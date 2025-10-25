„Asta am eu în minte” Cum a reacționat Xabi Alonso după atacul lui Yamal a acuzat-o pe Real Madrid înainte de Clasico: „Fură, se plâng”

Xabi Alonso (43 de ani), antrenorul lui Real Madrid, nu a răspuns la ironia lui Lamine Yamal, înainte de El Clasico.

Real Madrid - Barcelona se va disputa duminică, de la ora 17:15, pe „Santiago Bernabeu”, în etapa #10 din La Liga.

La conferința de presă premergătoare El Clasico, Xabi Alonso a refuzat să răspundă atacului lansat, joi, de Lamine Yamal.

Xabi Alonso a ignorat atacul lui Lamine Yamal: „Nu intru în astfel de discuții”

„ Nu o să intru în astfel de discuții, sunt multe declarații din partea oamenilor de la Barcelona și nu le pot analiza pe toate.

Ceea ce am eu în minte este că va fi un meci intens și disputat. Trebuie să fim pregătiți, să concurăm la cel mai înalt nivel și să avem energia necesară pentru a juca un fotbal de top”, a declarat Xabi Alonso, potrivit reuters.com.

Duelul de duminică va fi primul El Clasico al lui Xabi Alonso din postura de antrenor.

Lamine Yamal, ironie față de Real Madrid: „Fură, se tot plâng”

Lamine Yamal a participal la emisiunea online „Chup Chup Kings”, unde a discutat despre Liga Regelui, competiție de mini-fotbal organizată de Gerard Pique.

Extrema în vârstă de 18 ani a comparat Real Madrid cu echipa de mini-fotbal Porcinos. Declarația fotbalistului a fost percepută drept un atac la adresa clubului de pe „Santiago Bernabeu”: „fură, se plâng…”.

Barcelona vine cu un moral mai bun în „El Clasico”. Echipa blaugrana a câștigat toate disputele din sezonul precedent și dorește să recupereze prima poziție a clasamentului.

Totuși, Hansi Flick are probleme serioase de lot. Nu mai puțin de șapte jucători sunt indisponibili pentru meciul contra lui Real Madrid:

Gavi

Marc Andre Ter Stegen

Raphina

Joan Garcia

Robert Lewandowski

Dani Olmo

Andreas Chistensen

