead Eagles-FCSB 0-1. Ioan Becali (73 de ani) îl cere pe Ștefan Târnovanu la națională după prestația din Olanda și îi reproșează lui Mircea Lucescu că nu l-a titularizat deja.
FCSB a câștigat la limită meciul din prima rundă a grupei din Europa League. Campionii României s-au impus în fața celor de la Go Ahead Eagles, grație reușitei lui David Miculescu în minutul 13.
Go Ahead Eagles-FCSB. Ioan Becali a remarcat un jucător de la campioana României: „Omul meciului”
Giovanni Becali a rămas impresionat de prestația lui Ștefan Târnovanu și l-a atacat pe Lucescu, care nu l-a titularizat la echipa națională.
„Târnovanu a fost omul meciului. Nu e luat în seamă de vreo 2-3 ani și joacă titular în campionat, titular în cupele europene. Uită-te la ceilalți portari pe unde sunt, Oviedo și așa mai departe, și nu joacă.
Nu dau nume, dar nu joacă unul. Și, culmea, la națională ne încăpățânăm să nu-l convocăm pe Târnovanu. Da, a fost în lot și se plimbă, ce face? Nu e corect”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.
Impresarul român e de părere că Târnovanu trebuie să fie titular în meciul României cu Austria, de pe 12 octombrie, din preliminariile pentru CM 2026.
„Orice altă alegere e de neînțeles. Și la experiența antrenorului pe care îl avem nu pot să înțeleg cum îl evită pe Târnovanu, jucând în cupele europene până în optimi și doi ani campion.
Că nu dă cu piciorul, păi n-am văzut o pasă greșită. Ce ar trebui să-l vedem cum dă cu interiorul, cu exteriorul sau ce să facă, să o înalțe, să o jongleze și să dea din lob.
Ne încăpățânăm câteodată la echipa națională cu câțiva jucători… Cum s-a încăpățânat și cu Mitriță până la urmă”, a mai spus Ioan Becali, conform sursei citate.
Ștefan Târnovanu a reușit să mențină poarta celor de la FCSB intactă, în ciuda ocaziilor mari pe care le-a avut Go Ahead Eagles. Acesta a fost desemnat omul meciului.
În urma victoriei cu Go Ahead Eagles, Becali crede că la meciul cu Young Boys, de pe 2 octombrie, Arena Națională va fi plină.
Meciul următor vin 50.000 de spectatori. Dacă pierdeau, veneau 30.000. Nu mai e Young Boys echipa de pe timpul lui Dan Petrescu (n.r. – când au întâlnit CFR Cluj). Acum au prima șansă cu elvețienii. Ioan Becali
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)
- 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
- 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
- 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)