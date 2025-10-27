El Clasico, ediția de meme-uri  FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid +25 foto
Fotomonttaj: GOLAZO.ro
Campionate

El Clasico, ediția de meme-uri FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 27.10.2025, ora 12:14
alt-text Actualizat: 27.10.2025, ora 12:14
  • Real Madrid - Barcelona 2-1. Lamine Yamal (18 ani) este protagonistul mai multor meme-uri după înfrângerea suferită de echipa sa în El Clasico.

Real Madrid a obținut prima victorie în fața marii rivale, Barcelona, după ce, în sezonul trecut, nu a reușit să învingă echipa antrenată de Hansi Flick.

Golurile „galacticilor” au fost reușite de Mbappe (min. 22) și Bellingham (min. 43), în timp ce pentru Barcelona a înscris Fermin Lopez (min. 38).

Real Madrid - Barcelona 2-1. Lamine Yamal, protagonistul mai multor meme-uri

Înaintea duelului de duminică între Real Madrid și Barcelona, Lamine Yamal a oferit câteva declarații acide la adresa rivalilor.

Fanii echipei antrenate de Xabi Alonso nu au uitat provocările și au profitat de victoria din El Clasico pentru a râde de starul catalanilor.

Aceștia au postat meme-uri pe rețelele de socializare în care au luat peste picior jocul slab al lui Yamal, din El Clasico.

Galerie foto (25 imagini)

„Oamenii îl vorbesc de rău pe Lamine Yamal fără motiv, nici măcar nu a jucat” „Acest băiat e foarte norocos că nu a jucat în perioada lui Sergio Ramos și Pepe” „Ego-ul lui Ronaldo, abilitățile lui Sancho” Fanii lui Real Madrid l-au dat pierdut pe Lamine Yamal pentru că nu s-a văzut pe teren în prima repriză din El Clasico Nota primită de Lamine Yamal în El Clasico este echivalentul elixirului unui deck din jocul Clash Royale, 2,6 fiind foarte mic
+25 Foto
labels.photo-gallery

Fanii lui Real Madrid l-au „dat dispărut” pe Yamal, subliniind că nu s-a implicat în multe faze de meci.

Declarațiile lui Yamal înainte de El Clasico

Starul catalan a participat recent la o emisiune online unde a discutat despre Kings League, o competiție organizată de Gerard Pique.

Întrebat dacă există asemănări între Real Madrid și echipa de mini-fotbal Porcinos, starul Barcelonei a făcut o declarație care a fost percepută drept un atac la adresa clubului de pe „Santiago Bernabeu”: Fură, se plâng….

Chiar dacă a jucat în toate cele 90 de minute ale partidei, Lamine Yamal nu a reușit să se impună pe „Santiago Bernabeu”.

200 de milioane de euro
valorează Lamine Yamal, conform Transfermarkt

Jucătorul Barcelonei nu a reușit să trimită niciun șut pe spațiul porții, a avut 8 driblinguri câștigate în tot meciul, iar precizia paselor sale a fost de 80%, potrivit Sofascore.

Aceste cifre sunt neobișnuite pentru Lamine Yamal, acesta reușind să aibă contribuții decisive aproape în fiecare meci.

FOTO. Real Madrid - Barcelona 2-1

Galerie foto (15 imagini)

Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (1).jpg Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (2).jpg Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (3).jpg Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (4).jpg Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (5).jpg
+15 Foto
labels.photo-gallery

Real Madrid barcelona el clasico meme lamine yamal
