Regulament aplicat greșit!  IFAB clarifică două faze controversate de la CM 2026, gestionate în mod eronat de arbitri. Exemplele Almiron și Embolo +8 foto
Eliminarea lui Embolo de la CM 2026
Campionatul Mondial

Regulament aplicat greșit! IFAB clarifică două faze controversate de la CM 2026, gestionate în mod eronat de arbitri. Exemplele Almiron și Embolo

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.07.2026, ora 14:30
  • International Football Association Board (IFAB), instituția care stabilește și modifică Legile Jocului, face precizări legate de două faze controversate de la CM 2026 în care Miguel Almiron și Breel Embolo au fost avertizați pentru simulare.
  • Aceste decizii au fost luate pe baza regulii „Identitatea greșită”, dar IFAB spune că aceasta nu trebuie aplicată în cazurile de simulare.
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La mai bine de o săptămână de la încheierea CM 2026, IFAB a transmis că regula privind „identitatea greșită” poate fi folosită exclusiv pentru a identifica jucătorul care a comis o abatere, și nu pentru a schimba natura unei sancțiuni, așa cum s-a procedat în cazurile lui Almiron și Embolo.

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IFAB a transmis că regula privind „identitatea greșită” a fost folosită la CM 2026 în mod eronat

Înainte de începerea turneului final, regulamentul IFAB prevedea că arbitrul VAR, care are acces independent la imaginile meciului, poate interveni în cazul unei „erori clare și evidente” sau a unui „incident grav omis” referitor la identificarea greșită a jucătorului sancționat, atunci când un cartonaș galben sau roșu este acordat în mod eronat unui fotbalist.

Această formulare a creat confuzie și nu s-a înțeles exact dacă ea poate fi aplicată și în cazurile de simulare.

Regula a fost folosită prima dată la meciul dintre SUA și Paraguay, scor 4-1. Atunci, arbitrul Danny Makkelie a anulat cartonașul galben încasat de Tim Ream și i l-a arătat lui Miguel Almiron, pentru simulare.

Galbenul primit de Miguel Almiron în SUA - Paraguay Foto captura ecran Antena Play (3).jpeg
Galbenul primit de Miguel Almiron în SUA - Paraguay Foto captura ecran Antena Play (3).jpeg

Galerie foto (8 imagini)

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O situație asemănătoare a avut loc și la meciul dintre Argentina și Elveția, 3-1. Arbitrul Pinheiro a anulat cartonașul galben primit de Paredes și l-a avertizat pe Embolo pentru simulare, care a fost eliminat pentru al doilea „galben”.

cartonas rosu var Argentina - Elvetia (2).jpg
cartonas rosu var Argentina - Elvetia (2).jpg

Galerie foto (17 imagini)

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IFAB a clarificat faptul că protocolul VAR privind eroarea de identitate, pentru a confirma că abaterea inițială nu ar trebui anulată, așa cum s-a întâmplat în cazurile în care Almiron și Embolo au primit cartonașe galbene pentru simulare, și că acest lucru se poate face doar dacă jucătorul greșit a fost penalizat pe baza deciziei inițiale a oficialului de pe teren.

„Un cartonaș galben care nu reprezintă al doilea avertisment poate fi revizuit doar pentru identificarea jucătorului care a comis abaterea sancționată. Abaterea în sine nu poate fi revizuită sau schimbată.

Folosirea prevederii privind identitatea greșită pentru a trata cazurile de simulare la Cupa Mondială a fost bine primită și va fi inclusă în analiza detaliată a protocolului VAR, anunțată prin circulara nr. 32.

Totuși, această procedură nu poate fi utilizată până la finalizarea respectivei analize”, a transmis IFAB, conform nytimes.com.

În cazurile lui Almiron și Embolo de la CM 2026, intervenția VAR a schimbat decizia inițială de fault în una privind simularea, ceea ce a însemnat analizarea unei abateri complet diferite, situație în care „centralul” trebuie să consulte monitorul de la marginea terenului.

Ce s-a întâmplat mai exact în cazurile lui Almiron și Embolo

În duelul dintre SUA și Paraguay, în minutul 50, la scorul de 3-0 pentru gazde, Miguel Almiron (32 de ani) a căzut după un duel cu Tim Ream (38 de ani).

Danny Makkelie a dictat lovitură liberă în favoarea Paraguayului și i-a arătat cartonașul galben stoperului american.

După executarea fazei fixe, centralul olandez a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea, pe monitorul VAR, duelul dintre Almiron și Ream, ceea ce a creat confuzie atât pe teren, cât și în tribune.

Makkelie a revenit asupra deciziei. I-a anulat cartonașul lui Ream și i l-a acordat lui Almiron pentru simulare.

Galbenul primit de Miguel Almiron în SUA - Paraguay Foto captura ecran Antena Play (8).jpeg
Galbenul primit de Miguel Almiron în SUA - Paraguay Foto captura ecran Antena Play (8).jpeg

Galerie foto (8 imagini)

Galbenul primit de Miguel Almiron în SUA - Paraguay Foto captura ecran Antena Play (1).jpeg Galbenul primit de Miguel Almiron în SUA - Paraguay Foto captura ecran Antena Play (2).jpeg Galbenul primit de Miguel Almiron în SUA - Paraguay Foto captura ecran Antena Play (3).jpeg Galbenul primit de Miguel Almiron în SUA - Paraguay Foto captura ecran Antena Play (4).jpeg Galbenul primit de Miguel Almiron în SUA - Paraguay Foto captura ecran Antena Play (5).jpeg
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Al doilea moment controversat s-a petrecut la Argentina - Elveția, 3-1. Imediat după ce europenii egalaseră în minutul 67, o fază a schimbat soarta meciului. Paredes a primit cartonaș galben pentru un aparent fault dur la Embolo, la 40 de metri de poarta sud-americanilor.

Dar „centralul” Pinheiro a fost chemat la VAR să revadă faza.

Ce s-a văzut pe reluări? Nu un fault al lui Paredes, ci o simulare grosolană a elvețianului!

Ceea ce a schimbat cu totul optica arbitrului portughez. El a fost nevoit să întoarcă decizia: a anulat avertismentul lui Paredes și i l-a arătat lui Embolo. Acesta mai avea unul din prima repriză, așa că a fost eliminat!

Embolo (29 de ani) a izbucnit în lacrimi când și-a dat seama de consecințe.

cartonas rosu var Argentina - Elvetia (13).jpg
cartonas rosu var Argentina - Elvetia (13).jpg

Galerie foto (17 imagini)

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