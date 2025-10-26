Lamine Yamal încinge spiritele Starul Barcelonei, postări provocatoare înainte de meciul cu Real Madrid: „Pentru asta joacă un fotbalist venit de pe străzi”
Lamine Yamal FOTO: IMAGO
Lamine Yamal încinge spiritele Starul Barcelonei, postări provocatoare înainte de meciul cu Real Madrid: „Pentru asta joacă un fotbalist venit de pe străzi”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 26.10.2025, ora 12:25
alt-text Actualizat: 26.10.2025, ora 12:48
  • Lamine Yamal (18 ani), starul echipei FC Barcelona, a lansat un mesaj motivațional pe rețelele de socializare, cu mai puțin de 24 de ore înainte de „El Clasico”.
  • Real Madrid întâlnește FC Barcelona, astăzi, de la ora 17:15, în etapa #10 din La Liga, pe stadionul „Santiago Bernabeu”.

„El Clasico” este transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Prima TV.

Real Madrid – FC Barcelona, confruntarea așteptată de toată planeta , promite un spectacol pe cinste  
Real Madrid – FC Barcelona, confruntarea așteptată de toată planeta, promite un spectacol pe cinste
Real Madrid – FC Barcelona, confruntarea așteptată de toată planeta , promite un spectacol pe cinste  

Lamine Yamal, înainte de El Clasico: „Am lăsat frica în urmă”

Înaintea duelului dintre Real Madrid și Barcelona, Lamine Yamal a postat un videoclip în care au fost incluse fotografii din copilăria sa, dar și golul pe care l-a marcat pe „Bernabeu” în sezonul precedent.

„Jucătorul care vine de pe străzi nu joacă pentru faimă - joacă pentru viitorul său. Nu joacă pentru lumina reflectoarelor - joacă pentru a nu se mai întoarce niciodată.

Adevărata presiune nu este pe stadion; este în ochii celor care nu au încetat niciodată să creadă. Și când marchează, nu sărbătorește pentru sine - sărbătorește pentru că acel gol poate schimba totul: pentru el, pentru oamenii săi și pentru cartierul său.

Am lăsat frica în urmă în parcul din Mataró (n.r. unde a copilărit) cu mult timp în urmă”, a relatat vocea din InstaStory-ul postat de Lamine Yamal.

La câteva ore distanță, extrema catalanilor a postat momentul în care celebra reușita sa de pe „Bernabeu”, arătând spre numele său de pe tricou, în timp ce fanii lui Real Madrid îl huiduiau.

În acel meci, câștigat de catalani cu 4-0, Yamal a fost ținta scandărilor rasiste ale suporterilor adverși.

Lamine Yamal, pe „Santiago Berabeu” (FOTO: Instagram @lamineyamal) Lamine Yamal, pe „Santiago Berabeu” (FOTO: Instagram @lamineyamal)
Lamine Yamal, pe „Santiago Berabeu” (FOTO: Instagram @lamineyamal)

Lamine Yamal, atac înainte de El Clasico: „Fură, se plâng”

Lamine Yamal a participat recent la o emisiune online unde a discutat despre Kings League, o competiție organizată de Gerard Pique.

Întrebat dacă există asemănări între Real Madrid și echipa de mini-fotbal Porcinos, starul Barcelonei a făcut o declarație care a fost percepută drept un atac la adresa clubului de pe „Santiago Bernabeu”: Fură, se plâng….

5 goluri
a produs Lamine Yamal în cele 7 meciuri disputate împotriva lui Real Madrid: a marcat de 3 ori și a livrat 2 pase decisive

Barcelona vine cu un moral mai bun în El Clasico. Echipa blaugrana a câștigat toate disputele din sezonul precedent și dorește să recupereze prima poziție a clasamentului.

Totuși, Hansi Flick are probleme serioase de lot. Nu mai puțin de șapte jucători sunt indisponibili pentru meciul contra lui Real Madrid:

  • Gavi
  • Marc Andre Ter Stegen
  • Raphinha
  • Joan Garcia
  • Robert Lewandowski
  • Dani Olmo
  • Andreas Christensen

„Groaznic!” Presa din Italia  a pus tunurile pe fotbalistul aflat pe lista lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
„Groaznic!” Presa din Italia a pus tunurile pe fotbalistul aflat pe lista lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
„Groaznic!” Presa din Italia  a pus tunurile pe fotbalistul aflat pe lista lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
„CFR Cluj, o echipă fără stăpân” Doi foști jucători au analizat situația actuală a ardelenilor: „Cred că sunt niște probleme în vestiar”
„CFR Cluj, o echipă fără stăpân” Doi foști jucători au analizat situația actuală a ardelenilor: „Cred că sunt niște probleme în vestiar”
„CFR Cluj, o echipă fără stăpân” Doi foști jucători au analizat situația actuală a ardelenilor: „Cred că sunt niște probleme în vestiar”

Real Madrid fc barcelona el clasico la liga lamine yamal
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share