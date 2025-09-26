Atac la Lucescu Pus la zid pentru că îl ignoră pe Târnovanu: „Se plimbă la națională! E de neînțeles”

Go Ahead Eagles-FCSB 0-1. Ioan Becali (73 de ani) îl cere pe Ștefan Târnovanu la națională după prestația din Olanda și îi reproșează lui Mircea Lucescu că nu l-a titularizat deja.

FCSB a câștigat la limită meciul din prima rundă a grupei din Europa League. Campionii României s-au impus în fața celor de la Go Ahead Eagles, grație reușitei lui David Miculescu în minutul 13.

Go Ahead Eagles-FCSB . Ioan Becali a remarcat un jucător de la campioana României: „Omul meciului”

Giovanni Becali a rămas impresionat de prestația lui Ștefan Târnovanu și l-a atacat pe Lucescu, care nu l-a titularizat la echipa națională.

„ Târnovanu a fost omul meciului. Nu e luat în seamă de vreo 2-3 ani și joacă titular în campionat, titular în cupele europene. Uită-te la ceilalți portari pe unde sunt, Oviedo și așa mai departe, și nu joacă.

Nu dau nume, dar nu joacă unul. Și, culmea, la națională ne încăpățânăm să nu-l convocăm pe Târnovanu. Da, a fost în lot și se plimbă, ce face? Nu e corect”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.

Impresarul român e de părere că Târnovanu trebuie să fie titular în meciul României cu Austria, de pe 12 octombrie, din preliminariile pentru CM 2026.

„ Orice altă alegere e de neînțeles. Și la experiența antrenorului pe care îl avem nu pot să înțeleg cum îl evită pe Târnovanu , jucând în cupele europene până în optimi și doi ani campion.

Că nu dă cu piciorul, păi n-am văzut o pasă greșită. Ce ar trebui să-l vedem cum dă cu interiorul, cu exteriorul sau ce să facă, să o înalțe, să o jongleze și să dea din lob.

Ne încăpățânăm câteodată la echipa națională cu câțiva jucători… Cum s-a încăpățânat și cu Mitriță până la urmă”, a mai spus Ioan Becali, conform sursei citate.

Ștefan Târnovanu a reușit să mențină poarta celor de la FCSB intactă, în ciuda ocaziilor mari pe care le-a avut Go Ahead Eagles. Acesta a fost desemnat omul meciului.

În urma victoriei cu Go Ahead Eagles, Becali crede că la meciul cu Young Boys, de pe 2 octombrie, Arena Națională va fi plină.

Meciul următor vin 50.000 de spectatori. Dacă pierdeau, veneau 30.000. Nu mai e Young Boys echipa de pe timpul lui Dan Petrescu (n.r. – când au întâlnit CFR Cluj). Acum au prima șansă cu elvețienii. Ioan Becali

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)

FCSB - Young Boys (Elveția) 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

