3 portari într-un joc al lui Baba Alhassan! Prin ce a trecut mijlocașul lui FCSB în ultimul meci al Ugandei la Cupa Africii

- Baba Alhassan a fost schimbat la Uganda - Nigeria 1-3, selecționerul naționalei sale fiind obligat să facă acea înlocuire.
- De ce a fost nevoit Paul Put să folosească toți cei trei goalkeeperi pe care-i avea în lotul Ugandei.
Uganda lui Baba Alhassan nu a putut mai mult la această ediție a Cupei Africii pe Națiuni.
Un singur punct în grupa C, după 1-1 cu Tanzania, și două înfrângeri în care nu a avut nicio șansă. Dublu 1-3 și cu Tunisia, și cu Nigeria.
Naționala lui Baba Alhassan: selecționerul a folosit toți portarii cu Nigeria!
La ultimul meci, mijlocașul lui FCSB a văzut ceva rarisim la un turneu final.
Selecționerul naționalei sale, belgianul Paul Put, a fost obligat să folosească toți cei trei portari pe care îi avea în lot la competiția din Maroc.
Denis Onyango, 40 de ani, s-a accidentat la gleznă în prima repriză și a fost înlocuit la pauză cu Salim Magoola (30 de ani).
Numai că al doilea goalkeeper a jucat doar 11 minute. A făcut o greșeală șocantă de apreciere a fazei și a fost eliminat.
Chiar dacă Osimhen avea fundașul ugandez lângă el, Salim a ieșit din careu, plonjând după minge la șutul nigerianului, deși știa ce va urma. Cartonaș roșu (56)!
Și așa a apărut pe teren al treilea portar, Nafian Alionzi (29 de ani). El a apărat în ultima jumătate de oră. A primit două goluri. Scor final: 1-3.
Ce a făcut Baba Alhassan la CAN 2025
Antrenorul l-a înlocuit chiar pe Alhassan pentru a-i face loc pe teren lui Alionzi.
Baba a evoluat în toate cele trei partide ale Ugandei. Nu a fost însă integralist în niciuna dintre întâlniri.
- La 1-3 cu Tunisia, a fost rezervă, intrând în minutul 71.
- La 1-1 cu Tanzania, a jucat din start, dar a fost schimbat la jumătatea reprizei secunde (65).
- La 1-3 cu Nigeria, din nou titular, a părăsit terenul după aproape o oră (59).