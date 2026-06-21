Defectul lui Drăguș Atacantul dorit de FCSB, analizat dur de Marica: „La calitățile pe care le are, e păcat”

Ciprian Marica (40 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a vorbit despre Denis Drăguș (26 de ani), fotbalist aflat pe lista FCSB în această perioadă de mercato.

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Gigi Becali a anunțat că s-a înțeles cu atacantul ui Trabzonspor pentru un transfer la FCSB.

Mutarea depinde însă de situația contractuală a jucătorului: finanțatorul campioanei nu vrea să plătească sumă de transfer și așteaptă ca Drăguș să se despartă de clubul turc.

Ciprian Marica a vorbit despre defectele lui Denis Drăguș

Acționar la Farul Constanța, Marica crede că Drăguș este „cel mai promițător atacant român”, însă spune că fotbalistul crescut în academia lui Hagi are și un defect care îl împiedică să-și atingă potențialul.

„Mie îmi place Drăguș, dar, ceva, undeva, puștiul ăsta, stând de vorbă și cu antrenorii pe care i-a avut, e mult prea egoist, mult prea individualist.

La calitățile pe care le are, ar fi trebuit să aibă mult mai multe performanțe.

Fizic, tehnic, viteză, e un jucător care mie îmi place foarte mult și e păcat că nu reușește mai mult”, a spus Marica, potrivit sport.ro.

Cifrele lui Drăguș:

Standard Liege: 60 de meciuri, 11 goluri, două pase decisive

60 de meciuri, 11 goluri, două pase decisive Viitorul/Farul: 57 de meciuri, 13 goluri, 6 pase decisive

57 de meciuri, 13 goluri, 6 pase decisive Gaziantep: 47 de meciuri, 17 goluri, 3 pase decisive

47 de meciuri, 17 goluri, 3 pase decisive Trabzonspor: 26 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă

26 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă Eyupspor: 12 meciuri

12 meciuri FC Crotone: 9 meciuri

9 meciuri Genoa: 5 meciuri

2 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt. Atacantul a jucat 28 de meciuri pentru naționala României, pentru care a reușit să înscrie de șapte ori

După ce a fost nevoită să evolueze în play-out, FCSB și-a salvat sezonul după ce au trecut pe rând de FC Botoșani (4-3) și Dinamo (2-1) în barajul pentru Conference League.

Acum, FCSB se pregătește pentru meciul din turul 2 preliminar al competiției europene, unde o va întâlni pe FK Auda, formație din Letonia.

FOTO: Dinamo - FCSB 1-2

Meciul tur va avea loc la București, pe 23 iulie, iar returul se va disputa la Riga, pe 30 iulie.

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