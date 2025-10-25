Kocaelispor - Alanyaspor 0-2. Ianis Hagi (27 de ani) și Umit Akdag (22 de ani) au pierdut împotriva nou-promovatei.

Mijlocașul român a avut două șanse de a marca și a primit o notă peste media echipei.

Alanyaspor a pornit din postura de favorită în deplasarea de la Kocaelispor, însă a pierdut, 0-2.

Ianis Hagi a avut șansa de a deschide scorul, în minutul 24. Atunci, aflat în flancul drept, l-a driblat pe Dijksteel și a șutat puternic, din afara careului, însă Jovanovic a respins.

Cu două minute înainte de pauză, Ianis Hagi a fost din nou aproape de gol. A primit o pasă la marginea careului, a driblat doi apărători de la Kocaelispor, a șutat puternic, pe colțul scurt, dar goalkeeper-ul sârb s-a opus deschiderii scorului.

În minutul 63, Bingol a profitat de o șut deviat al lui Dursun, a preluat balonul cu pieptul și a deschis scorul din „foarfecă”.

Ianis Hagi nu a terminat meciul pe teren, fiind înlocuit în minutul 81. După ieșirea sa, gazdele au mai punctat o dată prin Dursun, în minutul 88.

În urma eșecului de pe „Turka Kocaeli”, Alanyaspor rămâne pe locul 8 în Superliga Turciei, cu 13 puncte.

Echipa lui Ianis Hagi și a lui Umit Akdag riscă să fie depășită în clasament de Konyaspor, care are 11 puncte și un meci mai puțin disputat.

Ianis Hagi a primit o notă peste media echipei

Ianis Hagi a reușit 2 șuturi și 39 de atingeri de balon în cele 81 de minute jucate împotriva celor de la Kocaelispor.

Evoluția fiului „Regelui” a fost notată peste media echipei, care a fost 6,63

6,9 a fost nota primită de Ianis Hagi, potrivit SofaScore

Spre deosebire de Ianis Hagi, prestația lui Umit Akdag a fost considerată sub media echipei. Fundașul central a primit nota 6,4 pentru meciul contra lui Kocaelispor.

