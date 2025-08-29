Trei minute de magie pe Arena Națională! În startul reprizei secunde, FCSB - Aberdeen a conținut ceva ce nu se vede în România

FCSB a câștigat categoric returul cu Aberdeen, scor 3-0 și s-a calificat pe tabloul principal în Europa League

Repriza secundă s-a jucat cu FCSB în superioritate, lucru care a dus la un moment incredibil în primul sfert de oră. Detaliile le regăsiți mai jos

A existat ceva în meciul FCSB - Aberdeen care a trecut neobservat, în afara scorului, calificării, prezenței masive în tribune, a intervenției VAR, a penalty-ului și a cartonașului roșu acordate în finalul primei reprize.

Ceva ce se întâmplă rar și chiar foarte rar inclusiv atunci când se joacă în UEFA Champions League sau când pe teren se află echipe precum Barcelona, Manchester City, PSG, Bayern Munchen, Real Madrid sau Liverpool.

E vorba despre o secvență de posesie incredibil de mare ca durată, pe care FCSB a reușit-o. Mai precis, timp de aproape 3 minute, jucătorii lui Charalambous și Pintilii au legat pasele și au ajuns la 52 consecutive!!! Un nivel care poate intra lejer în istoria celor mai lungi astfel de momente.

Posesie continuă timp de două minute și 41 de secunde

Secvența de posesie a început în minutul 55:45, când Valentin Crețu a preluat un balon respins de defensiva lui Aberdeen, în urma unui corner al roș-albaștrilor.

A trimis spre Târnovanu, după care s-au înlănțuit pasele, vreme de două minute și 41 de secunde! Apoi, Crețu a greșit un balon, care a ajuns la un adversar, dar tot fundașul dreapta al campioanei României l-a recuperat imediat, a accelerat spre poartă, i-a pasat lui Olaru, care a marcat pentru 3-0.

Practic, în decurs de 3 minute fără 8-9 secunde, FCSB a avut 53 de pase, dintre care 52 consecutive, după care a reușit să marcheze, în vreme ce Aberdeen doar a atins o dată balonul, la pasa trimisă greșit de Crețu.

10 din 11 jucători implicați în posesia de 52 de pase

Aproape toată echipa FCSB-ului a participat la secvența de pase la rând din startul reprizei secunde. Nu mai puțin de 10 dintre cei 11 au jucat măcar o dată balonul, singurul care n-a fost implicat în această perioadă fiind Daniel Bîrligea.

Cine a dat cele 52 de pase

V. Crețu 10

Ngezana 8

Fl. Tănase 7

Lixandru 6

Șut 6

M. Popescu 5

Olaru 4

Radunovic 2

Miculescu 2

Târnovanu 2

Diferență uriașă între reprize

Primele 45 de minute din FCSB - Aberdeen au fost echilibrate. S-a jucat 11 contra 11, iar campioana României a avut dificultăți în a construi, domina și în a-și crea ocazii.

Cifrele primei reprize

Parametru FCSB Aberdeen Posesie 55% 45% Șuturi pe poartă 1 1 Pase complete 154 120 Procentaj pase bune 77% 75% Dueluri câștigate 19 22

După ce scoțienii au rămas în inferioritate, raportul de forțe s-a schimbat complet. Pe teren a existat o singură echipă, iar cifrele reprizei secunde confirmă că în partea a doua Aberdeen a fost strivită.

Cifrele reprizei a doua

Parametru FCSB Aberdeen Posesie 78% 22% Șuturi pe poartă 5 1 Pase complete 349 78 Procentaj pase bune 92% 70% Dueluri câștigate 28 10

