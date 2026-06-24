Rio Ferdinand, fără menajamente Nu s-a putut abține după prestația lui Cristiano Ronaldo: „Pentru toți care îl urăsc: tăceți!”

Rio Ferdinand (47 de ani) nu s-a putut abține după ce Cristiano Ronaldo (41 de ani) a marcat o „dublă” în partida câștigată de Portugalia, scor 5-0 cu Uzbekistan.

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Atacantul lusitan a devenit primul jucător din istorie care marchează la șase ediții ale Cupe Mondiale consecutive.

Rio Ferdinand, a răbufnit la adresa contestatarilor lui Cristiano Ronaldo: „Pentru toți care îl urăsc: tăceți!”

Coleg cu Ronaldo la Manchester United în perioada 2003–2009, Rio Ferdinand a reacționat și el după prestația starului portughez.

Fostul stoper a postat mai multe mesaje pe contul său personal de X în care l-a elogiat pe Cristiano și le-a dat replica celor care l-au contestat pentru evoluția ștearsă din meciul cu RD Congo (1-1).

„TRĂIASCĂ RONALDO”, a fost primul mesaj postat de Rio Ferdinand, după primul gol marcat de Ronaldo.

VIVA RONALDO — Rio Ferdinand (@rioferdy5) June 23, 2026

Fostul jucător care a reprezentat Anglia la trei Campionate Mondiale (1998, 2002 și 2006) nu s-a putut abține nici la reușita din lovitură liberă a lui Nuno Mendes:

„Dar Cristiano nu e un jucător de echipă.”

But Cristiano not a team player tho!!!

Nunoooooooo#Fifaworldcup — Rio Ferdinand (@rioferdy5) June 23, 2026

După al doilea gol reușit de Ronaldo, Ferdinand a postat șase emoji-uri de râs, alături de mesajul: „Încă unul”.

Ulterior, Rio a postat și un videoclip pe un ton mai serios:

„Cristiano! O, Doamne, asta face! Serios însă: Cristiano Ronaldo și-a pus deja amprenta la această Cupă Mondială.

Și știți ce? Pentru toți scepticii de acolo... Cum poți să te îndoiești de un om care e pe cale să marcheze o mie de goluri? Mai multe goluri la Cupe Mondiale de către un jucător portughez - tocmai l-a depășit pe Eusebio, marele Eusebio.

Singurul om în viață care a marcat la șase Cupe Mondiale. Să spui că tipul ăsta e complet terminat, că nu ar trebui să joace, că face rău echipei etc..

Nu sunt prea mulți atacanți centrali în lume care să se miște așa. Sincronizarea, momentul perfect pentru a se desprinde de marcaj și apoi să reușească să finalizeze așa.

Și apoi al doilea gol: un tip de 41 de ani care scapă în spatele unui fundaș central, un fundaș central tânăr, la un Campionat Mondial, pentru a finaliza în stilul lui Haaland. Marele Haaland.

Hai să ne bucurăm de acești jucători. Nu-i vom critica, bucurați-vă de ei! Și mie îmi place la nebunie să văd asta. Și știți ce? Pentru toți care îl urăsc: tăceți! , a fost mesajul lui Rio Ferdinand, citat de record.pt.

CRISTIANOOOOO

This is what he Does!!!!

Silencing doubters after the last week, not team player ffs!

Another World Cup, Another Goal 👊🏽⚽️🔥#FIFAWORLDCUP | #CR7 | #FIFAWORLDCUP2026 pic.twitter.com/nfPa60rdtD — Rio Ferdinand (@rioferdy5) June 23, 2026

În urma victoriei cu Uzbekistan, Portugalia s-a calificat matematic în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale.

Lusitanii se vor lupta pentru primul loc al grupei K, cu Columbia, echipă care are maximum de puncte după primele două meciuri.

Duelul este programat duminică noaptea, de la 2:30 (ora României), la Miami. Simultan, se va juca și partida dintre RD Congo și Uzbekistan.

Clasament Grupa K

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Columbia 2 6 2. Portugalia 2 4 3. RD Congo 2 1 4. Uzbekistan 2 0

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