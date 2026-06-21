Irina Begu, pe tabloul principal Adversara era mare favorită, dar românca a învins-o în două seturi. Ce urmează la Bad Homburg

- Irina Begu (35 de ani, #213 WTA) s-a calificat pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la Bad Homburg.
- Românca a învins-o pe Diane Parry (23 de ani, #60 WTA) în finala calificărilor, scor 6-4, 7-6(5).
Duminică, tenismena română a avut nevoie de două ore pentru a se impune în fața jucătoarei din Franța.
Irina Begu s-a calificat pe tabloul principal de la Bad Homburg
Irina Camelia Begu a devenit prima româncă care s-a calificat pe tabloul principal al turneului disputat pe iarba din Germania.
După succesul obținut sâmbătă în fața Tamarei Korpatsch, Begu a învins din nou o sportivă mult mai bine clasată. Parry era cap de serie #2 în calificări.
Primul set a fost câștigat de Irina după 43 de minute de joc. A ratat trei mingi de break la scorul de 2-2, însă n-a mai ezitat în finalul setului, când s-a impus la 0 la retur și a făcut 5-4. A câștigat fără emoții și ultimul game, unul în care a servit.
Diane ei a pus presiune în setul secund, încercând să întoarcă rezultatul. A condus cu 3-0 și 5-2, însă Begu a revenit și a avut câștig de cauză în tiebreak (7-5).
Prin această victorie, românca și-a asigurat prezența în faza următoare a competiției.
Irina Begu va juca în primul tur de la Bad Homburg cu una dintre următoarele jucătoare: Anna Kalinskaya (20 WTA), Venus Williams (462 WTA), Qinwen Zheng (160 WTA) sau Linda Noskova (13 WTA).
Pentru un loc pe tabloul principal se luptă și Gabriela Ruse (28 de ani, #105 WTA). Românca se duelează astăzi cu americanca Taylor Townsend (81 WTA).