- Ikast Handbold - CSM București 28-27. „Tigroaicele” au debutat cu o înfrângere în grupa B din Liga Campionilor.
- Campioana României recuperase un deficit de 7 goluri, însă a cedat în ultima secundă.
CSM București a debutat cu stângul în noua campanie europeană. A pierdut în fața echipei care ajungea în finala EHF European League din sezonul precedent.
Ikast Handbold - CSM București 28-27. Campioana României, învinsă în ultima secundă
Elevele lui Adrian Vasile au deschis scorul, însă prima repriză nu a fost deloc una bună și Ikast a intrat la pauză cu un avantaj de 5 goluri (17-12). Nici repriza secundă nu a început bine pentru CSM, gazdele reușind să se desprindă la 22-15.
„Tigroaicele” au reușit să reducă treptat din diferență și au egalat în două rânduri. Prima oară la 26, iar a doua cu doar câteva secunde înainte de finalul partidei, atacând fără portar.
Omoregie a aruncat puternic pentru 27-27 și părea că gruparea bucureșteană nu va pleca cu mâna goală din Danemarca.
Însă nu a fost așa: portarul lui Ikast a scos rapid mingea din plasă, a trimis-o la jumătatea terenului, iar Arntzen a propulsat-o imediat în cealaltă poartă. Eriksson nu a reușit să revină la timp între buturi.
Rezultatele înregistrate în grupa B, prima etapă:
- Ferencvaros - Odense 32-34
- Podravka Vegeta - Sola 31-26
- Brest Bretagne - Krim Ljubljana 32-20
- Ikast Handbold - CSM București 28-27
Clasamentul grupei B din Liga Campionilor:
|Loc/Echipă
|Puncte
|1. Brest Bretagne
|2
|2. Podravka Vegeta
|2
|3. Odense
|2
|4. Ikast Handbold
|2
|5. CSM București
|0
|6. Ferencvaros
|0
|7. Sola
|0
|8. Krim Ljubljana
|0
Programul lui CSM București în Liga Campionilor
- 7 septembrie: 27-28 cu Ikast (deplasare)
- 14 septembrie: Ferencvaros (acasă)
- 27 septembrie: Brest (deplasare)
- 5 octombrie: Podravka (acasă)
- 25 octombrie: Ljubljana (deplasare)
- 2 noiembrie: Odense (acasă)
- 8 noiembrie: Sola (deplasare)
- 15 noiembrie: Sola (acasă)
- 10 ianuarie 2026: Odense (deplasare)
- 17 ianuarie 2026: Ljubljana (acasă)
- 24 ianuarie 2026: Podravka (deplasare)
- 7 februarie 2026: Brest (acasă)
- 14 februarie 2026: Ferencvaros (deplasare)
- 21 februarie 2026: Ikast (acasă)