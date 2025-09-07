Ikast Handbold - CSM București 28-27. „Tigroaicele” au debutat cu o înfrângere în grupa B din Liga Campionilor.

Campioana României recuperase un deficit de 7 goluri, însă a cedat în ultima secundă.

CSM București a debutat cu stângul în noua campanie europeană. A pierdut în fața echipei care ajungea în finala EHF European League din sezonul precedent.

Ikast Handbold - CSM București 28-27 . Campioana României, învinsă în ultima secundă

Elevele lui Adrian Vasile au deschis scorul, însă prima repriză nu a fost deloc una bună și Ikast a intrat la pauză cu un avantaj de 5 goluri (17-12). Nici repriza secundă nu a început bine pentru CSM, gazdele reușind să se desprindă la 22-15.

„Tigroaicele” au reușit să reducă treptat din diferență și au egalat în două rânduri. Prima oară la 26, iar a doua cu doar câteva secunde înainte de finalul partidei, atacând fără portar.

Omoregie a aruncat puternic pentru 27-27 și părea că gruparea bucureșteană nu va pleca cu mâna goală din Danemarca.

Însă nu a fost așa: portarul lui Ikast a scos rapid mingea din plasă, a trimis-o la jumătatea terenului, iar Arntzen a propulsat-o imediat în cealaltă poartă. Eriksson nu a reușit să revină la timp între buturi.

7 goluri a marcat Emilie Hegh Arntzen în meciul de duminică, la fel ca Jamina Roberts. Au fost cele mai bune marcatoare de la Ikast. De la CSM București s-a remarcat Elizabeth Omoregie, cu tot atâtea reușite

Rezultatele înregistrate în grupa B, prima etapă:

Ferencvaros - Odense 32-34

Podravka Vegeta - Sola 31-26

Brest Bretagne - Krim Ljubljana 32-20

Ikast Handbold - CSM București 28-27

Clasamentul grupei B din Liga Campionilor:

Loc/Echipă Puncte 1. Brest Bretagne 2 2. Podravka Vegeta 2 3. Odense 2 4. Ikast Handbold 2 5. CSM București 0 6. Ferencvaros 0 7. Sola 0 8. Krim Ljubljana 0

Programul lui CSM București în Liga Campionilor

7 septembrie: 27-28 cu Ikast (deplasare)

14 septembrie: Ferencvaros (acasă)

27 septembrie: Brest (deplasare)

5 octombrie: Podravka (acasă)

25 octombrie: Ljubljana (deplasare)

2 noiembrie: Odense (acasă)

8 noiembrie: Sola (deplasare)

15 noiembrie: Sola (acasă)

10 ianuarie 2026: Odense (deplasare)

17 ianuarie 2026: Ljubljana (acasă)

24 ianuarie 2026: Podravka (deplasare)

7 februarie 2026: Brest (acasă)

14 februarie 2026: Ferencvaros (deplasare)

21 februarie 2026: Ikast (acasă)

