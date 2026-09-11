„Romanian King” Ianis Stoica,  declarat „Omul meciului” după „dubla” cu Braga +11 foto
Ianis Stoica (stânga), felicitat de Leandro Antonetti (foto: IMAGO)
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„Romanian King” Ianis Stoica, declarat „Omul meciului” după „dubla” cu Braga

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 11.09.2026, ora 17:08
alt-text Actualizat: 11.09.2026, ora 17:22
  • „Romanian King”. Așa l-a numit Estrela Amadora pe Ianis Stoica, după dubla reușită joi seară, în victoria cu Braga, scor 2-1.
  • „Tricolorul” are 3 goluri și o pasă decisivă după primele 5 etape din campionatul Portugaliei și este unul dintre cei 17 jucători ofensivi incluși de Gheorghe Hagi pe lista lărgită pentru meciurile României din Liga Națiunilor.
  • Primul meci al României este programat pe 25 septembrie, în deplasare, cu Suedia. Poate fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Ianis Stoica (23 de ani) este pe val, traversează cel mai bun moment de la transferul în Portugalia.

Fotbalistul român a marcat ambele goluri ale Estrelei Amadora în victoria din restanța cu Braga, 2-1, și a întors un meci în care adversarii deschiseseră scorul în minutul 5, prin Gabri Martinez.

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Ianis Stoica, desemnat „Omul meciului” după „dubla” cu Braga

Titular, Ianis Stoica a egalat în minutul 45, apoi a înscris din nou în minutul 56, cu o lovitură de cap. A fost prima lui „dublă” în campionatul Portugaliei.

Prestația tricolorului, schimbat în minutul 75, a fost remarcată, iar la final a primit placheta pentru „Omul meciului”.

Clubul din Amadora a mers și mai departe și l-a numit pe rețelele sociale „Romanian King”.

3 goluri și o pasă decisivă în 5 etape

„Dubla” cu Braga confirmă forma bună a lui Ianis Stoica în debutul sezonului.

Extrema română a început noul sezon cu o pasă decisivă în remiza cu Sporting Lisabona, 2-2, acasă. Primul gol l-a marcat din penalty în victoria cu Nacional, 3-2, în deplasare.

Astfel, după primele 5 etape, Ianis Stoica are 3 goluri și o pasă decisivă. A ajuns deja la numărul de goluri pe care l-a înscris în întregul său prim sezon la Estrela, când a marcat 3 goluri în 33 de meciuri și a oferit alte 3 pase decisive.

Ianis Stoica a fost decisiv în startul de sezon al Estrelei, care este neînvinsă după primele 5 etape și ocupă locul 6, cu 9 puncte.

Românul a contribuit direct la 7 dintre cele 9 puncte obținute de echipă, cu 3 goluri și o pasă decisivă.

VIDEO. Ianis Stoica, desemnat „Omul meciului” Estrela Amadora - Braga 2-1

Astăzi am fost eu, dar avem o echipă bună și toți pot marca. Voi continua să muncesc. Avem un meci greu peste 3-4 zile, așa că trebuie să uităm repede acest meci Ianis Stoica, Estrela Amadora

Ce scrie presa din Portugalia despre Ianis Stoica

  • A Bola: „omul meciului”
  • ZeroZero: „cel mai bun jucător al meciului”
  • A Noticia: „figura serii”
  • Record: „eroul” victoriei Estrelei
  • O Jogo: „Stoica a marcat de două ori și a întors meciul”
  • Liga Portugal: „protagonistul revenirii Estrelei”

Ianis Stoica este în atenția lui Gheorghe Hagi pentru Liga Națiunilor

Startul bun de sezon vine într-un moment important pentru Ianis Stoica, inclus de selecționerul Gheorghe Hagi în lotul extins al României pentru meciurile din Liga Națiunilor.

Ianis Stoica a mai fost pe lista preliminară și pentru prima acțiune a lui Hagi în noul mandat, amicalele cu Georgia, 1-1, și Țara Galilor, 2-1.

Extrema de la Estrela nu a prins însă lotul final, Hagi alegând atunci, pentru zona ofensivă, jucători precum Valentin Mihăilă, Olimpiu Moruțan, Ștefan Baiaram, Alexandru Dobre, Denis Drăguș, Florinel Coman și Louis Munteanu.

Pentru cele patru meciuri din această toamnă ale naționalei României, Gheorghe Hagi monitorizează 17 jucători de atac:

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), 
  • Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), 
  • Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), 
  • Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), 
  • David MICULESCU (FCSB, 8/0), 
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), 
  • Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), 
  • Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), 
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1),
  • Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), 
  • Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), 
  • Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), 
  • Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), 
  • Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), 
  • Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), 
  • Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), 
  • Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).

Galerie foto (11 imagini)

Primul gol marcat de Ianis Stoica în Estrela - Braga / Foto: capturi video VSports Primul gol marcat de Ianis Stoica în Estrela - Braga / Foto: capturi video VSports Primul gol marcat de Ianis Stoica în Estrela - Braga / Foto: capturi video VSports Primul gol marcat de Ianis Stoica în Estrela - Braga / Foto: capturi video VSports Primul gol marcat de Ianis Stoica în Estrela - Braga / Foto: capturi video VSports
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