Iese în față după El Clasico Dezvăluiri despre momentul care a declanșat haosul la Real - Barca: „Ce s-a întâmplat cu Yamal e și din vina mea”

Ibai Llanos, co-proprietarul competiției de minifotbal Kings League, își asumă vina pentru conflictul dintre Lamine Yamal (18 ani) și Dani Carvajal (33 de ani).

Cei doi internaționali spanioli s-au încăierat la finalul partidei și a fost necesară intervenția poliției.

Fotbalistul catalanilor a avut mai multe atacuri la adresa madrilenilor, în zilele ce au precedat El Clasico.

Lamine Yamal este implicat în competiția de minifotbal Kings League, organizată chiar de fostul fotbalist Gerard Pique.

Ibai Llanos a vorbit despre momentul care a declanșat hoasul în Real - Barca: „A fost și din vina mea”

La sfârșitul partidei câștigate de Real Madrid, pe „Santiago Bernabeu”, împotriva Barcelonei, 2-1, Dani Carvajal și Lamine Yamal au fost protagoniștii unui conflict.

Ibai Llanos, streamerul și co-proprietarul Kings League, își asumă o parte din responsabilitate pentru incidentul dintre cei doi fotbaliști.

„A fost și din vina mea. A fost ideea mea să amân meciul din Kings League, astfel încât să nu coincidă cu El Clasico.

Am vrut doar să ne distrăm puțin, să ne încălzim puțin și să facem oamenii să râdă - fără să vorbim despre Madrid sau Barça.

A fost o harababură totală și s-a confirmat că toate acestea au ajuns în vestiar după ce s-au văzut gesturile lui Carvajal, Vinicius și Courtois.

Nu trebuie să fii foarte deștept ca să vezi că gesturile de «vorbești mult» sunt din cauza programului Kings League . Ceea ce părea o glumă și o prostie a ajuns să determine poliția să intervină în El Clasico”, a spus Ibai Llanos, potrivit mundodeportivo.com.

Lamine Yamal a încins spiritele înainte de El Clasico

Fotbalistul în vârstă de 18 ani a participat în cadrul emisiunii „Chup Chup Kings”, din postura de proprietar al clubului de minifotbal La Capital FC.

În timpul interviului, Lamine Yamal a asociat Real Madrid cu echipa de minifotbal Porcinos FC, supundând că: „fură, mereu se plâng...”.

De asemenea, fotbalistul a mai lansat atacuri înainte de El Clasico. Lamine Yamal a postat un videoclip în care au fost incluse fotografii din copilăria sa, dar și golul pe care l-a marcat pe „Bernabeu” în sezonul precedent.

„Jucătorul care vine de pe străzi nu joacă pentru faimă - joacă pentru viitorul său. Nu joacă pentru lumina reflectoarelor - joacă pentru a nu se mai întoarce niciodată.

Adevărata presiune nu este pe stadion; este în ochii celor care nu au încetat niciodată să creadă. Și când marchează, nu sărbătorește pentru sine - sărbătorește pentru că acel gol poate schimba totul: pentru el, pentru oamenii săi și pentru cartierul său.

Am lăsat frica în urmă în parcul din Mataró (n.r. unde a copilărit) cu mult timp în urmă”, a relatat vocea din InstaStory-ul postat de Lamine Yamal.

⏳ El vídeo que ha subido Lamine Yamal en su Instagram a horas de El Clásico pic.twitter.com/V8ZUU1F0WM — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 25, 2025

