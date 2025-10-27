El Clasico, ediția de meme-uri FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid

Real Madrid - Barcelona 2-1. Lamine Yamal (18 ani) este protagonistul mai multor meme-uri după înfrângerea suferită de echipa sa în El Clasico.

Real Madrid a obținut prima victorie în fața marii rivale, Barcelona, după ce, în sezonul trecut, nu a reușit să învingă echipa antrenată de Hansi Flick.

Golurile „galacticilor” au fost reușite de Mbappe (min. 22) și Bellingham (min. 43), în timp ce pentru Barcelona a înscris Fermin Lopez (min. 38).

Înaintea duelului de duminică între Real Madrid și Barcelona, Lamine Yamal a oferit câteva declarații acide la adresa rivalilor.

Fanii echipei antrenate de Xabi Alonso nu au uitat provocările și au profitat de victoria din El Clasico pentru a râde de starul catalanilor.

Aceștia au postat meme-uri pe rețelele de socializare în care au luat peste picior jocul slab al lui Yamal, din El Clasico.

Fanii lui Real Madrid l-au „dat dispărut” pe Yamal, subliniind că nu s-a implicat în multe faze de meci.

Declarațiile lui Yamal înainte de El Clasico

Starul catalan a participat recent la o emisiune online unde a discutat despre Kings League, o competiție organizată de Gerard Pique.

Întrebat dacă există asemănări între Real Madrid și echipa de mini-fotbal Porcinos, starul Barcelonei a făcut o declarație care a fost percepută drept un atac la adresa clubului de pe „Santiago Bernabeu”: „Fură, se plâng…”.

Chiar dacă a jucat în toate cele 90 de minute ale partidei, Lamine Yamal nu a reușit să se impună pe „Santiago Bernabeu”.

200 de milioane de euro valorează Lamine Yamal, conform Transfermarkt

Jucătorul Barcelonei nu a reușit să trimită niciun șut pe spațiul porții, a avut 8 driblinguri câștigate în tot meciul, iar precizia paselor sale a fost de 80%, potrivit Sofascore.

Aceste cifre sunt neobișnuite pentru Lamine Yamal, acesta reușind să aibă contribuții decisive aproape în fiecare meci.

