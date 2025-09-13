„M-a mințit mereu!” Fost internațional, dezvăluiri despre patronul Rapidului, despre bani, pariuri, accidentul vascular cerebral și Lucescu
Tibi Ghioane, pe 5 septembrie 2009, la 1-1 cu Franța la St. Denis, în preliminariile CM 2010 Foto: Imago
„M-a mințit mereu!” Fost internațional, dezvăluiri despre patronul Rapidului, despre bani, pariuri, accidentul vascular cerebral și Lucescu

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 13.09.2025, ora 09:07
alt-text Actualizat: 13.09.2025, ora 09:07
  • Tiberiu Ghioane, 44 de ani, a evoluat un deceniu la Dinamo Kiev, șapte sezoane în Liga Campionilor, inclusiv alături de Andriy Shevchenko. 
  • L-a criticat dur pe George Copos, cu care nu s-a înțeles la Rapid: „M-a păcălit cu promisiuni”. 
  • Ghioane povestește cum a câștigat la Kiev 15.000 de dolari pentru un gol, care a fost cel mai mare bonus la victorie, peste un aur olimpic, atracția pentru jocurile de noroc, dar și cauza celui mai dificil moment al carierei și vieții. 

Tiberiu Ghioane a fost un jucător inteligent, mijlocaș cu o bună viziune, implicat în jocul colectiv, pasând inspirat și neezitând să apară la finalizare.

Un fotbalist versatil, care putea evolua pe orice post în linia mediană, dar și fundaș dreapta.

Ghioane, 7 sezoane în Liga Campionilor la Dinamo Kiev. Și cu Shevchenko

Ar fi avansat probabil mai mult în carieră, dar accidentul vascular cerebral suferit în februarie 2005, când era cu Dinamo Kiev în cantonament, i-a blocat ascensiunea aproape doi ani.

Transferat în Ucraina în vara lui 2001, după un an și jumătate la Rapid, a rămas cu 13 trofee cucerite la Dinamo între 2001 și 2011 și, mai ales, cu cele șapte sezoane în Liga Campionilor, fiind antrenat la început de Valeriy Lobanovskyi și avându-l printre coechipieri pe Andriy Shevchenko, revenit la Kiev după un deceniu la Milan și Chelsea.

84 de goluri
a influențat Tiberiu Ghioane (42 de reușite, 42 de pase decisive) în 276 de meciuri jucate la Dinamo Kiev în toate competițiile, 37 de partide în Champions League

La națională, a avut 22 de selecții și două goluri, între 2001 și 2010.

Într-un interviu pentru site-ul ucrainean UF, fostul fotbalist în vârstă de 44 de ani a vorbit despre George Copos, patronul Rapidului, despre bani, pariuri, cazinouri, dar și despre accidentul vascular cerebral și Mircea Lucescu.

Ghioane: „La Rapid, patronul m-a mințit mereu și m-a păcălit cu promisiuni”

Nu a uitat când a văzut prima dată o sumă mai mare de bani în carieră.

„La Rapid, primeam niște bănuți. La Kiev, diferența de salariu era enormă. Am primit primii bani frumoși după ce m-am mutat la Dinamo”.

A profitat de acel moment al discuției pentru a-l critica pe George Copos, chiar dacă nu i-a pronunțat numele.

„La Rapid, patronul m-a mințit mereu și m-a păcălit cu promisiuni”, a afirmat el. „Era exact opusul fraților Surkis”.

George Copos a condus Rapidul 21 de ani, între 1992 și 2013 Foto: Imago George Copos a condus Rapidul 21 de ani, între 1992 și 2013 Foto: Imago
George Copos a condus Rapidul 21 de ani, între 1992 și 2013 Foto: Imago

Pentru el, nu există comparație între Copos și Igor și Grigori Surkis, cei care conduceau Dinamo Kiev în perioada lui. Igor încă este proprietarul și președintele clubului.

„Am doar amintiri frumoase despre Igor Surkis. Ca președinte, era deseori prins între interesul antrenorului și cel al jucătorilor.

Au fost diferite situații. Dar, dacă analizăm o sută de cazuri, atunci lua probabil partea jucătorilor în 99 dintre ele. Când antrenorul dădea amenzi, președintele le anula, de regulă”.

Cum a câștigat 15.000 de dolari pentru un gol și 50.000 la calificarea în Ligă

Ghioane a povestit un episod legat de el și de frații Surkis.

„Trebuia să primesc mașina specificată în contract, dar am vrut să iau banii.

Înaintea meciului cu Liverpool (n.r. 16 octombrie 2001, în Ligă), Grigori Surkis mi-a zis: «Dacă dai un gol, ai banii mâine!»”.

Am marcat împotriva lui Liverpool și, chiar dacă am pierdut, 1-2, a doua zi am primit 15.000 de dolari Tiberiu Ghioane, fost jucător la Dinamo Kiev

Cel mai mare bonus i s-a oferit în august 2004, când s-a calificat a patra oară consecutiv în grupele Champions.

După 1-2 cu Trabzonspor acasă, în prima manșă a turului 3 preliminar, Tibi, Florin Cernat și alb-albaștrii au învins cu 2-0 la revanșa din Turcia.

Ghioane (dreapta, în duel cu Ivan Cordoba), pe 30 septembrie 2003, la Inter - Dinamo Kiev 2-1 în grupele Ligii, meci în care a reușit un assist pe „Meazza” Foto: Imago Ghioane (dreapta, în duel cu Ivan Cordoba), pe 30 septembrie 2003, la Inter - Dinamo Kiev 2-1 în grupele Ligii, meci în care a reușit un assist pe „Meazza” Foto: Imago
Ghioane (dreapta, în duel cu Ivan Cordoba), pe 30 septembrie 2003, la Inter - Dinamo Kiev 2-1 în grupele Ligii, meci în care a reușit un assist pe „Meazza” Foto: Imago

„În urma înfrângerii din tur, Igor Surkis mi-a transmis: «Să le spui și brazilienilor primele la calificare!».

Se desfășurau atunci Jocurile Olimpice, unde sportivilor români li se ofereau 40.000 de dolari pentru o medalie de aur. Nouă ni se promiteau 50.000 pentru un meci câștigat. Și nu era Real sau Milan. Le-am explicat și brazilienilor și am învins Tiberiu Ghioane, fost jucător la Dinamo Kiev

Ghioane și jocurile de noroc: „Cel mai mare câștig la pariuri? Câteva mii de dolari”

Nu au fost doar banii din fotbal în viața lui Ghioane.

„Întotdeauna am fost atras de jocurile de noroc. Am început să joc la aparate când aveam vreo 15 ani și încă nu m-am oprit”.

A admis însă că „n-am câștigat, nimeni nu câștigă vreodată acolo”.

Întrebat dacă joacă la pariuri, nu a ascuns: „Uneori îmi permit să fac un pariu. Cel mai mare câștig? Câteva mii de dolari”.

Nu a ocolit nici cazinourile. „Ultima dată am fost toamna trecută, când am ajuns la Madrid pentru meciul de Ligă dintre Real și Milan. E un cazinou cu patru etaje acolo. Am avut noroc atunci, am câștigat 1.500 de dolari”.

Cauza accidentului vascular cerebral: „Suprasolicitare și lipsă cronică de odihnă”

Înapoi în timp, la cel mai greu moment al carierei și al vieții. Accidentul vascular cerebral suferit la doar 24 de ani.

„S-a întâmplat din cauza suprasolicitării și a lipsei cronice de odihnă”, declară Tiberiu acum.

Încă din copilărie am avut probleme cu somnul. Au fost momente când nu am dormit trei nopți la rând înaintea unui meci, într-o perioadă foarte încărcată Tiberiu Ghioane, fost jucător la Dinamo Kiev

„Cam un an și jumătate am suferit. Chiar și așa, m-am antrenat, am jucat puțin. Apoi m-au sunat și mi-au zis să mă întorc la Dinamo.

Am ajuns, am fost supus unui control medical. Nu s-a constatat nimic, nu se mai vedeau consecințele afecțiunii. Și am început să joc”.

În acel sezon, 2006-2007, a cucerit eventul la Kiev, titlul și Cupa Ucrainei.

„Lucescu venea la mine, îmi lăuda jocul și îmi cerea mereu un tricou de la Dinamo”

S-a oprit și la Mircea Lucescu. Între 2004 și 2016 a fost antrenorul lui Shakhtar. Ghioane a fost la marea rivală Dinamo Kiev zece ani, 2001-2011.

„După fiecare meci cu Shakhtar, Lucescu venea la mine, îmi lăuda jocul și îmi cerea mereu un tricou de la Dinamo. Am avut o relație bună cu el”.

Nu putea uita că „Lucescu m-a invitat la Rapid când aveam 18 ani. La Brașov, am jucat mai mult pentru juniori.

Mircea Lucescu, la Shakhtar Donetsk, după ce a cucerit Cupa UEFA, în 2009 Foto: Imago Mircea Lucescu, la Shakhtar Donetsk, după ce a cucerit Cupa UEFA, în 2009 Foto: Imago
Mircea Lucescu, la Shakhtar Donetsk, după ce a cucerit Cupa UEFA, în 2009 Foto: Imago

O dată, am evoluat în deplasare contra Rapidului, iar acela a fost unicul meu meci pentru prima echipă a Brașovului.

Atunci m-a remarcat Lucescu. Două zile mai târziu, am primit o ofertă de la clubul din Capitală”. Și a ajuns la Rapid, în ianuarie 2000.

Lucescu este un exemplu pentru noi, în România, și probabil pentru mulți ucraineni. Unii s-au simțit ofensați în Ucraina pentru că, după mulți ani la Shakhtar, a condus Dinamo Kiev. Spunea recent într-un interviu că Dinamo a schimbat 12 antrenori în cei 12 ani ai săi la Shakhtar. Le-a „supraviețuit” tuturor! Tiberiu Ghioane, fost jucător la Dinamo Kiev

