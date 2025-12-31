3 portari într-un joc al lui Baba Alhassan! Prin ce a trecut mijlocașul lui FCSB în ultimul meci al Ugandei la Cupa Africii
Faza în care Salim Magoola, al doilea portar al Ugandei, a fost eliminat. A blocat cu mâna șutul lui Osimhen în afara careului Foto: Imago
Campionate

3 portari într-un joc al lui Baba Alhassan! Prin ce a trecut mijlocașul lui FCSB în ultimul meci al Ugandei la Cupa Africii

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 31.12.2025, ora 14:17
alt-text Actualizat: 31.12.2025, ora 14:17
  • Baba Alhassan a fost schimbat la Uganda - Nigeria 1-3, selecționerul naționalei sale fiind obligat să facă acea înlocuire.
  • De ce a fost nevoit Paul Put să folosească toți cei trei goalkeeperi pe care-i avea în lotul Ugandei. 

Uganda lui Baba Alhassan nu a putut mai mult la această ediție a Cupei Africii pe Națiuni.

Blat la Cupa Africii? Fanii au fluierat la Tanzania - Tunisia, suspectând o înțelegere pe teren: „Ce prieteni buni!”
Citește și
Blat la Cupa Africii? Fanii au fluierat la Tanzania - Tunisia, suspectând o înțelegere pe teren: „Ce prieteni buni!”
Citește mai mult
Blat la Cupa Africii? Fanii au fluierat la Tanzania - Tunisia, suspectând o înțelegere pe teren: „Ce prieteni buni!”

Un singur punct în grupa C, după 1-1 cu Tanzania, și două înfrângeri în care nu a avut nicio șansă. Dublu 1-3 și cu Tunisia, și cu Nigeria. 

4 a fost locul
ocupat de Uganda în seria C, cu un punct și golaveraj 3-7, după Nigeria (9p), Tunisia (4p) și Tanzania (2p)

Naționala lui Baba Alhassan: selecționerul a folosit toți portarii cu Nigeria!

La ultimul meci, mijlocașul lui FCSB a văzut ceva rarisim la un turneu final.

Selecționerul naționalei sale, belgianul Paul Put, a fost obligat să folosească toți cei trei portari pe care îi avea în lot la competiția din Maroc.

Denis Onyango, 40 de ani, s-a accidentat la gleznă în prima repriză și a fost înlocuit la pauză cu Salim Magoola (30 de ani).

Numai că al doilea goalkeeper a jucat doar 11 minute. A făcut o greșeală șocantă de apreciere a fazei și a fost eliminat.

Salim Magoola, trimis la cabine la Uganda - Nigeria Foto: Imago Salim Magoola, trimis la cabine la Uganda - Nigeria Foto: Imago
Salim Magoola, trimis la cabine la Uganda - Nigeria Foto: Imago

Chiar dacă Osimhen avea fundașul ugandez lângă el, Salim a ieșit din careu, plonjând după minge la șutul nigerianului, deși știa ce va urma. Cartonaș roșu (56)!

Și așa a apărut pe teren al treilea portar, Nafian Alionzi (29 de ani). El a apărat în ultima jumătate de oră. A primit două goluri. Scor final: 1-3.

Ce a făcut Baba Alhassan la CAN 2025

Antrenorul l-a înlocuit chiar pe Alhassan pentru a-i face loc pe teren lui Alionzi.

Baba a evoluat în toate cele trei partide ale Ugandei. Nu a fost însă integralist în niciuna dintre întâlniri.

Citește și

„A făcut un pas uriaș!” Antrenorul lui Tottenham a fost întrebat de Drăgușin.  Ce a spus legat de zvonurile plecării românului
Stranieri
12:13
„A făcut un pas uriaș!” Antrenorul lui Tottenham a fost întrebat de Drăgușin. Ce a spus legat de zvonurile plecării românului
Citește mai mult
„A făcut un pas uriaș!” Antrenorul lui Tottenham a fost întrebat de Drăgușin.  Ce a spus legat de zvonurile plecării românului
„Chivu mă uimește!” Un nume mare al fotbalului italian, impresionat de antrenorul lui Inter: „Printre oamenii anului”
Campionate
10:41
„Chivu mă uimește!” Un nume mare al fotbalului italian, impresionat de antrenorul lui Inter: „Printre oamenii anului”
Citește mai mult
„Chivu mă uimește!” Un nume mare al fotbalului italian, impresionat de antrenorul lui Inter: „Printre oamenii anului”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
PORTARI nigeria cupa africii pe natiuni uganda fcsb baba alhassan
Știrile zilei din sport
„Nu o pot controla”  Andrei Nicolescu, anunț despre stadiul fuziunii dintre Dinamo și clubul MAI
Superliga
31.12.2025
„Nu o pot controla” Andrei Nicolescu, anunț despre stadiul fuziunii dintre Dinamo și clubul MAI
Citește mai mult
„Nu o pot controla”  Andrei Nicolescu, anunț despre stadiul fuziunii dintre Dinamo și clubul MAI
S-a opus regimului comunist Cum au vrut autoritățile  să-i schimbe numele lui Ladislau Boloni, înainte de 1989: „Nu a acceptat”
Diverse
31.12.2025
S-a opus regimului comunist Cum au vrut autoritățile să-i schimbe numele lui Ladislau Boloni, înainte de 1989: „Nu a acceptat”
Citește mai mult
S-a opus regimului comunist Cum au vrut autoritățile  să-i schimbe numele lui Ladislau Boloni, înainte de 1989: „Nu a acceptat”
Revine Hagi în antrenorat?  Gică Popescu a venit cu detalii despre situația „Regelui”: „Își dorește asta”
Superliga
31.12.2025
Revine Hagi în antrenorat? Gică Popescu a venit cu detalii despre situația „Regelui”: „Își dorește asta”
Citește mai mult
Revine Hagi în antrenorat?  Gică Popescu a venit cu detalii despre situația „Regelui”: „Își dorește asta”
„Fără bani publici s-ar desființa” Deputatul Ionuț Stroe atrage atenția asupra depedenței de fonduri de la stat: „CSM București și Dinamo nu ar exista”
Handbal
31.12.2025
„Fără bani publici s-ar desființa” Deputatul Ionuț Stroe atrage atenția asupra depedenței de fonduri de la stat: „CSM București și Dinamo nu ar exista”
Citește mai mult
„Fără bani publici s-ar desființa” Deputatul Ionuț Stroe atrage atenția asupra depedenței de fonduri de la stat: „CSM București și Dinamo nu ar exista”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:56
„Nu o să vă dezamăgesc” Alex Dobre face bilanțul lui 2025 și le promite fanilor: „O să ofer Rapidului înapoi tot ceea ce sunt”
„Nu o să vă dezamăgesc” Alex Dobre face bilanțul lui 2025 și le promite fanilor: „O să ofer Rapidului înapoi tot ceea ce sunt”
09:42
„Putem lua titlul” A avut un început de sezon slab la Dinamo, dar a devenit un om bază și are planuri mărețe
„Putem lua titlul”  A avut un început de sezon slab la Dinamo, dar a devenit un om bază și  are planuri mărețe
10:21
„Mă interesa doar să câștig” De ce crede Sebastian Vettel că declinul său a început la Ferrari: „Charles Leclerc era mulțumit și cu un loc 5”
„Mă interesa doar să câștig” De ce crede Sebastian Vettel că declinul său a început la Ferrari: „Charles Leclerc era mulțumit și cu un loc 5”
21:25
Revine Hagi în antrenorat? Gică Popescu a venit cu detalii despre situația „Regelui”: „Își dorește asta”
Revine Hagi în antrenorat?  Gică Popescu a venit cu detalii despre situația „Regelui”: „Își dorește asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Top stiri din sport
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Superliga
31.12.2025
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Citește mai mult
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Superliga
31.12.2025
Campioni și la amenzi Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Citește mai mult
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Campionate
31.12.2025
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Citește mai mult
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Superliga
31.12.2025
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Citește mai mult
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid

Echipe/Competiții

fcsb 49 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 10 rapid 9 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
01.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share