Scandal la Napoli - Inter  Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!

Napoli - Inter 3-1. Antonio Conte (56 de ani) și Lautaro Martinez (28 de ani) au fost la un pas de bătaie.

Antonio Conte (56 de ani) și Lautaro Martinez (28 de ani) au fost la un pas de bătaie. „Vârful” echipei lui Cristi Chivu a arătat semne obscene către antrenorul advers.

În minutul 60 al duelului de pe Stadio Diego Armando Maradona, echipa pregătită de Cristi Chivu a încercat să plece în atac.

Totuși, mingea a fost deviată de Mathias Oliveira, în afara terenului, după un contact cu Dumfries.

Lautaro Martinez a fost la un pas de bătaie cu Antonio Conte și i-a arătat semne obscene

Antrenorul celor de la Napoli, Antonio Conte, a protestat vehement, cerând arbitrului să acorde fault, spre nemulțumirea fotbalistului olandez, care a ripostat.

Jucătorii gazdelor au creat un paravan între batav și antrenor, însă Lautaro Martinez s-a apropiat rapid de Antonio Conte pentru a se contra cu acesta.

Atacantul celor de la Inter a fost îndepărtat cu greu de către coechipieri și rivali.

Cei doi au continuat schimbul de replici de la distanță. Lautaro Martinez i-a atras atenția lui Antonio Conte, arătând cu degetul spre antrenor și, ulterior, a dus mâna în zona genitală.

„Centralul” partidei, Maurizio Mariani, nu a văzut gestul atacantului și i-a dat galben tehnicianului celor de la Napoli.

Lautaro și Conte s-au certat acum 4 ani, la Inter

În mai 2021, în timpul meciului dintre Inter și AS Roma (3-1), Lautaro a fost introdus în minutul 36, apoi schimbat în minutul 77, şi s-a manifestat, vizibil nemulţumit: a aruncat o sticlă de apă şi s-a îndreptat către banca de rezerve extrem de iritat.

Conte, care atunci era antrenorul echipei din Milano, l-a certat: „Nu încerca să faci pe vedeta!”.

Cei doi au făcut pace a doua zi. Lautaro i-a cerut scuze antrenorului şi clubul a organizat o împăcare: o glumă cu un ring improvizat de box între ei.

De Bruyne, accidentat în Napoli - Inter

În minutul 33, când a executat o lovitură de la 11 metri, De Bruyne a marcat, dar s-a accidentat, cel mai probabil fiind vorba de o ruptură musculară. El a acuzat dureri în zona coapsei, imediat după ce a tras la poartă.

Au urmat scene de o confuzie totală: Belgianul nu s-a putut bucura de gol, rămânând în picioare, imobil. A fost susținut de către colegii săi până la intervenția staff-ului medical.

Doctorii l-au dus pe brațe până la vestiare, pentru că lui De Bruyne i se blocase piciorul și nu mai putea călca pe el. A fost înlocuit de Olivera.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport