„A fost complicat” VIDEO. De ce a ales Lisav Eissat să joace pentru România + Ce spun părinții săi despre transferul la Dinamo

Părinții lui Lisav Eissat (20 de ani), fundașul de origine israeliană care a debutat la naționala României în această toamnă, au vorbit despre motivele pentru care acesta a decis să reprezinte naționala condusă de Mircea Lucescu (80 de ani).

Prezenți la meciul amical disputat de Dinamo cu Young Boys, scor 2-0, pentru a-l vedea pe Leam Eissat, fratele lui Lisav, cei doi au vorbit și despre fiul cel mare.

Părinții lui Lisav Eissat explică alegerea fundașului de a juca pentru România

Leam Eissat, fratele mai mic al lui Lisav, se află în cantonament cu Dinamo, acolo unde va fi testat de Zeljko Kopic.

Prezenți în Antalya, părinții celor doi au vorbit despre motivele pentru care Lisav a ales să reprezinte România.

„Suntem foarte fericiți pentru Lisav. A fost puțin complicat momentul în care a decis să reprezinte echipa națională a României. Joacă la Maccabi Haifa, un club mare...

Federația israeliană a încercat să ne convingă să reprezinte Israelul. La fel și fanii. A decis singur că vrea să joace la echipa națională a României.

La fel ca fiecare jucător, așteaptă să strângă cât mai multe meciuri la națională și să ajute. Asta este ceea ce vrea, iar noi îl susținem necondiționat.

A fost o situație dificilă, complicată, și pentru noi, și pentru el, pentru întreaga familie. Presiunea din partea echipei naționale, a fanilor, din partea tuturor… Cred că a făcut alegerea potrivită și suntem fericiți pentru el”, a declarat mama lui Lisav Eissat.

Părinții lui Eissat au vorbit și despre posibila sa venire în România, la Dinamo, după ce oficialii „câinilor” au declarat în repetate rânduri că ar dori să îl transfere pe fundaș.

„Nu suntem implicați în negocierile cu Dinamo. El și-a dorit să joace pentru România și clar i-ar fi mai ușor dacă ar juca la o echipă românească”, a mai spus tatăl lui Lisav.

