Irina Begu, pe tabloul principal Adversara era mare favorită, dar românca a învins-o în două seturi. Ce urmează la Bad Homburg

Irina Begu (35 de ani, #213 WTA) s-a calificat pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la Bad Homburg.

Românca a învins-o pe Diane Parry (23 de ani, #60 WTA) în finala calificărilor, scor 6-4, 7-6(5).

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Duminică, tenismena română a avut nevoie de două ore pentru a se impune în fața jucătoarei din Franța.

Irina Begu s-a calificat pe tabloul principal de la Bad Homburg

Irina Camelia Begu a devenit prima româncă care s-a calificat pe tabloul principal al turneului disputat pe iarba din Germania.

După succesul obținut sâmbătă în fața Tamarei Korpatsch, Begu a învins din nou o sportivă mult mai bine clasată. Parry era cap de serie #2 în calificări.

Primul set a fost câștigat de Irina după 43 de minute de joc. A ratat trei mingi de break la scorul de 2-2, însă n-a mai ezitat în finalul setului, când s-a impus la 0 la retur și a făcut 5-4. A câștigat fără emoții și ultimul game, unul în care a servit.

Diane ei a pus presiune în setul secund, încercând să întoarcă rezultatul. A condus cu 3-0 și 5-2, însă Begu a revenit și a avut câștig de cauză în tiebreak (7-5).

Prin această victorie, românca și-a asigurat prezența în faza următoare a competiției.

Irina Begu va juca în primul tur de la Bad Homburg cu una dintre următoarele jucătoare: Anna Kalinskaya (20 WTA), Venus Williams (462 WTA), Qinwen Zheng (160 WTA) sau Linda Noskova (13 WTA).

11.309 euro este premiul pe care și l-a asigurat Irina Begu după calificarea pe tabloul principal de la Bad Homburg

Pentru un loc pe tabloul principal se luptă și Gabriela Ruse (28 de ani, #105 WTA). Românca se duelează astăzi cu americanca Taylor Townsend (81 WTA).

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