Lamine Yamal încinge spiritele Starul Barcelonei, postări provocatoare înainte de meciul cu Real Madrid: „Pentru asta joacă un fotbalist venit de pe străzi”

Lamine Yamal (18 ani), starul echipei FC Barcelona, a lansat un mesaj motivațional pe rețelele de socializare, cu mai puțin de 24 de ore înainte de „El Clasico”.

Real Madrid întâlnește FC Barcelona, astăzi, de la ora 17:15, în etapa #10 din La Liga, pe stadionul „Santiago Bernabeu”.

Lamine Yamal, înainte de El Clasico: „Am lăsat frica în urmă”

Înaintea duelului dintre Real Madrid și Barcelona, Lamine Yamal a postat un videoclip în care au fost incluse fotografii din copilăria sa, dar și golul pe care l-a marcat pe „Bernabeu” în sezonul precedent.

„Jucătorul care vine de pe străzi nu joacă pentru faimă - joacă pentru viitorul său. Nu joacă pentru lumina reflectoarelor - joacă pentru a nu se mai întoarce niciodată.

Adevărata presiune nu este pe stadion; este în ochii celor care nu au încetat niciodată să creadă. Și când marchează, nu sărbătorește pentru sine - sărbătorește pentru că acel gol poate schimba totul: pentru el, pentru oamenii săi și pentru cartierul său .

Am lăsat frica în urmă în parcul din Mataró (n.r. unde a copilărit) cu mult timp în urmă”, a relatat vocea din InstaStory-ul postat de Lamine Yamal.

La câteva ore distanță, extrema catalanilor a postat momentul în care celebra reușita sa de pe „Bernabeu”, arătând spre numele său de pe tricou, în timp ce fanii lui Real Madrid îl huiduiau.

În acel meci, câștigat de catalani cu 4-0, Yamal a fost ținta scandărilor rasiste ale suporterilor adverși.

Lamine Yamal, pe „Santiago Berabeu” (FOTO: Instagram @lamineyamal)

Lamine Yamal, atac înainte de El Clasico: „Fură, se plâng”

Lamine Yamal a participat recent la o emisiune online unde a discutat despre Kings League, o competiție organizată de Gerard Pique.

Întrebat dacă există asemănări între Real Madrid și echipa de mini-fotbal Porcinos, starul Barcelonei a făcut o declarație care a fost percepută drept un atac la adresa clubului de pe „Santiago Bernabeu”: „Fură, se plâng…”.

5 goluri a produs Lamine Yamal în cele 7 meciuri disputate împotriva lui Real Madrid: a marcat de 3 ori și a livrat 2 pase decisive

Barcelona vine cu un moral mai bun în El Clasico. Echipa blaugrana a câștigat toate disputele din sezonul precedent și dorește să recupereze prima poziție a clasamentului.

Totuși, Hansi Flick are probleme serioase de lot. Nu mai puțin de șapte jucători sunt indisponibili pentru meciul contra lui Real Madrid:

Gavi

Marc Andre Ter Stegen

Raphinha

Joan Garcia

Robert Lewandowski

Dani Olmo

Andreas Christensen

