Scandal la Napoli - Inter  Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!

- Napoli - Inter 3-1. Antonio Conte (56 de ani) și Lautaro Martinez (28 de ani) au fost la un pas de bătaie.
- „Vârful” echipei lui Cristi Chivu a arătat semne obscene către antrenorul advers.
În minutul 60 al duelului de pe Stadio Diego Armando Maradona, echipa pregătită de Cristi Chivu a încercat să plece în atac.
Totuși, mingea a fost deviată de Mathias Oliveira, în afara terenului, după un contact cu Dumfries.
Lautaro Martinez a fost la un pas de bătaie cu Antonio Conte și i-a arătat semne obscene
Antrenorul celor de la Napoli, Antonio Conte, a protestat vehement, cerând arbitrului să acorde fault, spre nemulțumirea fotbalistului olandez, care a ripostat.
Jucătorii gazdelor au creat un paravan între batav și antrenor, însă Lautaro Martinez s-a apropiat rapid de Antonio Conte pentru a se contra cu acesta.
Atacantul celor de la Inter a fost îndepărtat cu greu de către coechipieri și rivali.
Cei doi au continuat schimbul de replici de la distanță. Lautaro Martinez i-a atras atenția lui Antonio Conte, arătând cu degetul spre antrenor și, ulterior, a dus mâna în zona genitală.
„Centralul” partidei, Maurizio Mariani, nu a văzut gestul atacantului și i-a dat galben tehnicianului celor de la Napoli.
Lautaro și Conte s-au certat acum 4 ani, la Inter
În mai 2021, în timpul meciului dintre Inter și AS Roma (3-1), Lautaro a fost introdus în minutul 36, apoi schimbat în minutul 77, şi s-a manifestat, vizibil nemulţumit: a aruncat o sticlă de apă şi s-a îndreptat către banca de rezerve extrem de iritat.
Conte, care atunci era antrenorul echipei din Milano, l-a certat: „Nu încerca să faci pe vedeta!”.
Cei doi au făcut pace a doua zi. Lautaro i-a cerut scuze antrenorului şi clubul a organizat o împăcare: o glumă cu un ring improvizat de box între ei.
De Bruyne, accidentat în Napoli - Inter
În minutul 33, când a executat o lovitură de la 11 metri, De Bruyne a marcat, dar s-a accidentat, cel mai probabil fiind vorba de o ruptură musculară. El a acuzat dureri în zona coapsei, imediat după ce a tras la poartă.
Au urmat scene de o confuzie totală: Belgianul nu s-a putut bucura de gol, rămânând în picioare, imobil. A fost susținut de către colegii săi până la intervenția staff-ului medical.
Doctorii l-au dus pe brațe până la vestiare, pentru că lui De Bruyne i se blocase piciorul și nu mai putea călca pe el. A fost înlocuit de Olivera.