Swiatek, nedumerită la conferință VIDEO. Întrebarea reporterului a băgat-o în ceață: „Ce se întâmplă?" » A fost acuzat de rasism
Iga Swiatek (Foto: IMAGO)
Tenis

Swiatek, nedumerită la conferință VIDEO. Întrebarea reporterului a băgat-o în ceață: „Ce se întâmplă?" » A fost acuzat de rasism

Silviu Dumitru
Publicat: 29.08.2025, ora 19:15
alt-text Actualizat: 29.08.2025, ora 19:15
  • Moment tensionat în timpul conferinței de presă pe care Iga Swiatek (24 de ani, #2 WTA) a susținut-o la US Open: un jurnalist polonez i-a pus sportivei o întrebare neobișnuită.

Swiatek a trecut de Suzan Lamens (26 de ani, #66 WTA), scor 6-1, 4-6, 6-4, și s-a calificat în turul 3 al competiției din New York.

Iga Swiatek, moment bizar la conferința de presă: „Ce întrebare e asta?”

În timp ce vorbea cu presa din țara ei, Iga a fost întrebată de reporterul Tomek Moczerniuk dacă intenționează ca în viitor să poarte mărgele în păr.

Swiatek nu a înțeles la ce referea conaționalul ei și a răspuns nedumerită: „Scuzați-mă, ce fel de întrebare este asta? Dacă aș vrea să-mi împletesc mărgele în păr? Nu. Ce se întâmplă?”.

Jurnalistul, care a părăsit imediat sala, ar fi făcut referire la modul în care s-a prezentat Naomi Osaka la US Open, purtând extensii de păr în care a prins mai mulți trandafiri, scrie sportbible.com.

Explicațiile jurnalistului: „Newyorkezilor le place spectacolul”

Ulterior, Moczerniuk a încercat să-și clarifice întrebarea printr-o postare făcută pe pagina sa de X (fostul Twitter).

„Conversația cu Iga a scăpat puțin de sub control. Din păcate, am fost prins în focul încrucișat pentru că nu i-a plăcut că am întrebat-o dacă - din moment ce newyorkezilor le place spectacolul - s-a gândit vreodată să-i șocheze puțin, de exemplu, punându-și mărgele în păr.

Trebuie să înțelegeți întregul context. Finalul conferinței a fost tensionat, iar eu am vrut să destind puțin atmosfera și să pun o întrebare informală, relaxată.

Dar a ieșit așa cum a ieșit, iar eu nu pot da timpul înapoi. Îmi voi cere scuze cât mai curând posibil”, a explicat Moczerniuk.

Conotații rasiale?

Un internaut i-a reproșat jurnalistului că întrebarea sa ar fi avut conotații rasiale. Purtarea accesoriilor în păr reprezintă o tradiție africană.

„Mă bucur pentru tine că încerci să-ți asumi greșeala. Problema mai mare aici este faptul că nu ai știut să adaptezi întrebarea și ai vorbit despre mărgele de păr, care au conotații rasiale foarte clare”.

Moczerniuk și-a recunoscut greșeala: „Ai 100% dreptate. Imediat după ce am părăsit conferința de presă, i-am recunoscut lui Adam Romer (n.r. un alt jurnalist polonez) că ar fi trebuit «să citesc mai bine sala». M-am grăbit să pun întrebarea și restul este istorie. Aș fi putut să mă exprim altfel”.

  • Swiatek o va întâlni în turul al treilea de la US Open pe rusoaica Anna Kalinskaya (26 de ani, #29 WTA).

us open conferinta de presa REPORTER rasism iga swiatek
