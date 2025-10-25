Scandal la Napoli - Inter  Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie! +19 foto
Lautaro Martinez FOTO: Captură - PrimaSport
Campionate

Scandal la Napoli - Inter Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 25.10.2025, ora 21:14
alt-text Actualizat: 25.10.2025, ora 21:26
  • Napoli - Inter 3-1. Antonio Conte (56 de ani) și Lautaro Martinez (28 de ani) au fost la un pas de bătaie.
  • „Vârful” echipei lui Cristi Chivu a arătat semne obscene către antrenorul advers.

În minutul 60 al duelului de pe Stadio Diego Armando Maradona, echipa pregătită de Cristi Chivu a încercat să plece în atac.

Totuși, mingea a fost deviată de Mathias Oliveira, în afara terenului, după un contact cu Dumfries.

Scene nemaivăzute  VIDEO+FOTO  Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
Citește și
Scene nemaivăzute VIDEO+FOTO Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
Citește mai mult
Scene nemaivăzute  VIDEO+FOTO  Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală

Lautaro Martinez a fost la un pas de bătaie cu Antonio Conte și i-a arătat semne obscene

Antrenorul celor de la Napoli, Antonio Conte, a protestat vehement, cerând arbitrului să acorde fault, spre nemulțumirea fotbalistului olandez, care a ripostat.

Jucătorii gazdelor au creat un paravan între batav și antrenor, însă Lautaro Martinez s-a apropiat rapid de Antonio Conte pentru a se contra cu acesta.

Atacantul celor de la Inter a fost îndepărtat cu greu de către coechipieri și rivali.

Cei doi au continuat schimbul de replici de la distanță. Lautaro Martinez i-a atras atenția lui Antonio Conte, arătând cu degetul spre antrenor și, ulterior, a dus mâna în zona genitală.

Napoli - Inter, Lautaro aproape de bataie cu Antonio Conte. Capturi X
Napoli - Inter, Lautaro aproape de bataie cu Antonio Conte. Capturi X

Galerie foto (19 imagini)

Napoli - Inter, Lautaro aproape de bataie cu Antonio Conte. Capturi X Napoli - Inter, Lautaro aproape de bataie cu Antonio Conte. Capturi X Napoli - Inter, Lautaro aproape de bataie cu Antonio Conte. Capturi X Napoli - Inter, Lautaro aproape de bataie cu Antonio Conte. Capturi X Napoli - Inter, Lautaro aproape de bataie cu Antonio Conte. Capturi X
+19 Foto
labels.photo-gallery

„Centralul” partidei, Maurizio Mariani, nu a văzut gestul atacantului și i-a dat galben tehnicianului celor de la Napoli.

Lautaro și Conte s-au certat acum 4 ani, la Inter

În mai 2021, în timpul meciului dintre Inter și AS Roma (3-1), Lautaro a fost introdus în minutul 36, apoi schimbat în minutul 77, şi s-a manifestat, vizibil nemulţumit: a aruncat o sticlă de apă şi s-a îndreptat către banca de rezerve extrem de iritat.

Conte, care atunci era antrenorul echipei din Milano, l-a certat: „Nu încerca să faci pe vedeta!”.

Cei doi au făcut pace a doua zi. Lautaro i-a cerut scuze antrenorului şi clubul a organizat o împăcare: o glumă cu un ring improvizat de box între ei.

De Bruyne, accidentat în Napoli - Inter

În minutul 33, când a executat o lovitură de la 11 metri, De Bruyne a marcat, dar s-a accidentat, cel mai probabil fiind vorba de o ruptură musculară. El a acuzat dureri în zona coapsei, imediat după ce a tras la poartă.

Au urmat scene de o confuzie totală: Belgianul nu s-a putut bucura de gol, rămânând în picioare, imobil. A fost susținut de către colegii săi până la intervenția staff-ului medical.

Doctorii l-au dus pe brațe până la vestiare, pentru că lui De Bruyne i se blocase piciorul și nu mai putea călca pe el. A fost înlocuit de Olivera.

Napoli - Inter, Kevin de Bruyne s-a accidentat dupa ce a deschis scorul. Foto: capturi X
Napoli - Inter, Kevin de Bruyne s-a accidentat dupa ce a deschis scorul. Foto: capturi X

Galerie foto (18 imagini)

Napoli - Inter, Kevin de Bruyne s-a accidentat dupa ce a deschis scorul. Foto: capturi X Napoli - Inter, Kevin de Bruyne s-a accidentat dupa ce a deschis scorul. Foto: capturi X Napoli - Inter, Kevin de Bruyne s-a accidentat dupa ce a deschis scorul. Foto: capturi X Napoli - Inter, Kevin de Bruyne s-a accidentat dupa ce a deschis scorul. Foto: capturi X Napoli - Inter, Kevin de Bruyne s-a accidentat dupa ce a deschis scorul. Foto: capturi X
+18 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Problema e că ești «gheață»” Alexandru Chipciu, după intervențiile VAR de la Galați: „Cădea casa pe noi, era ceva foarte rău”
Superliga
20:53
„Problema e că ești «gheață»” Alexandru Chipciu, după intervențiile VAR de la Galați: „Cădea casa pe noi, era ceva foarte rău”
Citește mai mult
„Problema e că ești «gheață»” Alexandru Chipciu, după intervențiile VAR de la Galați: „Cădea casa pe noi, era ceva foarte rău”
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
Superliga
19:01
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
Citește mai mult
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună”
Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună”
Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună”
serie a Inter Milano napoli conflict antonio conte lautaro martinez
Știrile zilei din sport
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul +  a fost luat tare de Conte
Stranieri
00:20
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul + a fost luat tare de Conte
Citește mai mult
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul +  a fost luat tare de Conte
„Să ne fie rușine!”  Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
Superliga
25.10
„Să ne fie rușine!” Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
Citește mai mult
„Să ne fie rușine!”  Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
Scandal la Napoli - Inter  Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!
Campionate
25.10
Scandal la Napoli - Inter Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!
Citește mai mult
Scandal la Napoli - Inter  Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!
Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert
Nationala
25.10
Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert
Citește mai mult
Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:40
„Să ne fie rușine!” Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
„Să ne fie rușine!”  Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
00:20
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul + a fost luat tare de Conte
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul +  a fost luat tare de Conte
23:02
Ciocnire violentă FOTO. Portarul CFR-ului și vedeta Farului, plini de sânge! N-au putut încheia meciul
Ciocnire violentă FOTO. Portarul CFR-ului și vedeta Farului, plini de sânge!  N-au putut încheia meciul
00:22
„Dureros, rușinos!” Antrenorul CFR-ului, brutal de sincer: „Trebuie să ne adaptăm locului din clasament, Cupa e obiectivul principal”
„Dureros, rușinos!” Antrenorul CFR-ului,  brutal de sincer:  „Trebuie să ne adaptăm locului din clasament, Cupa e obiectivul principal”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Top stiri din sport
Scene nemaivăzute  VIDEO+FOTO  Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
Campionate
25.10
Scene nemaivăzute VIDEO+FOTO Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
Citește mai mult
Scene nemaivăzute  VIDEO+FOTO  Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
Superliga
25.10
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
Citește mai mult
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
Stranieri
25.10
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Gimnastica
25.10
România, fără medalie Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Citește mai mult
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 33 rapid 26 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
26.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share