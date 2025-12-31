3 portari într-un joc al lui Baba Alhassan! Prin ce a trecut mijlocașul lui FCSB în ultimul meci al Ugandei la Cupa Africii

Baba Alhassan a fost schimbat la Uganda - Nigeria 1-3, selecționerul naționalei sale fiind obligat să facă acea înlocuire.

De ce a fost nevoit Paul Put să folosească toți cei trei goalkeeperi pe care-i avea în lotul Ugandei.

Uganda lui Baba Alhassan nu a putut mai mult la această ediție a Cupei Africii pe Națiuni.

Un singur punct în grupa C, după 1-1 cu Tanzania, și două înfrângeri în care nu a avut nicio șansă. Dublu 1-3 și cu Tunisia, și cu Nigeria.

4 a fost locul ocupat de Uganda în seria C, cu un punct și golaveraj 3-7, după Nigeria (9p), Tunisia (4p) și Tanzania (2p)

Naționala lui Baba Alhassan: selecționerul a folosit toți portarii cu Nigeria!

La ultimul meci, mijlocașul lui FCSB a văzut ceva rarisim la un turneu final.

Selecționerul naționalei sale, belgianul Paul Put, a fost obligat să folosească toți cei trei portari pe care îi avea în lot la competiția din Maroc.

Denis Onyango, 40 de ani, s-a accidentat la gleznă în prima repriză și a fost înlocuit la pauză cu Salim Magoola (30 de ani).

Numai că al doilea goalkeeper a jucat doar 11 minute. A făcut o greșeală șocantă de apreciere a fazei și a fost eliminat.

Salim Magoola, trimis la cabine la Uganda - Nigeria Foto: Imago

Chiar dacă Osimhen avea fundașul ugandez lângă el, Salim a ieșit din careu, plonjând după minge la șutul nigerianului, deși știa ce va urma. Cartonaș roșu (56)!

Și așa a apărut pe teren al treilea portar, Nafian Alionzi (29 de ani). El a apărat în ultima jumătate de oră. A primit două goluri. Scor final: 1-3.

Ce a făcut Baba Alhassan la CAN 2025

Antrenorul l-a înlocuit chiar pe Alhassan pentru a-i face loc pe teren lui Alionzi.

Baba a evoluat în toate cele trei partide ale Ugandei. Nu a fost însă integralist în niciuna dintre întâlniri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport