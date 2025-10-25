Hagi jr, învins de o nou-promovată A avut două șanse de gol + Ce note au primit Ianis și Umit Akdag
Alanyaspor FOTO: X - @alanyaspor
Stranieri

Hagi jr, învins de o nou-promovată A avut două șanse de gol + Ce note au primit Ianis și Umit Akdag

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 25.10.2025, ora 20:01
alt-text Actualizat: 25.10.2025, ora 22:18
  • Kocaelispor - Alanyaspor 0-2. Ianis Hagi (27 de ani) și Umit Akdag (22 de ani) au pierdut împotriva nou-promovatei.
  • Mijlocașul român a avut două șanse de a marca și a primit o notă peste media echipei.

Alanyaspor a pornit din postura de favorită în deplasarea de la Kocaelispor, însă a pierdut, 0-2.

Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert
Citește și
Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert
Citește mai mult
Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert

Kocaelispor - Alanyaspor 0-2. Echipa lui Ianis Hagi și Umit Akdag a cedat împotriva nou-promvatei

Ianis Hagi a avut șansa de a deschide scorul, în minutul 24. Atunci, aflat în flancul drept, l-a driblat pe Dijksteel și a șutat puternic, din afara careului, însă Jovanovic a respins.

Cu două minute înainte de pauză, Ianis Hagi a fost din nou aproape de gol. A primit o pasă la marginea careului, a driblat doi apărători de la Kocaelispor, a șutat puternic, pe colțul scurt, dar goalkeeper-ul sârb s-a opus deschiderii scorului.

În minutul 63, Bingol a profitat de o șut deviat al lui Dursun, a preluat balonul cu pieptul și a deschis scorul din „foarfecă”.

Ianis Hagi nu a terminat meciul pe teren, fiind înlocuit în minutul 81. După ieșirea sa, gazdele au mai punctat o dată prin Dursun, în minutul 88.

În urma eșecului de pe „Turka Kocaeli”, Alanyaspor rămâne pe locul 8 în Superliga Turciei, cu 13 puncte.

Echipa lui Ianis Hagi și a lui Umit Akdag riscă să fie depășită în clasament de Konyaspor, care are 11 puncte și un meci mai puțin disputat.

Ianis Hagi a primit o notă peste media echipei

Ianis Hagi a reușit 2 șuturi și 39 de atingeri de balon în cele 81 de minute jucate împotriva celor de la Kocaelispor.

Evoluția fiului „Regelui” a fost notată peste media echipei, care a fost 6,63

6,9
a fost nota primită de Ianis Hagi, potrivit SofaScore

Spre deosebire de Ianis Hagi, prestația lui Umit Akdag a fost considerată sub media echipei. Fundașul central a primit nota 6,4 pentru meciul contra lui Kocaelispor.

Citește și

Scandal la Napoli - Inter  Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!
Campionate
21:14
Scandal la Napoli - Inter Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!
Citește mai mult
Scandal la Napoli - Inter  Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!
„Asta am eu în minte” Cum a reacționat Xabi Alonso după atacul lui Yamal a acuzat-o pe Real Madrid înainte de Clasico: „Fură, se plâng”
Campionate
20:41
„Asta am eu în minte” Cum a reacționat Xabi Alonso după atacul lui Yamal a acuzat-o pe Real Madrid înainte de Clasico: „Fură, se plâng”
Citește mai mult
„Asta am eu în minte” Cum a reacționat Xabi Alonso după atacul lui Yamal a acuzat-o pe Real Madrid înainte de Clasico: „Fură, se plâng”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună”
Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună”
Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună”
turcia ianis hagi alanyaspor Kocaelispor umit akdag
Știrile zilei din sport
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul +  a fost luat tare de Conte
Stranieri
00:20
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul + a fost luat tare de Conte
Citește mai mult
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul +  a fost luat tare de Conte
„Să ne fie rușine!”  Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
Superliga
25.10
„Să ne fie rușine!” Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
Citește mai mult
„Să ne fie rușine!”  Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
Scandal la Napoli - Inter  Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!
Campionate
25.10
Scandal la Napoli - Inter Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!
Citește mai mult
Scandal la Napoli - Inter  Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!
Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert
Nationala
25.10
Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert
Citește mai mult
Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:40
„Să ne fie rușine!” Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
„Să ne fie rușine!”  Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
00:20
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul + a fost luat tare de Conte
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul +  a fost luat tare de Conte
23:02
Ciocnire violentă FOTO. Portarul CFR-ului și vedeta Farului, plini de sânge! N-au putut încheia meciul
Ciocnire violentă FOTO. Portarul CFR-ului și vedeta Farului, plini de sânge!  N-au putut încheia meciul
00:22
„Dureros, rușinos!” Antrenorul CFR-ului, brutal de sincer: „Trebuie să ne adaptăm locului din clasament, Cupa e obiectivul principal”
„Dureros, rușinos!” Antrenorul CFR-ului,  brutal de sincer:  „Trebuie să ne adaptăm locului din clasament, Cupa e obiectivul principal”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Top stiri din sport
Scene nemaivăzute  VIDEO+FOTO  Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
Campionate
25.10
Scene nemaivăzute VIDEO+FOTO Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
Citește mai mult
Scene nemaivăzute  VIDEO+FOTO  Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
Superliga
25.10
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
Citește mai mult
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
Stranieri
25.10
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Gimnastica
25.10
România, fără medalie Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Citește mai mult
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 33 rapid 26 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
26.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share