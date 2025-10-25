Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert
  • Naționala Bosniei se confruntă cu probleme serioase înaintea meciului decisiv cu România, programat pe 15 noiembrie la Zenica, în preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Selecționerul Sergej Barbarez va fi nevoit să facă față unor absențe importante: trei titulari sunt indisponibili, Nihad Mujakic (Eyüpspor), Ivan Sunjic (Pafos) și Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), iar un al patrulea, Amar Dedic (Benfica), este incert.

Bosnia nu poate conta pe trei titulari contra României: Demirovic, Mujakic și Sunjic

Nihad Mujakic și Ivan Sunjic lipsesc din cauza suspendărilor, în timp ce Ermedin Demirovic este indisponibil din cauza unei accidentări.

Mujakic, fundaș stânga de 27 de ani, a început campania preliminară ca rezervă a lui Kolasinac, dar a devenit titular după ce jucătorul de la Atalanta s-a accidentat la ligamentele genunchiului stâng în aprilie 2025.

Cu fundaș stânga improvizat

Cum Kolasinac nu este încă apt de joc, Barbarez ar putea apela la Dzenis Burnic (27 de ani), care joacă mijlocaș la Karlsruher SC, echipă din 2.Bundesliga.

De altfel, după ce Mujakic a primit cartonaș galben în meciul cu Cipru (2-2) și a devenit suspendat pentru partida cu România, selecționerul Bosniei l-a introdus pe Burnic fundaș stânga în repriza a doua.

Ulterior, în amicalul cu Malta (4-1) din 12 octombrie, Burnic a evoluat pe aceeași poziție pe întreaga durată a jocului.

Mijlocul fără Sunic, integralist în șase meciuri

Ivan Sunjic, mijlocaș central la Pafos, este și el suspendat după ce a primit al doilea cartonaș galben în confruntarea cu Cipru (2-2).

Colegul lui Vlad Dragomir la campioana Ciprului este considerat o piesă de bază la mijlocul terenului pentru naționala Bosniei. Sunic a fost integralist în toate cele șase meciuri de până acum din preliminarii, astfel că absența sa poate reprezenta un avantaj pentru „tricolori”.

Fără Demirovic, de la VfB Stuttgat, în atac. Amar Dedic, de la Benfica, incert

Situația e problematică și în flancul drept al apărării, deoarece Amar Dedic, de la Benfica, s-a accidentat la adductorul coapsei drepte în meciul cu Newcastle din Europa League.

Clubul portughez estimează o pauză de două-trei săptămâni, ceea ce îl face posibil absent pentru partida de la Zenica.

Bosnia are o problemă importantă și în atac. Ermedin Demirovic, de la VfB Stuttgart, nu va putea evolua cu România după ce a suferit la începutul lunii octombrie o fractură de metatarsian, ratând deja meciurile din octombrie, cu Cipru și Malta.

România nu-i are pe Andrei Burcă și Mihai Popescu

În schimb, Mircea Lucescu nu va conta pe Andrei Burcă, suspendat, și Mihai Popescu, accidentat grav cu Austria, iar Nicolae Stanciu este încă incert. Burcă nu a fost convocat nici pentru meciul cu San Marino (18 noiembrie, Ploiești).

Selecționerul României speră să mizeze pe Radu Drăgușin, dar Tottenham condiționează prezența stoperului de de 23 de ani la națională.

Englezii vor ca Drăgușin, indisponibil din ianuarie, să bifeze măcar un meci oficial pentru Tottenham înainte de reunirea lotului.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria6 (19-3)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România6 (11-6)10
4. Cipru7 (11-9)8
5. San Marino7 (1-32)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

