Trei minute de magie pe Arena Națională! În startul reprizei secunde, FCSB - Aberdeen a conținut ceva ce nu se vede în România +7 foto
FCSB FOTO Sport Pictures
Trei minute de magie pe Arena Națională! În startul reprizei secunde, FCSB - Aberdeen a conținut ceva ce nu se vede în România

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 29.08.2025, ora 16:39
alt-text Actualizat: 29.08.2025, ora 16:41
  • FCSB a câștigat categoric returul cu Aberdeen, scor 3-0 și s-a calificat pe tabloul principal în Europa League
  • Repriza secundă s-a jucat cu FCSB în superioritate, lucru care a dus la un moment incredibil în primul sfert de oră. Detaliile le regăsiți mai jos

A existat ceva în meciul FCSB - Aberdeen care a trecut neobservat, în afara scorului, calificării, prezenței masive în tribune, a intervenției VAR, a penalty-ului și a cartonașului roșu acordate în finalul primei reprize.

Ceva ce se întâmplă rar și chiar foarte rar inclusiv atunci când se joacă în UEFA Champions League sau când pe teren se află echipe precum Barcelona, Manchester City, PSG, Bayern Munchen, Real Madrid sau Liverpool.

E vorba despre o secvență de posesie incredibil de mare ca durată, pe care FCSB a reușit-o. Mai precis, timp de aproape 3 minute, jucătorii lui Charalambous și Pintilii au legat pasele și au ajuns la 52 consecutive!!! Un nivel care poate intra lejer în istoria celor mai lungi astfel de momente.

Posesie continuă timp de două minute și 41 de secunde

Secvența de posesie a început în minutul 55:45, când Valentin Crețu a preluat un balon respins de defensiva lui Aberdeen, în urma unui corner al roș-albaștrilor.

A trimis spre Târnovanu, după care s-au înlănțuit pasele, vreme de două minute și 41 de secunde! Apoi, Crețu a greșit un balon, care a ajuns la un adversar, dar tot fundașul dreapta al campioanei României l-a recuperat imediat, a accelerat spre poartă, i-a pasat lui Olaru, care a marcat pentru 3-0.

Practic, în decurs de 3 minute fără 8-9 secunde, FCSB a avut 53 de pase, dintre care 52 consecutive, după care a reușit să marcheze, în vreme ce Aberdeen doar a atins o dată balonul, la pasa trimisă greșit de Crețu.

10 din 11 jucători implicați în posesia de 52 de pase

Aproape toată echipa FCSB-ului a participat la secvența de pase la rând din startul reprizei secunde. Nu mai puțin de 10 dintre cei 11 au jucat măcar o dată balonul, singurul care n-a fost implicat în această perioadă fiind Daniel Bîrligea.

Cine a dat cele 52 de pase

  • V. Crețu 10
  • Ngezana 8
  • Fl. Tănase 7
  • Lixandru 6
  • Șut 6
  • M. Popescu 5
  • Olaru 4
  • Radunovic 2
  • Miculescu 2
  • Târnovanu 2

FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: IMAGO) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures)
Diferență uriașă între reprize

Primele 45 de minute din FCSB - Aberdeen au fost echilibrate. S-a jucat 11 contra 11, iar campioana României a avut dificultăți în a construi, domina și în a-și crea ocazii.

Cifrele primei reprize

Parametru FCSB Aberdeen
Posesie 55% 45%
Șuturi pe poartă 1 1
Pase complete 154 120
Procentaj pase bune 77% 75%
Dueluri câștigate 19 22

După ce scoțienii au rămas în inferioritate, raportul de forțe s-a schimbat complet. Pe teren a existat o singură echipă, iar cifrele reprizei secunde confirmă că în partea a doua Aberdeen a fost strivită.

Cifrele reprizei a doua

Parametru FCSB Aberdeen
Posesie 78% 22%
Șuturi pe poartă 5 1
Pase complete 349 78
Procentaj pase bune 92% 70%
Dueluri câștigate 28 10

aberdeen europa league fcsb
17:56
Marele regret al lui Alibec De ce a picat transferul lui Denis la FC Porto: „Mi-am stricat imaginea”
Marele regret al lui Alibec De ce a picat transferul lui Denis la FC Porto: „Mi-am stricat imaginea”
18:51
Dioszegi, un car de nervi Patronul lui Sepsi a dat buzna în vestiar la pauza meciului: „Am țipat la ei! E insuportabil” » Ce l-a înfuriat
Dioszegi, un car de nervi Patronul lui Sepsi a dat buzna în vestiar la pauza meciului:  „Am țipat la ei! E insuportabil” » Ce l-a înfuriat
09:10
LIVE Unirea Slobozia - U Cluj, în etapa #8 din Liga 1 » Toate partidele + clasamentul actualizat
LIVE Unirea Slobozia - U Cluj , în etapa #8 din Liga 1 » Toate partidele + clasamentul actualizat
18:48
Ce se întâmplă la United? Ruben Amorim, afirmație ciudată: „Uneori îmi urăsc jucătorii”
Ce se întâmplă la United? Ruben Amorim , afirmație ciudată: „Uneori îmi urăsc jucătorii”
