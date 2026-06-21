CFR Cluj vrea să-și întărească lotul pentru cupele europene și ar dori să transfere un mijlocaș defensiv crescut de Braga.

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În această vară, clubul din Gruia l-a înlocuit pe Daniel Pancu, plecat la Rapid, cu Antonio Folha (55 de ani), iar portughezul este pe punctul de a bifa primul său transfer la echipă.

Ibrahima Camara, dorit de CFR Cluj

Prima țintă a clubului din această vară ar fi mijlocașul Ibrahima Camara (27 de ani), jucător legitimat la Radomiak, echipă din prima ligă a Poloniei, anunță gsp.ro.

Sunt șanse mari să se despartă de gruparea poloneză, care l-a transferat în urmă cu un an de la Boavista. Contractul lui Ibrahima Camara cu Radomiak mai e valabil până în vara anului viitor.

Camara a adunat 8 selecții în naționala statului Guineea. Ultima oară a jucat într-o victorie cu Mozambic, scor 2-1, în calificările africane pentru CM 2026, pe 9 octombrie 2025. A marcat și un gol într-un amical cu Chile, scor 2-3, disputat în octombrie 2019.

Ibrahima Camara, jucătorit dorit de CFR Cluj. Foto: Imago

Camara este crescut de Braga, însă nu a apucat să joace pentru prima echipă a portughezilor. În 2019 a fost transferat de Moreirense, acolo unde a petrecut trei sezoane.

În 2022 a plecat la Boavista, în tricoul căreia a jucat tot trei ani, înainte de a fi transferat în Polonia, la Radomiak.

300.000 de euro este cota de piață a lui Ibrahima Camara, conform Transfermarkt

Cifrele lui Ibrahima Camara:

Boavista : 71 de meciuri, 3 pase decisive

: 71 de meciuri, 3 pase decisive Moreirense : 68 de meciuri, 7 pase decisive

: 68 de meciuri, 7 pase decisive Radomiak : 24 de meciuri, o pasă decisivă

: 24 de meciuri, o pasă decisivă Braga B: 17 meciuri, 3 goluri

CFR va merge în cantonament în Slovenia

Echipa antrenată de Antonio Folha se va antrena până pe 28 iunie la Cluj-Napoca. Ulterior, echipa va pleca într-un cantonament în Zreče, Slovenia, până pe 10 iulie.

Pe durata stagiului de pregătire, CFR va disputa patru meciuri amicale:

NK Aluminij (câștigătoarea Cupei Sloveniei), pe 2 iulie

Olimpija Ljubljana (formație din prima ligă a Sloveniei), pe 4 iulie

FC Noah (vicecampioana Armeniei și câștigătoarea Cupei Armeniei), pe 7 iulie

Karpaty Lviv (formație din prima ligă a Ucrainei), pe 9 iulie

CFR Cluj va juca și în turul al doilea preliminar din Conference League, acolo unde va da peste învingătoarea din „dubla” dintre Alashkert (Armenia) și Yelimay Semey (Kazahstan).

Manșa tur va avea loc în deplasare, în timp ce returul va avea loc în Gruia.

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